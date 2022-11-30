LG OLED evo Sanal Evreni Gerçeğe Çevirdi





Açtığı Discord kanalıyla Türkiye'nin en büyük yaratıcı ekosistemlerinden birini oluşturan moda fotoğrafçısı ve teknofil Koray Birand, bir süredir oyunlaştırdığı Twitch yayınlarıyla dijital yayıncılık dünyasını dönüştürüyor. Kendi yarattığı Pixelverz evreninde dijital avatar görünümüyle 2073 yılından yayınlar yapmaya başlayan Birand, özel komutlarla oyunlaştırdığı ve interaktif hale getirdiği yayınlarıyla dünyada bir ilke imza atıyor.





Özgün bir topluluk deneyimi ortaya koyan Koray Birand’ın oyunlaştırdığı Twitch yayınları, Mercado’nun kurgusuyla ilk kez mekânsal bir deneyime dönüştü. LG OLED evo ekranların kullanıldığı kurguda Mercado’nun Twitch kanalındaki yayına online olarak katılan izleyiciler, bulundukları mekanının atmosferini etkileyen komutlar aracılığıyla canlı etkinliği bir oyun deneyimine dönüştürdü. Katılımcılar, Twitch izleyicileri tarafından kontrol edilen fiziksel bir ortamda ilk kez Pixelverz evreniyle tanıştı ve oyunun bir parçası haline geldiler.





Pixelverz Evreni Canlandı

Koray Birand’ın oyunlaştırdığı canlı yayın, konuklar tarafından 65 inç’ten 83 inç’e farklı boyutlardaki LG OLED evo ekranlar ile tasarlanan dijital bir totem enstalasyon etrafında deneyimlendi. Kendinden aydınlatmalı piksellerin evrimi ile daha parlak ve daha gelişmiş bir görüntü kalitesi sunan yeni nesil LG OLED evo ekranlar bu özel deneyimi en üst seviyeye taşıdı. LG OLED teknolojisinin sağladığı kusursuz siyah ve çarpıcı kontrast, Koray Birand’ın yarattığı Pixelverz evrenini adeta canlandırarak izleyenleri 2073 yılına götürdü. İnteraktif yayın öncesi ve sonrası dijital totem enstalasyondaki LG OLED evo ekranlarda oynayan AfterWork tasarımı özel animasyonlar, oyun deneyimini dijital sanatla birleştirerek davetlilere unutulmaz bir dijital deneyim yaşattı.





LG’den Dünyanın İlk Bükülebilir 42 İnç Ekranı: OLED Flex

Etkinlikte LG’nin OLED teknolojisinde geldiği heyecan verici bir noktanın sonucu olan dünyanın ilk bükülebilir 42 inç ekranı LG OLED Flex de ilk kez tanıtıldı. Yenilikçi LG OLED Flex, oyunun kurallarını değiştiren kişiselleştirilebilir ekran esnekliği, yeni nesil LG OLED evo görüntü kalitesi ve üstün oyun özellikleri ile oyunculara benzersiz bir deneyim sunmanın yanı sıra, içerik üreticilerine de yeni bir dünyanın kapılarını aralıyor. Konsol, PC ve bulut oyunlarının yanı sıra, canlı TV yayınlarının ve içerik akışı hizmetlerinin keyfini çıkarmak için mükemmel olan LG OLED Flex, yeni bir ekran özelleştirme çağını başlatıyor. LG OLED Flex’in ekranı, tamamen düz ekrandan kavisliye dönüşebiliyor. Kullanıcıların gerçekten kişiselleştirilmiş bir görüntüleme deneyimi yaşayabilmeleri için uzaktan kumandadaki özel düğme ile ekran kavis seviyesi mevcut iki ön ayardan birine hızlı bir şekilde ayarlanabiliyor veya 20 farklı seviyede, yüzde beşlik artışlarla manuel olarak değiştirilebiliyor. Ek olarak, LG OLED Flex'in ekranı kullanıcıdan 10 dereceye kadar uzağa eğilebiliyor. 140 milimetre yukarı veya aşağı ayarlanabilen bir ayağa sahip olması ise, yukarı ve arkaya yaslanarak oturmayı sevenler için ergonomik rahatlığı garanti ediyor.



