LG Therma V İle Kış Aylarında Mükemmel Isınma

Betonarme ya da kerpiç, kent ya da kırsal fark etmeksizin her yerde her tür yapıya uygun olan LG Therma V Isı Pompası, havadan emilen doğal enerji ile çalışarak CO2 emisyonunu önemli ölçüde azaltıyor. Böylelikle, mükemmel ısınmayla, çevre dostu çözümü bir arada sunuyor. Fosil yakıt kullanmadan kaliteli, verimli ve düşük maliyetli ısınma sağlayan LG Therma V, - 25 ºC gibi düşük bir ortam sıcaklığında dahi yüksek verimle çalışıyor.

LG Electronics (LG), ısınmada çevreci ancak son derece verimli çözüm arayan tüketiciler için Therma V Isı Pompasını sunuyor. Farklı iklim özellikleri gösteren farklı bölgelerde, kentte, kırsalda, ahşap, betonarme, kerpiç fark etmeksizin her türlü binada üst düzeyde verim sağlayan LG Therma V Isı Pompası, çevre dostu ısınma ve sıcak su sağlıyor. Dış havadan emilen doğal enerjinin yüzde 75'ini kullanan ve geri kalan yüzde 25'lik kısmı elektrikten alan LG Therma V, klasik yöntemlere oranla CO2 emisyonunu önemli ölçüde azaltıyor, fosil yakıt kullanmadan da ısınmanın mümkün olduğunu ispatlıyor. Klasik ısıtıcılara oranla 4 kat daha etkili olan LG Therma V, ne kadar uzun süre kullanılırsa o oranda maliyet tasarrufu sağlıyor.

- 25 ºC gibi düşük bir ortam sıcaklığında dahi mükemmel şekilde çalışan Therma V Isı Pompası, soğuk dış ortam havasında bile 65 ºC'ye kadar sıcak su sağlıyor. LG Therma V, yaz aylarında ise soğutma ihtiyacını karşılayarak yine enerji tasarrufuna katkıda bulunuyor. Therma V Isı Pompası’nın Wi-Fi üzerinden kolayca kontrol edilmesi kullanıcılara ekstra rahatlık sağlıyor.

Yenilenebilir kaynaklar kullanan ve kullanıcıların hayatına büyük bir konfor getiren LG Therma V Isı Pompası, zahmetsiz ve kolay kurulumuyla da öne çıkıyor.