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LG Ultra Geniş Monitörlerle Tüm Ayrıntılar Tek Ekranda
Monitör 10/21/2022
LG UltraWide™ Monitörler Geniş Ekran Deneyiminin Ayrıcalığını Sunuyor
LG Electronics (LG), Ultra Geniş Monitör serisi ile, farklı programları aynı anda tek ekranda görüntüleme imkanı sunuyor. Böylelikle, birden fazla işi aynı anda yapmak ya da hem iş yapıp hem de kontrol etmek isteyen kullanıcılara ultra geniş ekranıyla daha fazla alan sağlıyor. Özellikle tasarımcılar, hem okuyup hem de düzenleme yapan editörler, çevirmenler, fotoğraf sanatçıları, mimarlar, bilişim sektörü ile ilgilenenler, müzik yapımcıları ve daha bir çok meslek sahibi, LG Ultra Geniş Monitörlerle işlerini daha kolay ve konforlu şekilde sürdürebiliyor.
Sadece iş dünyasındakiler değil, oyun severler de LG Ultra Geniş Monitörlere büyük ilgi gösteriyor. Oyun severler, LG Ultra Geniş monitörlerin her oyuncuyu mutlu edecek tepki sürelerine sahip devasa ekranında oyunun hiçbir ayrıntısını kaçırmadan, kusursuz canlı renklerle büyüleyici bir oyun deneyimi yaşıyor.
Her ihtiyaca yönelik bir ürünü bulunan LG Ultra Geniş monitör serisindeki modellerin IPS ya da VA ekranı, QHD, Full HD ya da LED özellikleri, DCI-P3 renk gamının %95'ini içeren geniş bir renk yelpazesini desteklemesi ve HDR10 desteğiyle olağanüstü renk ve parlaklık sunması, olağanüstü renk doğruluğu ile geniş izleme açısını tek üründe birleştiriyor. LG Ultra Geniş Monitör serisinin bir çok modelinde bulunan USB Type-C™ bağlantı noktası, ekran ve veri aktarımından bağlantılı cihaz şarjına izin vererek, dizüstü bilgisayarınız için aynı anda tek bir kablo üzerinden destek sağlıyor. Üstelik, USB-C™’nin güç dağıtım teknolojisiyle, bağlantılı dizüstü bilgisayarı (90 W'a kadar) şarj ederken aynı anda bir monitörü çalıştırabiliyor.
Monitörün ortam ışığı sensörü, okuyucu modu ve titreşim önleme özellikleri ise, rahat bir çalışma ve oyun oynama ortamı sağlamasının yanı sıra, göz konforu da sunuyor.
LG Ultra Geniş Monitör Ailesini daha yakından incelemek için: https://www.lg.com/tr/21-9-ultra-genis-monitor
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