LG Projektörlerle 4K Sinema Deneyimi ve Üstün İş Performansı Bir Arada





Yenilikçi LED teknolojisine sahip LG 4K UHD projektörler ve parlaklığı, sunduğu yüksek çözünürlüklü görüntü, akıllı bağlantı gibi özellikleriyle öne çıkan LG ProBeam projektörler, kullanıcıların hem iş hem de eğlenceye yönelik ihtiyaçlarını en üst seviyede karşılıyor.

LG Electronics (LG), bireysel ya da küçük grupların kullanımına uygun projeksiyon cihazlarının yanı sıra, büyük kurumsal şirketler, okul, otel ya da hastane kullanımına uygun, evlerinde sinema salonu olanların tercih edebileceği üst sınıf projektörleri ile de göz dolduruyor. LG’nin en aydınlık ortamlarda ve en karanlık sahnelerde dahi üstün görüntü kalitesi sunan, yüksek çözünürlüklü, kolay kullanımlı CineBeam ve ProBeam projeksiyon cihazları kullanıcılara daha zengin ve derin renklere sahip canlı görüntü sağlıyor. Kullanıcılar böylelikle, hem iş hem de özel kullanımlarında mükemmel görüntü kalitesinin keyfini çıkartıyorlar.

LG ProBeam Projektörler: Kolaylık ve Üstün Performans

LG ProBeam modelleri, mükemmel görüntü kalitesi ve çok sayıda kullanışlı özelliğiyle, kullanıcıların toplantı odasından, perakende noktalarına, konaklama alanlarından sınıfa kadar hemen hemen her ortamda önemli bilgileri ve mesajları daha iyi iletmelerine yardımcı oluyor. Odadaki herkese canlı ve net görüntüler için gelişmiş parlaklık ve yüksek çözünürlük sağlayan LG ProBeam projektörler, iş toplantıları ve konferanslar için mükemmel özelliklerle donatılmış durumda. Kullanıcılar, LG ProBeam’i kablolu veya kablosuz bağlantı yoluyla doğrudan bir şirket veya konferans tesisi ağına bağlayarak dizüstü bilgisayar ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Yerleşik Office görüntüleyici sayesinde Microsoft PowerPoint ve Excel dosyaları doğrudan bir USB cihazından açılabiliyor. Ekran paylaşımı ve ekran yansıtma, Windows veya Android işletim sistemini çalıştıran cihazlardan içerik yansıtmayı özellikle kolaylaştırarak kullanıcılara sunumlarını görüntülemek için daha fazla seçenek sunuyor.

Üstelik tüm bunlar LG Probeam’in 5.000 ANSI Lümen parlaklığı ve Lazer 4K UHD görüntü kalitesi eşliğinde sunuluyor. LG ProBeam’de bulunan güçlü lazer ışık kaynağı, lamba teknolojisi kullanan klasik cihazlara kıyasla çok daha daha parlak görüntüler sağlamasının yanı sıra, 20.000 saate kadar ömür sunuyor. Başka bir deyişle LG ProBeam, günde 8 saat çalışması durumunda dahi 7 yıl dayanıyor.

LG CineBeam: Eğlencenin Merkezi

Yüksek çözünürlüğü ile mükemmel görüntü kalitesi sağlayan LG CineBeam 4K, evde film izlemekten hoşlananlara üstün özellikler sunuyor. 140 inç boyutuna kadar olan projeksiyon ekranıyla gerçek bir sinematik izleme ortamı sağlayan LG 4K UHD LED projektör büyüleyici bir ev sineması ortamı yaratıyor. Gerçek 4K UHD (3840x2160) olması, 8,3 Mega piksel görüntü kalitesi, 4 Kanallı LED Teknolojisi, webOS uyumu, 1,25 x Yakınlaştırma ve Uzaktan Odaklama özellikleri ile LG CineBeam 4K açık alanları bile sinema salonuna dönüştürüyor.

LG CineBeam, üstün özellikleriyle eğlencenin yanı sıra, iş odaklı da kullanılabiliyor.

LG CineBeam ve LG ProBeam’i yakından incelemek için:

https://www.boyutdijital.com/kategori/projeksiyon?marka=lg

https://www.projektormarket.com/urunler/145_lg-kampanya