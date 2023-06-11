LG, YENİLENEBİLİR ENERJİYE GEÇİŞİ TAAHHÜD EDEREK RE100 GİRİŞİMİNE KATILIYOR

Karbon Nötr Yolculuğuna Hız Veren LG, "Herkes İçin Daha İyi Yaşam" Sloganıyla ESG Vizyonunu Gerçekleştirmeye Yönelik Çabalarını Sürdürüyor.



LG Electronics (LG), işletmelerin tüm elektrik gereksinimleri için yüzde 100 yenilenebilir enerjiye geçmelerini savunan küresel bir girişim olan RE100'e (Yenilenebilir Enerji 100) katıldı. RE100 üyesi olma kararı ile LG sürdürülebilirliğe olan güçlü bağlılığını ve küresel bir kurumsal vatandaş olarak sorumluluklarını yerine getirme taahhüdünü bir kez daha vurguladı.

LG, 2050 yılına kadar tüm iş sahalarını yüzde 100 yenilenebilir enerjiye dönüştürme planlarını tamamladı. Bu hedefe ulaşmak için LG, güneş ve rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir kaynaklardan elektrik kullanımını 2030 ve 90 yılına kadar kademeli olarak yüzde 60'a çıkaracak. 2040'a kadar yüzde, 2050'ye kadar yüzde 100 hedefine ulaşacak.

LG ofislerine ve üretim tesislerine yüksek verimli güneş panelleri kurarak yenilenebilir enerji üretimini ve kullanımını genişletmenin yanı sıra, yenilenebilir enerji sertifikaları (REC'ler) almak, yenilenebilir enerji imzalamanması, enerji satın alma anlaşmaları (PPA'lar) ve Güney Kore'de Korea Electric Power Corporation'ın (KEPCO) yeşil priminin ödenmesi gibi çeşitli ek önlemler uygulayacak.

LG, bu alandaki devam eden çabalarının bir parçası olarak, geçen yıl Koreli bir enerji üretim şirketi olan GS EPS ile 2025 yılına kadar Güney Kore, Changwon'daki LG Smart Park'ta inşa edilecek mevcut entegre üretim tesisinin çatısına üç futbol sahası büyüklüğünde bir güneş enerjisi santrali inşa etmek için doğrudan bir PPA imzaladı. Şirket, Güney Kore, Seul'deki LG Sciencepark Ar-Ge kompleksi de dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki ofislerinin birçoğunun çatılarına güneş panelleri kurdu.1

LG, uzun yıllardır hazırladığı planlarla yenilenebilir enerjiye geçişini ve karbon nötr olma yolundaki yolculuğunu hızlandırmıştı. Şirket, yenilenebilir enerjiye geçiş yaparak, güç kullanırken oluşan dolaylı karbon (kapsam 2) emisyonlarını da azaltıyor. 2019'da LG, 2030 yılına kadar net sıfır (doğrudan ve dolaylı) karbondioksit emisyonuna (kapsam 1 ve 2) ulaşmayı hedefleyen Sıfır Karbon 2030 taahhüdünü duyurdu.

LG Electronics'in baş strateji sorumlusu Lee Sam-soo, "Devam eden çabalar ve yenilikler sayesinde LG, yüzde 100 yenilenebilir enerjiye geçme ve karbon nötr bir işletme olma hedeflerine ulaşma yolunda ilerliyor" dedi. “LG, Herkes için Daha İyi Bir Yaşam yaratmaya yönelik ESG vizyonunu gerçekleştirmeye bağlılığı devam edecektir.” Diyerek sözlerini noktaladı.

1 - ABD, New Jersey'deki North American Headquarters kampüsü; LG Hindistan'ın büyük Noida, Hindistan'daki ofis binası; ve Tayland'daki Rayong ev aletleri fabrikası.

LG Electronics Hakkında:

LG Electronics, Inc. dünya genelinde neredeyse her ülkedeki varlığı ve 74.000’den fazla çalışanıyla teknoloji ve üretim alanında küresel olarak faaliyet gösteren yenilikçi bir şirkettir. 2022 yılında dünya çapındaki satış rakamı 80 Trilyon KRW olan LG, Beyaz Eşya & İklimlendirme Çözümleri, Ev Eğlence Sistemleri, Otomotiv Malzemeleri ve Profesyonel Ürünler iş birimlerinden oluşmaktadır. Ayrıca üst sınıf LG SIGNATURE ürünleri ve yapay zekaya sahip ThinQ’in yanı sıra televizyon, beyaz eşya, iklimlendirme çözümleri, monitörler, servis robotları ve otomotiv bileşenleri alanında da dünyanın lider üreticisidir. LG Electronics hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.LGnewsroom.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.