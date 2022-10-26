LG Ultra Geniş Monitör Ailesinde Her İhtiyaca Uygun Çözüm

LG Electronics (LG), Ultra Geniş Monitör Ailesi ile her ihtiyaca uygun çözüm sunuyor. Ekranlarını sadece iş odaklı kullanmak isteyenler ya da oynadıkları oyunun en ince ayrıntısına bile dalmak isteyenler LG Ultra Geniş Monitör Ailesi’nde kendilerine uygun çözümü kolaylıkla buluyorlar. Tasarımcılar, görsel sanatlarla ilgilenenler, fotoğraf ya da video düzenleyip kurgulayanlar da işlerine konfor katacak ekranları LG Ultra Geniş Monitörler arasından bulabiliyorlar.











38WQ88C-W Tasarım yapanlar için rahatlığın Ergo'su.

LG Ultra Geniş Ailesi’nin üyeleri arasında bulunan LG 38WQ88C-W, 37,5 İnç QHD+ 2K (3840 x 1600) Kavisli UltraGeniş IPS Panel Monitörü, HDR10 ve DCI-P3 %95 renk gamı, ergonomik standı, USB Type-C™, HDMI, Display Port 1.4 desteği, AMD FreeSync™, 75 Hz ve 5 ms (GtG), siyah dengeleyici özellikleri ve zengin baslara sahip 2 x 10 W stereo hoparlörleri ile işi tasarımla ilgili olan kullanıcılara tam da aradıkları çözümü sunuyor. Monitörün IPS ekranı, DCI-P3 renk gamının %95'ini içeren geniş bir renk yelpazesini destekliyor ve HDR10 desteğiyle olağanüstü renk ve parlaklık sunuyor. Ortaya çıkan olağanüstü renk doğruluğu tasarımcılar için cezbedici noktalardan biri oluyor. Ayrıca monitörün ergonomik oluşu ve göz yorgunluğunu önleyici özellikleri, uzun saatlerini ekran başında geçirenler için ideal bir seçenek oluşturuyor.













38WP85C-W Editleme yaparken vazgeçemeyeceğiniz dostunuz





37,5 İnç Wide QHD (3840x1600) Kavisli Ultra Geniş Monitör LG 38WP85C-W, IPS ekranı ve 2K çözünürlüğü nedeniyle görsel sanatlarla ve video editleme ile uğraşanlara hitap ediyor. 21:9 oran IPS Panelin yanı sıra yüksekliği ve eğimi ayarlanabilir standı, kullanıcılara konfor sağlıyor. DCI-P3 %95, HDR Efekti, HDR 10 desteği, AMD FreeSync uyumu, Siyah Dengeleyici özelliği, 75 Hz, 5 ms (GtG) ve zengin bas özellikli stereo hoparlörleri (10Wx2) monitörün çekiciliğini artırıyor. LG 38WP85C-W ayrıca, USB Type C, HDMI (2 Giriş), Display Port 1.4 (1 giriş) ve OnScreen Kontrol özellikleri ile işleri daha da kolay hale getiriyor, kullanıcılar daha fazlasını görüp daha iyi içerik oluşturabiliyorlar.















34WP65C-B Uçsuz bucaksız bir oyun deneyimi





Ailenin oyun severlere özel modelleri arasında bulunan LG 34WP65C-B, 160 Hz Yenileme Hızı, 5ms (GtG) , HDR 10, 21:9 Geniş Ekran ve VA Paneli ile oyunculara aradıklarından fazlasını sunuyor. Tek tıkla standının yükseltilmesine ya da eğilmesine imkan tanıyan model, MaxxAudio® (7Wx2) ile de oyuncuların ihtiyacı olan sesi net bir şekilde veriyor.













34WP75C-B QHD ve 160Hz ile Fiyat Persormans Ürünü arayanlar için 34WP75C-B QHD ve 160Hz ile Fiyat Persormans Ürünü arayanlar için

Ofis kullanımına yönelik LG 34WP75C-B ise, tam bir fiyat performans ürünü olarak işaret ediliyor. 34 İnç QHD Kavisli Panel Monitörü, AMD FreeSync 5ms Tepki Süresi, 160 Hz Yenileme Hızı ve HDR10 ile iş gündeminin derinliklerine dalmaya olanak sağlarken bir çok farklı işiniz için kullanabileceğiniz destekleyici özelliklere sahip.







