"Planet I - Benküre” sergisi LG’nin Teknoloji Ortaklığı ile Sanatseverlerle Buluşuyor







LG Electronics (LG), Heykeltıraş Hande Şekerciler ve yeni medya sanatçısı Arda Yalkın’dan oluşan sanatçı ikilisi ha:ar’ın; disiplinler arası çalışmalarından oluşan “Benküre”/Planet I” başlıklı serginin destekçileri arasında yer alıyor. Sergi, 27 Ekim – 4 Kasım 2022 tarihleri arasında Zülfaris Karaköy’de sanatseverlerle buluşuyor. LG Electronics (LG), Heykeltıraş Hande Şekerciler ve yeni medya sanatçısı Arda Yalkın’dan oluşan sanatçı ikilisi ha:ar’ın; disiplinler arası çalışmalarından oluşan “Benküre”/Planet I” başlıklı serginin destekçileri arasında yer alıyor. Sergi, 27 Ekim – 4 Kasım 2022 tarihleri arasında Zülfaris Karaköy’de sanatseverlerle buluşuyor.

Sergide ha:ar’ın son işlerinin yanı sıra, 11 kanallı bir video-ses enstalasyonu olan Mindflow ve yapay zeka kullanarak ürettikleri vitray serisi Refraction da yer alıyor. Mindflow ha:ar’ın üzerinde yaklaşık 4 senedir çalıştığı çok katmanlı bir ses-video düzenlemesi olarak sanatseverlere sunuluyor. Çalışma sırasında, bu katmanlardan ilkinde, yapay zeka bir kaynak olarak ele alınıp, bu kaynaktan gelen verinin bir performans sanatçısı üzerindeki etkisi sensör temelli ve yüksek hassasiyetli bir Motion Capture sistemi ile kaydedildi. İkinci aşamada, hem yapay zekadan hem de performans sanatçısı Ekin Bernay’ın bedeninden gelen veriler, Lidar tarayıcılarla kaydedilen 3B mimari nokta bulutları ile birleştirilip bir CGI video üretildi. Bu videoda, hem performans sanatçısının hem de mimari elemanların görsel temsili, motion capture verileri ile jeneratif olarak manüple edildi. Son aşamada, 8 klasik müzik sanatçısı birbirlerinden bağımsız olarak bu videoyu izleyip doğaçlama performanslar gerçekleştirdi. Her müzisyenin 3B kamera ile çekilen görüntüleri ve ses kayıtları ayrı ayrı jeneratif videolar üretmek için kullanıldı.

Mimari, dans, yapay zeka ve bilgisayar tabanlı görüntü teknolojisini harmanlayan 11 video, 10 ses kanalından oluşan, sarmal bir yerleştirme olan Mindflow, klasik müziğin sıkı kurallara bağlı, geleneksel yapısını rastlantısallık ve doğaçlama ile dönüştürerek yeni bir müzik bestesi üretmeyi hedefliyor. Serginin ziyaretçileri, eseri 360 derece ses veren LG XBOOM 360 hoparlörler ve kusursuz siyah performansı ile LG OLED evo ekranlarda deneyimleyebilecek.

Sanatla Teknolojiyi Buluşturan LG OLED evo

Sanat eserlerinin sunumundan ilham alınarak tasarlanan LG OLED evo, kendinden aydınlatmalı OLED piksel teknolojisini yenilikçi ve minimalist tarzla sunuyor. OLED’in evriminde bir sonraki seviye olan OLED evo teknolojisi, benzersiz netlik ve ayrıntı ile ultra gerçekçi görüntüler ve yüksek parlaklık sunuyor. TV’de bulunan Galeri Modu özelliği de kullanıcıların TV izlemedikleri anlarda birbirinden değerli sanat eserleri ve fotoğrafları göstererek ekranı bir tabloya dönüştürüyor.

LG XBOOM 360 ile Gerçek 360°Ses

Çok yönlü olması, yüksek ses kalitesi ve iyileştirilmiş tasarımı ile hem iç mekan hem de dış mekan kullanımı için mükemmel bir seçenek oluşturan LG XBOOM 360, konumdan bağımsız olarak her yerden eşit gelen çok yönlü ses kalitesi ve gücü, ses gücünü artıran, yeni ve birinci sınıf malzemeden yapılmış hoparlör üniteleri, en iyi ruh halini yaratan ışık modları, tüm iç mekanlarla uyumlu tasarımı, 10 saatlik çalışma süresi ve 100% geri dönüştürülebilir kağıt ambalajı ile benzersizliğini kanıtlıyor.