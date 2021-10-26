LG’den Hassas Bünyelere Özel Kurutucu





Hassas ve alerjik bünyeye sahip kişilerin en önemli sorunlarından biri olan giysilerdeki tozlar ve alerjenler LG Buhar özellikli kurutucuların sağladığı ekstra hijyenle %99,9 oranında azaltılıyor. Buhardan aldığı güçle hijyen sağlayan LG kurutucular ThinQ özelliği ile uzaktan da yönetilebiliyor.

Mevsim dönüşleri hassas ve alerjik bünyeye sahip kişiler için tam bir kabustur. Havada uçuşan polenler, rüzgarla kalkan tozlar alerjik reaksiyonların artmasına neden olur. Ayrıca, bu tür alerjenler, giysilere de yapışarak hassas bünyelerin rahatsızlığının artmasına neden olur. LG kurutucular, tıpkı çamaşır makinesinde olduğu gibi, buhar teknolojisi ile, giysilerdeki tozları, alerji veya solunum sorunlarına neden olabilecek alerjenleri, %99,9 oranında azaltıyor. LG kurutucuların alerjik bünyelere sağladığı katkı bununla da bitmiyor. Ev içerisinde çamaşır kurutma derdine son vererek, ev ortamını rutubet ve küften kurtarıyor. Bilindiği üzere, ev içerisinde kurutulan çamaşırların yarattığı nemli ortamlar spor adı verilen “tohumları” serbest bırakabilen küf oluşumunu destekliyor. Bu da, başta astım ve alerjik hastalıklar olmak üzere birçok sağlık probleminin tetikleyicisi olarak kabul ediliyor.

LG kurutucuların en önemli özeliklerinden bir diğeri de, kullanıcılara büyük konfor sağlaması… LG çamaşır kurutucuları ThinQ özelliği sayesinde uzaktan çalıştırılabiliyor, durdurulabiliyor ve kurutma işlemi bittiğinde bağlı cep telefonuna uyarı gönderebiliyor. Ayrıca, akıllı senkronizasyon özelliğine sahip olan LG kurutucular, LG çamaşır makinesindeki program bilgisini alarak giysileri en uygun programda kurutmak için programını otomatik olarak kendisi seçiyor.

Buhar teknolojisi sayesinde en hassas çamaşırlarda bile güvenli kurutma ve hijyen sağlayan LG kurutucular, düşük sıcaklıklı ısı pompası teknolojisi ile, kurutucu kullananların korkulu rüyası olan giysilerdeki çekmeyi de minimuma indiriyor. Üstelik LG kurutma makineleri, kurutma işlemi bittiğinde, kendi kendisini temizleyerek bir sonraki kullanım için hazır hale geliyor.

LG kurutucular, mükemmel bir kampanyayla sunuluyor. LG Kurutucuları, LG Çamaşır makineleri ile birlikte alan kullanıcılar 700 TL değerinde hediyelere ücretsiz kavuşuyor. Özel çekmeceli bağlantı kiti ve 1 yıllık kurutma mendili hediye kampanyasından yararlanmak isteyen kullanıcıların LG Brandshop, Teknosa ve Media Markt mağazalarından satın aldıkları ürünlerin belgesiyle www.lgkampanya.com adresinden kayıt yaptırmaları gerekiyor.