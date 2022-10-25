LG Geleceğin Evlerine İklimlendirme Çözümleri Sunuyor





LG Electronics (LG), sürdürülebilir çevre, sürdürülebilir gelecek için faaliyette bulunduğu tüm alanlarda çalışmalarını sürdürüyor. İş ortakları arasında bulunan Solimpeks ile Ekim ayı boyunca Edremit, Adana, Samsun, Antalya’yı kapsayan “Geleceğin Kuantum Evleri Semineri” serisine başlayan LG, tüketicileri çevre dostu ısıtma ve soğutma ürünü Therma V Isı Pompası ile ilgili bilgilendiriyor, enerjiyi verimli kullanma konusunda ısı pompası teknolojilerinin önemini ve gelecekteki evleri enerjide bağımsızlaşacak teknolojilerle ilgili detayları aktarıyor. Seminere Türkiye’nin ve etkinliğn gerçekleştirildiği bölgenin önde gelen inşaat şirketleri, turizm otelcilik işletmeleri ve danışmanlık şirketlerinin sahipleri ve üst düzey yöneticileri katılıyor. LG Electronics (LG), sürdürülebilir çevre, sürdürülebilir gelecek için faaliyette bulunduğu tüm alanlarda çalışmalarını sürdürüyor. İş ortakları arasında bulunan Solimpeks ile Ekim ayı boyunca Edremit, Adana, Samsun, Antalya’yı kapsayan “Geleceğin Kuantum Evleri Semineri” serisine başlayan LG, tüketicileri çevre dostu ısıtma ve soğutma ürünü Therma V Isı Pompası ile ilgili bilgilendiriyor, enerjiyi verimli kullanma konusunda ısı pompası teknolojilerinin önemini ve gelecekteki evleri enerjide bağımsızlaşacak teknolojilerle ilgili detayları aktarıyor. Seminere Türkiye’nin ve etkinliğn gerçekleştirildiği bölgenin önde gelen inşaat şirketleri, turizm otelcilik işletmeleri ve danışmanlık şirketlerinin sahipleri ve üst düzey yöneticileri katılıyor.

Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Çevre Dostu Isınma Çözümü: Isı Pompası

LG Therma V Isı Pompası, tüketicilere yüksek verimli, düşük maliyetli ve çevre dostu ısınma çözümü sunuyor. Her türlü yapıya uyum sağlayan LG Therma V Isı Pompası, yüzde 75 oranında havadan emilen doğal enerji ile çalışarak, yağ ve gaz boylerlerine göre CO2 emisyonunu önemli ölçüde azaltıyor. Bu özelliği ile LG Therma V, tüketicilere konfor sunarken sürdürülebilir bir gelecek için de katkıda bulunuyor. Therma V, LG Inverter teknolojisi sayesinde, optimum enerji verimliliği ile, en yüksek kapasitede çalışıyor. Klasik boylerlere göre 4 kat daha etkili olan Therma V’in uzun süreli kullanımı ısıtma maliyetlerinden daha fazla tasarruf sunuyor. Therma V BLDC fan, düşük hızlarda yüzde 40'a, yüksek hızlarda yüzde 20'ye varan enerji tasarrufu sağlıyor. Kullanıcıların hayatlarını önemli ölçüde kolaylaştıran Therma V, en soğuk iklimlerde bile performansı ile kendini kanıtlıyor. -25 ºC gibi düşük bir ortam sıcaklığında dahi çalıştırılabilirken, soğuk dış ortam havasında bile 65ºC'ye kadar sıcak su sağlayabiliyor.

Bu özellikleri ile Therma V, performanstan ödün vermeden kullanıcıların karbon ayak izlerinin düşürülmesine katkıda bulunmuş oluyor.

LG’den Sürdürülebilir Yaşama Destek

LG, ESG prensiplerini benimseyerek çevresel, sosyal ve kurumsal yönetişim çatılarını bir araya getirerek dönüşümün içerisinde yer alıyor. Dönüşümü sağlamak için orta ve uzun vadeli hedeflerini belirleyen LG, çalışmalarını sıfır karbon ve döngüsel ekonomi elde etmek, akıllı yaşam tarzlarını teşvik etmek ve daha iyi bir toplum yaratmak odaklı sürdürüyor. 2050 yılına kadar yüzde 100 yenilenebilir enerjiye geçmeyi hedefleyen şirket, bu hedefiyle, 2030 yılına kadar karbon nötrlüğü elde etme vaadini genişletmiş oluyor.