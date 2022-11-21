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LG İLK MİNİ LED CERRAHİ MONİTÖRÜNÜ ALMANYA'DAKİ MEDICA 2022'DE TANITTI
LG Electronics (LG), 14-17 Kasım tarihleri arasında Almanya'nın Düsseldorf kentinde düzenlenen uluslararası tıp sektörü ticari fuarı MEDICA 2022'de Mini LED teknolojisine (model 27HQ710S) sahip ilk 27 inç, 4K cerrahi monitörünü tanıttı.
Özellikler:
LG Ameliyat Monitörü
|Inç (En Boy Oranı)
|27-inç (16:9)
|Çözünürlük
|4K (3,840 x 2,160)
|Arka Aydınlatma Teknolojisi
|Mini LED
|Yüzey İşlemleri
|Koruma Camı (1.3t, Yansıma önleyici, Parmak izi önleyici)
|Panel
|Renk Aralığı (Typ.)
DCI-P3 110.9% (CIE1976, Bölgesi), DCI-P3 98% (CIE1976, Kapsam),
|Görüş Açıları (CR≥10)
178° (Sağ / Sol),
|Parlaklık (Typ.)
|800cd/m2
|Kontrast Oranı (Typ.)
|1000: 1
|Tepki Süresi
|5ms (GTG (Gri’den Gri’ye))
|Özellikler
|DICOM Ayarları
|Evet
|HW Ayarları
|Evet
|HDR
|HDR 10, HDR Etkisi
|Süper Çözünürlük +
|Evet
Video
|Giriş Bağlantısı
|HDMI 2.0 x1, Ekran Bağlantı Noktası x1, DVI x1, 3G-SDI x1
|Çıkış Bağlantısı
|Ekran Bağlantı Noktası x1, DVI x1, 3G-SDI x1
|Bağlantı
|USB
|1 Yukarı akım (ver. 3.0), 1 Aşağı Akım (ver. 3.0)
|Güç
|Giriş
AC: 100-240VAC, 50/60Hz
|Güç Harcama (Max.)
|120W
|Güç Harcama (DC kapalı)
|0.3W’dan az
|Direnç Değerlendirmesi
|IP45 (Ön), IP32 (Ön Hariç), IK06
|Kullanıcı Kolaylığı
Yan Yana fotoğraflama: Evet (2PBP / 3PBP / 4PBP) / İç içe fotoğraflama: EvetDöndürme ve Aynalama Modu, Yük Devretme Giriş Anahtarı, 2 Kısayol Tuşu,
|Titreşme Önleme Modu
|Fiziksel Özellikler
|Ağırlık
|8.0kg (18lb)
- ÖNCEKİ
- İLERİ
https://www.lg.com/content/lge/tr/tr/lg-hakkinda/basin-ve-medya/lg-ilk-mini-led-cerrahi-monitorunu-almanyada-medica-2022de-tanitti.html isCopied
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