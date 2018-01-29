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LG Photo Awards Heyecanı Başladı!

Kurumsal 01/29/2018
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Katılımcılar, 31 Mayıs tarihine kadar devam edecek fotoğraf yarışmasında tüm yaratıcılıklarını ortaya koyacaklar. 18 yaşından büyük herkesin ücretsiz olarak katılabildiği “LG Photo Awards” kapsamında LG markalı cep telefonu ile çekilen fotoğraflar için lgphotoawards.com adresi üzerinden kayıt oluşturulması ve daha önceden belirlenen kategorilere eklenmesi gerekiyor.

 

Kategoriler, “Doğa”, “İnsan”, “Lifestyle”, “Mimari”, “Çocuklar”, “Gezi” ve “Diğer” olarak sınıflandırılırken, her katılımcı yarışmaya en fazla 10 adet fotoğraf ile katılabiliyor. Birden fazla kategoride yarışabilecek olan katılımcılar buna karşın her bir fotoğrafı sadece tek bir kategoriye ekleyebiliyorlar. “Siyah-beyaz” ya da “renkli” olarak çekilebilecek olan fotoğrafların, orijinal boyutunda ve genişlik ya da yüksekliği 1000 pikselden daha düşük olmaması gerekiyor. Fotoğrafın orijinalini değiştirecek tarzda işlemlerin yapıldığı fotoğrafların değerlendirilmeyeceği yarışmada, mobil yazılımlar aracılığı ile ışıklandırma, kontrast, kesme gibi basit ayarlamaların yapılması ise kabul ediliyor.

 

31 Mayıs tarihinde sona erecek yarışmanın ardından yapılacak jüri değerlendirmesi sonucunda ilk üç sırayı alacak katılımcıları birbirinden değerli ödüller bekliyor.

 

Yarışma sonuçları 8 Haziran 2018 tarihinde açıklanacak. Yarışma ile ilgili daha ayrıntılı bilgiye lgphotoawards.com adresinden ulaşabilirsiniz.

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