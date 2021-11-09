Seçili LG OLED TV’ler OPET’ten 5000 TL’ye Varan Yakıt Puan Hediyeli





4 Kasım-31 Aralık tarihleri arasında C1 serisi LG OLED TV satın alan tüketiciler, hem LG OLED TV’lerin kusursuz görüntü ve ses kalitesi ile TV izlemenin keyfine varıyor, hem de kazanacakları OPET yakıt puanları ile diledikleri gibi seyahat edebiliyorlar.

LG Türkiye’nin OPET işbirliği ile düzenlediği kampanya kapsamında, 48 inç’ten 86 inç’e kadar farklı ekran boyutlarında C1 serisi LG OLED TV alanlar, OPET’ten 600 TL ile 5.000 TL arasında değişen tutarlarda yakıt puan sahibi oluyor.

LG Electronics Türkiye, OPET işbirliği ile 4 Kasım-31 Aralık tarihleri arasında düzenlediği kampanya kapsamında C1 serisi LG OLED TV modellerinden satın alan tüketicilere, OPET’ten 5.000 TL’ye varan yakıt puan hediye ediyor. Belirlenen tarihler arasında OLED83C1 modeli 5.000 TL, OLED77C1 modeli 2.000TL, OLED65C1 modeli 1.250 TL, OLED55C1 modeli 800 TL ve OLED48C1 modeli 600 TL tutarında OPET yakıt puan hediyeli olacak.

Tüketicilerin kampanyadan yararlanabilmeleri için satın aldıkları ürünün kurulumunu 1 ay içerisinde LG yetkili servisine yaptırmaları ve ardından www.lgkampanya.com adresindeki ilgili kampanya katılım formunu doldurmaları gerekiyor.

OLED Pikselleri ile Benzersiz Bir TV Deneyimi

Kendi parlaklıklarını kontrol edebilen milyonlarca OLED pikselinin yarattığı kusursuz siyah ve kusursuz renklerle benzersiz bir TV deneyimi sunan C1 serisi LG OLED TV’ler üstün özellikleri ile sinemaseverlerden sporseverlere, hızlı oyunculardan tasarım tutkunlarına kadar herkesin beklentilerini en üst seviyede karşılayacak şekilde tasarlandı. C1 serisi, farklı kullanıcı ihtiyaçlarını ve mekan gereksinimlerini karşılamak için oyunseverlerin favorisi 48 inç’ten ultra geniş 83 inç'e kadar farklı ekran boyut seçenekleri sunuyor.

31 Aralık’a kadar devam edecek kampanya ile ilgili detaylı bilgi için www.lg.com/tr sayfasını ziyaret edebilir ya da 444 6 543 numaralı çağrı merkezine ulaşabilirsiniz.