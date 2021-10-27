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LG İklimlendirme Ürünleri İle Evinizin Havasını Yönetin

Klima 10/27/2021
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LG, iklimlendirme çözümleri ile, kullanıcıların evlerinin havalarını yönetmelerine, temiz, sağlıklı ve mükemmel derecede ısıtılmış ya da soğutulmuş eve kavuşmalarına yardımcı oluyor. Üstelik tüm bunlar, LG ThinQ uygulaması sayesinde evde değilken bile yapılabiliyor.

 

Özellikle şehirde yaşayanların en büyük sorunlarından biri temiz ve kaliteli hava. Önceki yıllarda sadece büyük şehirlerde yaşayanların sorunu olan bu durum, artık büyük küçük fark etmeksizin her şehrin hatta toplu halde yaşanan her ortamın en büyük dertlerinden biri. Yeterli şekilde havalanmayan evler, kalitesiz iç mekan havaları aynı zamanda hastalık ve salgınların da kaynaklarından biri. Tüketicilerinin ihtiyaçlarına ileri teknolojisi ile yanıt veren LG, iklimlendirme çözümleriyle, kullanıcılarına evlerinin havasını kendilerinin yönetme fırsatını veriyor. LG’nin 2021 Klima serisi ve yeni hava temizleme cihazı LG PuriCare ile tüketiciler temiz ve sağlıklı havaya kavuşmanın yanı sıra, evlerinin ısısını diledikleri şekilde ayarlayabiliyorlar.

 

Yeni Hava Temizleme Cihazı LG PuriCare

Bulunduğu her ortama temiz ve taze hava sağlayan, Clean Booster özelliği ile ferah ve taze havayı 7,5 metreye kadar ileten, HEPA filtresi ve havadaki alerjenlerin yüzde 90’ınından fazlasını ortadan kaldıran astım ve alerji dostu olan hava temizleme çözümü LG PuriCare, endüstriyel hava kirliliği, toz ve kötü kokular nedeniyle bozulan iç mekan havasını temizliyor, sağlıklı bir ortam yaratılmasına yardımcı oluyor. LG PuriCare, benzersiz arıtma yöntemi ve olağanüstü çoklu filtre sistemi ile çok ince toz ve alerjenlerin de dahil olduğu 0,3 mikrona kadar olan partiküllerin yüzde 99,97’sini yakalayabiliyor. Ayrıca, kötü koku ve zararlı gazları da yok ediyor.

 

2021 Serisi Klimalar 3 Farklı Modelle Ferah Hava Sunuyor

LG 2021 serisi klimalar, tüketicilere sunduğu daha temiz ve daha ferah havayla nefes almayı kolaylaştırıyor, kullanıcılara serin bir orman havası sunuyor. Çarpıcı tasarımlarıyla tüm mekanlara uyum sağlayan klimalar, LG DualCool, LG Yeni Sirius ve LG Yeni Artcool modelleriyle satışa sunuluyor. LG Yeni Sirius ve LG Yeni Artcool, 4 aşamalı filtre sistemiyle her zamankinden daha temiz ve ferah hava sunuyor. LG Yeni Sirius ve LG Yeni Artcool’un otomatik temizleme özelliği havadaki bakteri ve küfleri yakalayabiliyor. UVNano özelliği fanı daha temiz ve hijyenik hava sağlıyor. Iyonizer özelliği ise, zararlı partikülleri yüksek oranda filtreliyor ve kokuları da gideriyor.

 

Birlikte kullanıldığında, serinlemek için mükemmel çözüm olan LG Klimaların verdiği havayı tüm eve yaymanın yanı sıra, tek başına kullanıldığında daha doğal bir serinlik sağlayan LG CeilingFan ise, kullanıcıların evlerinin havasını yönetmesine yardımcı olan bir başka LG ürünü. Yumuşak ve ormanlardan gelircesine bir his bırakan serinliği sağlayan LG CeilingFan, kullanıcıların bulundukları odanın havasını doğal bir şekilde serinletmesini sağlıyor.

 

LG’nin İklimlendirme Ürünleri Uzaktan da Yönetilebiliyor

LG PuriCare’in dışında, Yeni Sirius ve Yeni Artcool ve Ceiling Fan da LG ThinQ uygulaması sayesinde uzaktan kontrol edilebiliyor. Kullanıcılar, evde olmadıkları sırada bile evlerinin havasını diledikleri gibi temizleyebiliyor, diledikleri serinliğe ya da sıcaklığa getirebiliyorlar. Üstelik, ThinQ uygulaması üzerinden enerji tüketim durumunu bile izleyebiliyorlar.

 

 

LG PuriCare serisi ile ilgili daha fazla bilgi almak için: https://www.lg.com/tr/havatemizleyici

LG 2021 Klima serisi ile ilgili daha fazla bilgi almak için: https://www.lg.com/tr/split-klima
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