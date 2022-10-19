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İç Anadolu’ya İki LG Brandshop Daha
Kurumsal 10/19/2022
LG, Konya ve Kayseri’de Yeni Mağazalarını Hizmete Açtı
2019 yılında Türkiye’de kendi mağazaları ile büyüme prensibini sürdüren LG Electronics (LG), LG Brandshoplar aracılığıyla Türkiye’nin dört bir yanındaki teknoloji tutkunlarıyla buluşmaya devam ediyor. Son olarak İç Anadolu’da iki LG mağazasını hizmete açan LG, Konya Selçuklu, Kent Plaza’da bulunan LG Brandshop Akkoç ve Kayseri Tuna Life Center’da bulunan LG Brandshop Untep Tunalife ile yeni nesil teknolojileri tüketicilerin beğeni ve incelemesine sunuyor. LG, her iki mağazasında da, LG markalı ileri teknoloji ürünü beyaz eşya, TV, ses sistemi, hoparlör ve klima sistemlerinin yanı sıra, ThinQ özelliği ile birbiriyle konuşan cihazlardan uzaktan yönetilebilen beyaz eşyalara, kişisel asistan görevi gören TV’lere kadar yeni nesil teknolojileri sergiliyor.
Her İhtiyaca Uygun Teknolojik Çözüm LG Brandshop’larda
LG Brandshop’ların en ilgi çeken ürünleri arasında, son yıllarda artan hijyen ihtiyacı da göz önünde bulundurularak geliştirilen ürünler yer alıyor. LG’nin Steam (Buhar) teknolojisi ile ekstra temizlik sağlayan, alerjenleri yüzde 99,9’a varan oranda yok eden çamaşır makineleri, yine Steam teknolojisinin gücü ile çalışan bulaşık makineleri tüketicilerden büyük ilgi görüyor.
Kapıyı açmadan üzerindeki ekran yardımıyla içerisindekileri gösteren buzdolabı LG InstaView, yiyecekleri klasik buzdolaplarına göre, 7 güne kadar uzayan süreyle ilk günkü tazeliğinde tutan NatureFresh, iki farklı çamaşırı, iki farklı bölmede tek seferde yıkayabilen LG TwinWash çamaşır makineleri, yapay zekaya sahip, bulunduğu ortama ekstra şıklık katan TV’ler, ses sistemleri, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı, UV Nano teknolojisi ile serin ve ferah havanın yanı sıra, hijyenik hava da sunan klimalar ve hava temizleme cihazları, oyun ve iş dünyasına yönelik monitörler mağazaların diğer ilgi çeken ürünleri arasında yer alıyor. Üstelik, LG’nin ThinQ platformu sayesinde, ev sahipleri, çamaşır makinelerinden klimalara, buzdolaplarından televizyonlarına kadar çeşitli ev ürünleriyle etkileşimde bulunabiliyor, cihazlarını uzaktan yönetebiliyor, çalıştırıp kapatabiliyorlar.
LG Brandshop Konya’ya Akkoç Makine ile Geldi
Konyalıları LG Brandshop’la buluşturan Akkoç Makina, 1992 yılında ısıtma, soğutma, havalandırma, iklimlendirme ve dayanıklı tüketim malları alanlarında faaliyet göstermek üzere kuruldu. 2003 yılında taahhüt ve tesisat işlerine ara vererek elektronik, beyaz eşya, dayanıklı tüketim malları ve halı sektörlerinde birçok mağaza ile faaliyetlerine devam eden Konya LG Brandshop yatırımcısı Akkoç, bugüne kadar bünyesine aldığı sektörlerde marka temsilciliği ve mağazacılığında edindiği tecrübe ve başarıları LG Brandshop Akkoç Konya'da bir ileri seviyeye taşımayı planlıyor.
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