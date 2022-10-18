LG, Sanal Alemde Yeni Deneyimler Sunmak İçin Unity ile İşbirliği Yapıyor







LG Electronics (LG), meta-ev ve dijital insanların geliştirilmesi için gerçek zamanlı 3D (RT3D) içerik oluşturma ve çalıştırma konusunda dünyanın lider platformu olan Unity ile bir mutabakat zaptı (MOU) imzaladı.

Meta-ev, kullanıcıların kendi evlerinin sanal bir versiyonunda zaman geçirmelerini sağlayarak, kişisel yaşam alanlarının son derece benzeri olan bir "dijital ikizini" oluşturmalarına olanak tanıyacak. Kullanıcının gerçek evinde kurulu olan tüm LG ürünleri meta-ev içinde bulunacak. Ayrıca, kullanıcının dijital ortamda LG cihazlarının ayarlarında, özelliklerinde veya işlevlerinde yaptığı tüm ayarlamalar, gerçek dünyaya yansıtılarak yenilikçi, kullanışlı bir kontrol yöntemi ve keyifli, yeni bir müşteri deneyimi sağlanacak.

Kullanıcılar ayrıca mobilya ve aletleri yeniden düzenleyerek dijital meskenlerini özelleştirebilecekler. LG'nin gelişmiş yaşam tarzı çözümlerini kullanma konusundaki kişisel ipuçlarını ve deneyimlerini paylaşmak için dünyanın her yerinden diğer meta-ev kullanıcılarıyla bir araya gelebilecekler.

Bunun da ötesinde, meta-ev, kullanıcıların ne zaman yardıma ihtiyaç duyduğunu algılayabilen, -örneğin belirli bir cihaz işlevini yönetmek için yardıma ihtiyaç duymaları durumunda zamanında destek sunan- ultra gerçekçi dijital insanlara sahip olacak. LG'nin ses tanıma, doğal dil işleme ve bağlamsal öğrenme teknolojilerinin yanı sıra Unity'nin çeşitli endüstrilerde kullanılan gelişmiş motorunun entegrasyonu sayesinde, bu dijital yardımcılar son derece doğal bir şekilde iletişim kurabilecekler.

Meta-evin sanal sakinleri, konuşma becerilerine ek olarak gerçekçi, duruma uygun yüz ifadeleri ve jestleri sayesinde daha "insansı" olacak.