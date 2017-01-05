LG Smart InstaView Buzdolabı, ses kontrolü, webOS ve uzaktan görüntüleme özellikleriyle CES 2017’de

LG’nin endüstri lideri teknolojileri sezgisel kontrol, ev yönetimi sunmakla birlikte mutfağınızı evinizin kalbi olarak konumlandırıyor.

LG Electronics (LG), Amazon Alexa Voice Service tarafından sağlanan ve LG'nin kendi webOS akıllı platformu tarafından desteklenen bir dizi kullanışlı özelliğe sahip olan Smart InstaView™ adlı yeni buzdolabını CES® 2017'de tanıttı.

CES® 2017'de sergilenen LG'nin yeni amiral gemisi Door-in-Door® buzdolabında InstaView özelliği sayesinde sadece iki dokunuşla şeffaf hale gelen 29 inçlik bir dokunmatik LCD ekran bulunuyor. Bu sayede kullanıcılar dolabın kapağını açmadan içindekileri anında görebiliyorlar. Ayrıca buzdolabında bulunan webOS platformu sayesinde WiFi tabanlı birçok yeni özellik de kullanılabiliyor. Kullanıcılar dolap kapısının ön tarafında yer alan bu özellikler sayesinde modern ve güçlü bir gıda yönetimi uygulayabiliyorlar.

Amazon Alexa Voice Service özelliği ise kullanıcılar için yemek tarifleri bulmak, müzik çalmak, Amazon.com'dan alışveriş yapmak gibi pek çok kolaylık sunan akıllı bir kişisel asistan hizmeti veriyor. 6 binden fazla özelliği ile Alexa, aynı zamanda akıllı evleri kontrol etmek, mutfak aletlerinin zamanlayıcılarını ayarlamak ya da hava durumu bilgisi vermek gibi hizmetleri, ellerinizi kullanmadan yalnızca ses komutları ile mümkün hale getiriyor. Yemek pişirme gibi mutfaktaki sıradan günlük rutinler, Alexa ile dinamik ve eğlenceli bir deneyim haline dönüşüyor.

Buzdolabını açmadan alışveriş imkânı sağlıyor

LG Smart InstaView buzdolabı, Amazon tarafından sağlanan hizmetlere ek olarak büyük bir rahatlık sunan birçok başka özelliğe daha sahip. Akıllı Etiket menüsü, hangi yiyeceklerin kullanılabilir olduğunu görmek için etiketler ve çıkartmalar eklenmesini ya da yiyeceklerin için son kullanma tarihlerini not etmek gibi olanaklar sağlıyor. Bu sayede son tüketim tarihi gelen yiyecekler için bildirimlerde bulunabiliyor. Aynı zamanda aile bireyleri istediklerinde birbirleri için notlar bırakabiliyor ya da ekranda görülebilen bir yapılacaklar listesi oluşturabiliyorlar.

Buzdolabının içindeki 2.0 megapiksel çözünürlüklü panoramik ve süper geniş mercekli kamera, iç mekanların fotoğraflarını çeşitli açılardan çekip herhangi bir akıllı telefona kablosuz olarak aktarabiliyor. Özellikle elinde alışveriş listesi olmadan alışverişe giderek dolapta ne olduğunu uzaktan kontrol etmek isteyen kullanıcılar için çok büyük bir rahatlık sunuyor.

LG Electronics ve LG Beyaz Eşya ve İklimlendirme Çözümleri Bölümü Başkanı Song Dae-hyun konuyla ilgili şunları söyledi: “Amazon'la birlikte çalışarak akıllı buzdolabımızın yeteneklerini daha da geliştiriyoruz. Böylece kullanıcılarımızın çok daha keyifli bir pişirme ve yemek deneyimi yaşamalarını sağlıyoruz. Akıllı InstaView Pratik Kapı özellikli buzdolabımız, kullanıcılara daha öncekilerden çok daha farklı bir mutfak deneyimi yaşatacak.”

Amazon Alexa Başkan Yardımcısı Mike George ise “Birçok aile için, mutfak evin en yoğun bölümlerinden biridir. Artık kullanıcılar yalnızca seslerini ve Alexa’yı kullanarak evlerinde çok daha rahat bir ortam yaratabiliyorlar. LG gibi yenilikçi bir beyaz eşya markasıyla birlikte çalışarak, evdeki en önemli cihazlardan olan buzdolaplarına önemli bir katkı gerçekleştiriyoruz. Bununla birlikte artık her noktada kullanıcılar için çok daha rahat bir hayatın olabileceğini göstermeyi amaçlıyoruz” şeklinde konuştu.

LG’nin Smart InstaView Buzdolabını ve diğer tüm LG ürünlerini görmek isteyen CES 2017 katılımcıları 5-8 Ocak tarihleri arasında Las Vegas Kongre Merkezi - Merkez Salon #11100 numaralı alanda yer alan LG standında ürünleri inceleyebilirler.