LG Electronics Yeni Organizasyon Şemasını Açıkladı

LG Electronics (LG) bugün geleceğe hazırlığını desteklemek için tasarlanmış organizasyonel değişiklikleri duyurdu. Değişiklikler şirketin gelecekteki büyüme motorlarını hızlandırmak ve farklılaştırılmış müşteri değeri ve deneyimleri yaratma yeteneğini geliştirmek için uygulanıyor.

LG'nin ileriye dönük stratejisinin önemli bir parçası, doğrudan LG Genel Merkezi’ne rapor verecek olan Kurumsal Müşteri Deneyimi (CX) Merkezi’nin kurulması olarak işaret ediliyor. CX Merkezi, daha önce Kurumsal Tasarım Yönetim Merkezi Başkanı olarak görev yapmış olan Başkan Yardımcısı Lee Chul-bae tarafından yönetilecek. CX Center'ın ana rolü, sorunsuz ve genişletilmiş bir müşteri deneyimi yaratmak olacak. Ayrıca, ürün planlama ve müşteri hizmetlerinden gelecekteki iş modellerine kadar müşteri deneyimi yolculuğunun her aşamasında daha fazla yeniliği teşvik etmek için stratejiler ve yol haritaları geliştirecek.





Müşteri Deneyimi Merkezi ayrıca, şirket çapındaki hedeflerin ve temel görevlerin keşfedilmesi ve tanıtılmasından sorumlu olacak Müşteri Deneyimi Stratejisi Bölümü’nü ve daha önce Life Soft Araştırma (LSR) Laboratuvarı olan LSR Müşteri Araştırma Merkezi’ni de kapsayacak.

LG'nin Platform İş Merkezi, daha önce şirket ve iş merkezlerinde dağıtılan sorumluluklar olan LG ThinQ hizmetlerini entegre etme ve organize etmede yeni bir rol oynayacak. Temmuz 2021'de kurulan Platform İş Merkezi, LG'nin verilere dayalı kitlesinin oluşturulmasına öncülük ediyor. Gelecekte, Merkeze bu yıl Eylül ayında şirkete katılan LG'nin Başkan Yardımcısı Jung Ki-hyun başkanlık edecek. Jung, eBay Kore ve Google'daki rollerin yanı sıra Meta Kore'nin CEO'su olarak görev yaptığı eşsiz bir kariyere sahip.

LG, 2023 ve sonrasında, tedarik zinciri yönetimini (SCM) iyileştirmeye ve zaten güçlü olan Dijital Dönüşüm (DX) yeteneklerini artırmaya odaklanmaya devam edecek. Bu amaçla, şirketin Tedarik ve SCM Yönetim Merkezi, Üretim Mühendisliği Araştırma Enstitüsü'nden devralınan Üretim Planlama Birimi'nin görev ve rolleri ile Küresel Operasyon Merkezi olarak yeniden adlandırıldı. Global Operasyon Merkezi, DX teknolojilerine dayalı iyileştirmeleri teşvik ederek şirketin üretim, satın alma ve SCM gibi operasyonlarında sinerji yaratacak.





İyileştirilmiş kurumsal performans yoluyla daha fazla büyümeyi teşvik etmeyi hedefleyen LG, dört iş biriminin tamamında çevik ve duyarlı karar alma sistemini güçlendirecek.

Beyaz Eşya ve İklimlendirme Çözümleri (H&A) Şirketi başkanı Lyu Jae-cheol, H&A'nın performansını ve ürün portföyünü iyileştirmedeki başarısı nedeniyle başkanlığa terfi etti. Alanında uzman olan Lyu, 1989'dan beri LG'nin Beyaz Eşya Bölümü’nde Ar-Ge ve üretim departmanları da dahil olmak üzere çeşitli alanlarında çalıştı.

Araç Bileşeni Çözümleri (VS) Şirketi başkanı Eun Seok-hyun, Başkan Yardımcılığına terfi etti. Onun liderliği altında, LG'nin araç bileşen çözümleri işletmesi, iyileştirilmiş bir kâr ve zarar yapısıyla operasyonel istikrar elde etti ve geleceğin birkaç önemli mobilite teknolojisini kapsayan güçlü bir iş portföyü oluşturdu.

Yeni duyurulan değişikliklerden bir diğeri, Beyaz Eşya ve İklimlendirme Çözümleri Şirketi’nin “Yaşam Aletleri Birimi” ve "Mutfak Cihazları Birimi", sırasıyla “Yaşam Çözümleri Birimi” ve "Mutfak Çözümleri Birimi" olacak. Yeniden adlandırma, LG'nin müşteri deneyimi inovasyonuna yeniden odaklanmasıyla aynı çizgide ve şirketin içerik ve hizmetlerin genişletilmesine daha fazla önem verdiğine işaret ediyor.





Ev Elektroniği ve Eğlencesi (HE) Şirketi, denizaşırı Ar-Ge ve üretim üsleri arasındaki işbirliğini geliştirmek için HE Ar-Ge Laboratuvar Enstitüsü altında Endonezya Araştırma ve Geliştirme Bölümünü kurarak müşteri değeri yaratma kapasitesini artırmaya hazırlanıyor. VS Şirketi, elektrikli araç komponent işinin entegre operasyonunu yöneten bir operasyon grubu kurarak satın alma, üretme ve SCM konusundaki yeteneklerini güçlendirmeyi hedefliyor.

İş Çözümleri (BS) Şirketi, geçen yıl başlatılan EV şarj çözümü işinin tam teşekküllü gelişimini hızlandırmak için doğrudan şirket altında yeni bir EV Şarj Cihazı İş Bölümü kurdu.