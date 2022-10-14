LG, SMART TV PLATFORM İŞİNİ webOS Hub İLE GELİŞTİRİYOR







LG Electronics (LG), iş ortakları için webOS çözümünün yükseltilmiş bir versiyonu olan webOS Hub'ı yakın zamanda piyasaya sürerek akıllı TV platformu işini genişletti. Akıllı TV üreticilerine daha fazla kişiselleştirme seçeneği ve son kullanıcılara daha fazla kolaylık ve içerik sunan webOS Hub, Seiki, Eko, Stream System, Konka, Aiwa ve Hyundai’nin de aralarında bulunduğu 200 markadan oluşan genişletilmiş bir ağda kullanılabilecek.

LG'nin Dolby, Realtek, Gracenote ve CEVA gibi teknoloji ortakları tarafından desteklenenen ve akıllı bir platformdan daha fazlası olan webOS Hub’ı, dünya çapında 160'tan fazla yayıncı onaylıyor. Yeni güncelleme, şirketin nihai kullanıcı deneyimini dünya çapında daha fazla tüketiciye ulaştırma taahhüdünün bir göstergesi kabul ediliyor.

webOS Hub, renk şemasını seçerek ana ekranda ince ayar yapmak, gerçek görünüşlerine uygun bir görsel uygulamak veya görünürlük için bir logo eklemek gibi çeşitli yollarla kullanıcı arabiriminin (UI) özelleştirilmesini mümkün kılıyor. LG, webOS Hub'ı uyarlama imkanı sağlayarak, akıllı TV üreticilerinin daha kapsamlı ve keyifli bir kullanıcı deneyimi sunarken ürünlerini farklılaştırmalarına olanak tanıyor.

Gelişmiş kullanılabilirlik ve kişiselleştirme özellikleriyle webOS Hub, kullanıcılara zevklerine ve tercihlerine göre kontrol etmeleri için seçilmiş bir içerik seçimi sunuyor. Gerçek bir zaman tasarrufu sağlayan Next Pick1, yayın istasyonlarından veya bağlı bir set üstü kutudan üç adede kadar canlı programın yanı sıra bir VOD başlığı veya uygulaması öneriyor. Ek olarak, yeni güncelleme, oyuncu biyografileri ve çekim yerleri gibi oynatılan içerikle ilgili bilgileri görüntüleyen LG'nin Magic Explorer'ını da destekliyor.

webOS Hub ayrıca, ekrandaki diyalogların daha kolay duyulmasını sağlayan bir özellik olan Gelişmiş Net Ses ile gelişmiş bir görüntüleme deneyimi sağlıyor. WebOS Hub, önceki sürümlerinde olduğu gibi Netflix, Disney+, Prime Video gibi önemli içerik akış hizmetlerini de içeriyor.

Bir birinden farklı, yüksek kaliteli içeriğe erişimin yanı sıra, LG'nin akıllı TV'ler için kapsamlı çözümü, gelişmiş görüntü işleme, değişken yenileme hızı (VRR) desteği2 ve farklı oyun türleri için ince ayarlı görüntü ve ses ayarları sunan Game Optimizer gibi bir dizi üstün özellik sunuyor. LG'nin iş ortağı olan TV markalarının ilk webOS Hub destekli OLED TV'leri yakında piyasaya sürülecek ve dünya çapındaki LG müşterilerinin zaten aşina olduğu olağanüstü özellikler daha fazla kullanıcıya ulaşmış olacak.

LG Ev Eğlence Sistemleri Başkanı Park Hyoung-sei konuyla ilgili “Giderek daha fazla tüketiciyi LG webOS'un benzersiz kullanıcı deneyimiyle tanıştırmaya devam eden webOS Hub ekosistemimizi iyileştirmeye ve genişletmeye kararlıyız” dedi.

150 ülkede 120 milyondan fazla cihaz artık webOS tarafından destekleniyor - bu, yeni ve geliştirilmiş webOS Hub'ın kullanılabilirliği ile belirlenen rakamdır.