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LG İLK MİNİ LED CERRAHİ MONİTÖRÜNÜ ALMANYA'DAKİ MEDICA 2022'DE TANITTI

Kurumsal Çözümler 11/21/2022
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LG Electronics (LG), 14-17 Kasım tarihleri arasında Almanya'nın Düsseldorf kentinde düzenlenen uluslararası tıp sektörü ticari fuarı MEDICA 2022'de Mini LED teknolojisine (model 27HQ710S) sahip ilk 27 inç, 4K cerrahi monitörünü tanıttı.
 
LG 4K Mini LED cerrahi monitör, şirketin net ve hassas görüntüler sağlayan Mini LED teknolojisi sayesinde olağanüstü görüntü kalitesi sunuyor. Ürünün 27 inç, 4K çözünürlüklü (3.840 x 2.160) ekranı binlerce küçük LED diyottan yararlanarak, 1.000:1 kontrast oranı ve 2.000cd/m²'e varan parlaklık sağlıyor. Etkileyici 1.500 yerel karartma bölgesiyle cerrahi monitör, tüm ekranda tutarlı parlaklık ile canlı, yüksek kaliteli renkli görüntüler veriyor.
 
Hastane ameliyathaneleri ve cerrahi merkezlerinde kullanıma çok uygun olan LG'nin yeni cerrahi monitörünün parlak, yüksek kaliteli ekranı mükemmel görüntü üretimine katkıda bulunuyor. Cerrahi monitör, ayrıca önceki modele (model 27HJ710S) göre yüzde 20 daha fazla sRGB renk gamı içeriyor. Kompakt ve temizlemesi kolay tasarımıyla birlikte sahip olduğu tüm özellikler LG'nin cerrahi monitörünü cerrahi takımların değerli bir parçası haline getiriyor.
 
Ayrıca yeni cerrahi monitörün tasarımı, cerrahi ortam için optimize edilmiş dayanıklılığı ve güvenilirliği sağlıyor. 27HQ710S, Optik Yapıştırıcı Cam kullanımı sayesinde sahne aydınlatmasından kaynaklanan rahatsız edici yansımaları azaltırken, ürün önünü ve arkasını (sırasıyla IP45 ve IP32 sınıfı) yabancı maddelere ve sıçramalara karşı da koruyor.
 
“Gerçek 4K çözünürlükte parlak, yüksek kaliteli renkli görüntüler sunabilen medikal monitör pazarı büyüyor ve bu, Bu yıl MEDICA'da sergilenen ürünlerden de açıkça görülüyor.” diyen LG İş Çözümleri Şirketi B2B Çözümleri Departmanı Başkan Yardımcısı ve Lideri Silas Choi, “27HQ710S, LG'nin üstün LED teknolojisini tıp sektörüne taşıma çabalarının bir sonucu. Bu yeni modelin ameliyathanelere değerli bir katkı olacağına inanıyoruz” şeklinde konuştu.
 
MEDICA 2022'de LG'nin sergi standını (Salon 10, Stand D40) ziyaret edenler, yeni 4K Mini LED cerrahi monitör de dahil olmak üzere tüm LG medikal ekranlarını yakından görme fırsatı buldular.


Özellikler:

 

LG Ameliyat Monitörü
(27HQ710S)

 Inç (En Boy Oranı)27-inç (16:9)
 Çözünürlük4K (3,840 x 2,160)
 Arka Aydınlatma TeknolojisiMini LED
 Yüzey İşlemleriKoruma Camı (1.3t, Yansıma önleyici, Parmak izi önleyici)
PanelRenk Aralığı (Typ.)

DCI-P3 110.9% (CIE1976, Bölgesi), DCI-P3 98% (CIE1976, Kapsam),
sRGB 139% (Area), sRGB 100% (Kapsam)

 Görüş Açıları (CR≥10)

178° (Sağ / Sol),
178° (Yukarı / Aşağı)

 Parlaklık (Typ.)800cd/m2
 Kontrast Oranı (Typ.)1000: 1
 Tepki Süresi5ms (GTG (Gri’den Gri’ye))
ÖzelliklerDICOM AyarlarıEvet
HW AyarlarıEvet
HDRHDR 10, HDR Etkisi
Süper Çözünürlük +Evet

Video
Sinyalleri

Giriş BağlantısıHDMI 2.0 x1, Ekran Bağlantı Noktası x1, DVI x1, 3G-SDI x1
Çıkış BağlantısıEkran Bağlantı Noktası x1, DVI x1, 3G-SDI x1
BağlantıUSB1 Yukarı akım (ver. 3.0), 1 Aşağı Akım (ver. 3.0)
GüçGiriş

AC: 100-240VAC, 50/60Hz
19V~24V Monitör DC

Güç Harcama (Max.)120W
Güç Harcama  (DC kapalı)0.3W’dan az
Direnç DeğerlendirmesiIP45 (Ön), IP32 (Ön Hariç), IK06
Kullanıcı Kolaylığı

Yan Yana fotoğraflama: Evet (2PBP / 3PBP / 4PBP) / İç içe fotoğraflama: Evet

Döndürme ve Aynalama Modu, Yük Devretme Giriş Anahtarı, 2 Kısayol Tuşu,
Titreşme Önleme Modu
Fiziksel ÖzelliklerAğırlık8.0kg (18lb)

 

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