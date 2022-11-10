LG Ürünleri ile Verimli Enerji, Sürdürülebilir Gelecek









Tüm dünya olarak yüzleşmek ve çözüm bulmak zorunda olduğumuz konuların en başında enerji geliyor. Her yıl bir biri ardına yayınlanan raporlar, tüm dünyanın bir yılda harcaması gereken enerjiyi artık yılın ilk yarısında tüketmeye başladığını gösteriyor. Bu durum, zaten sınırlı kaynaklarla varlığını sürdüren dünyamız için müthiş bir tehdit yaratarak geleceğimizi tehlike altında sokuyor. Oysa ki, alınacak birkaç küçük tedbir ve gelişen teknolojinin bize sağladığı imkanlarla soruna kısa yoldan çözüm üretilebilir. Diğer yandan, enerji tasarrufu yapmak ve enerji verimli cihazlar kullanmak, her gün kabaran elektrik faturalarını da makul bir düzeye indirmeyi ve bütçeleri rahatlatmayı da sağlıyor.

Sürdürülebilir bir gelecek için çalışan ve ürünlerini bu temel amaç çerçevesinde tasarlayan LG Electronics (LG), kullanıcılara, düşük enerji ile yüksek performans sağlayan ürünler sunmasının yanı sıra, enerji tasarrufunun ötesine geçen akıllı ev platformu LG ThinQ ile ev aletlerini yönetme ve cihazlarının enerji verimliliğini optimize etme imkanı tanıyor. Enerji tasarrufu yapmayı çok daha kolay bir hale getiren LG ThinQ ile tüketicilerin kullanım alışkanlıkları analiz ediliyor ve cihazların performansı bu alışkanlıklara göre ayarlanıyor. Örneğin ThinQ uygulaması, kullanıcıların buzdolaplarını en sık ve en az açıp kapadığı saatleri belirliyor ve buzdolabının kapısının açılmadığı, dolayısıyla ısı kaybının en az olacağı saatlerde, enerji tüketimini de minimuma indiriyor. Yine bol enerji harcadığı bilinen klima gibi ürünlerin enerji tüketim kontrolleri ThinQ uygulaması üzerinden yapılabiliyor. Ayrıca uygulama, cihazların uzaktan yönetilebilmesine izin verdiği için, artık açık unutulan cihazlar gereksiz yere enerji harcamaya devam etmiyor. Kullanıcılar, nerede olurlarsa olsunlar diledikleri cihazı uzaktan kapatabiliyorlar.