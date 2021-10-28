LG ELECTRONICS 2021 ÜÇÜNCÜ ÇEYREK FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI

Şirket Geçmişindeki En Yüksek Üç Aylık Gelirler, Premium LG Ev Aletleri ve TV'lere Yönelik Güçlü Talebi Yansıtıyor

LG Electronics Inc. (LG) bugün, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 22 artış ve LG Electronics tarihindeki en yüksek üç aylık gelir olan 18,79 trilyon KRW (16,23 milyar ABD Doları) üçüncü çeyrek konsolide gelirini duyurdu. Karlılık çeyrekte güçlüydü, ancak tek seferlik ödeme ile dengelendi. 540,7 milyar KRW (466,99 milyon ABD Doları) faaliyet karı, bir önceki yılın üçüncü çeyreğine göre yüzde 49,6 daha düşüktü ve 480 milyar KRW (415 milyon ABD Doları) karşılığı yansıtıldı.

LG Ev Aletleri ve Hava Çözümleri Şirketi, 2021 yılının üçüncü çeyreğinde 7,06 trilyon KRW (6,1 milyar ABD Doları) gelir ve 505,4 milyar KRW (436,51 milyon ABD Doları) işletme karı bildirdi. Satışlar, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 14,7 artarak Amerika ve Avrupa'daki güçlü büyüme sayesinde ilk kez 7 trilyon KRW'yi aştı. Ürün rekabet gücünün ve operasyonel verimliliğin, artan hammadde maliyetleri nedeniyle daha yavaş bir hızda olsa da LG'nin büyüme ivmesini korumasına yardımcı olması bekleniyor.

LG Ev Eğlencesi Elektroniği Şirketi, 2021 yılının üçüncü çeyreğinde 4,18 trilyon KRW (3,61 milyar ABD Doları) satış gerçekleştirerek, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,9 daha yüksek oldu. Bu, büyük ölçüde Kuzey Amerika ve Avrupa'nın önemli pazarlarında OLED ve büyük ekran TV'ler gibi premium ürünlere olan talepteki istikrarlı büyümenin etkisiyle 4 trilyon KRW'nin üzerinde gelir elde edilen dördüncü çeyrek oldu. LCD paneller gibi bileşen fiyatlarındaki artış nedeniyle geçen yılın üçüncü çeyreğine göre 208.3 milyar KRW (179.91 milyon ABD Doları) faaliyet karı düştü.

LG Araç Bileşeni Çözümleri Şirketi, 2021 yılının üçüncü çeyreğinde, 2020 yılının aynı dönemine göre yüzde 4,8 artışla 1,74 trilyon KRW (1,5 milyar ABD Doları) gelir kaydetti. 2021 yılının üçüncü çeyreğinde 537,6 milyar KRW (464,32 ABD Doları) işletme zararı milyon), General Motors'un Chevy Bolt EV'yi geri çağırmasıyla ilgili tek seferlik 480 milyar KRW'lik ücreti içerir. Sektör, çeyrek boyunca EV'ler de dahil olmak üzere otomobil talebinde bir artış görse de, küresel otomotiv pazarında yarı iletken sıkıntısı nedeniyle önemli bir aksama yaşandı. Dördüncü çeyrekte şirket, otomobil OEM'leri ve diğer bileşen sağlayıcılarıyla daha fazla işbirliği yaparak küresel tedarik zincirini güçlendirmeye odaklanacak.

LG İş Çözümleri Şirketi, bilgi ekranı ürünlerine, PC'lere ve monitörlere yönelik sürekli artan talebin yanı sıra kademeli kurtarma sayesinde üçüncü çeyrekte satışlarını bir yıl öncesine göre yüzde 13,9 artarak 1,69 trilyon KRW'ye (1,46 milyar ABD Doları) çıkardı. B2B segmenti. 12,3 milyar KRW (10,62 milyon ABD Doları) tutarındaki işletme kaybı, LCD paneller, yarı iletkenler ve güneş panelleri dahil olmak üzere ana bileşenlerin yüksek fiyatlarının yanı sıra küresel lojistik maliyetlerindeki artıştan kaynaklandı. Yılın son çeyreğinde şirket, ürün rekabet gücünü ve operasyonel verimliliği artırırken toparlanan B2B segmentini agresif bir şekilde hedeflemeyi planlıyor.

2021 3Ç Döviz Kurları Açıklandı

LG Electronics'in denetlenmemiş üç aylık kazanç sonuçları, 30 Eylül 2021'de sona eren üç aylık dönem için IFRS'ye (Uluslararası Finansal Raporlama Standartları) dayanmaktadır. Kore wonu (KRW) cinsinden tutarlar, ABD dolarına (USD) çevrilir. ilgili çeyreğin üç aylık dönemi — USD başına 1157.83 KRW.

Kazanç Konferansı ve Konferans Görüşmesi

LG Electronics, 28 Ekim 2021'de Kore Standart Saati ile 16:00'da (07:00 GMT/UTC) bir Korece / İngilizce konferans görüşmesi yapacak. Konferans görüşmesi katılımcılarına, özel bir PIN almak için çevrimiçi olarak ön kayıt yaptırmaları, +82 31 810 3130'u aramaları, 6418# parolasını ve ardından PIN'i girmeleri talimatı verilir. İlgili sunum dosyası, LG Electronics web sitesinden indirilebilir.