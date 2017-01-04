LG, yeni ekstra güçlü kablosuz süpürgelerini CES 2017’de tanıtacak

LG’nin en yeni kablosuz bataryalı süpürgeleri, Akıllı Inverter Motor™ ve Axial Turbo Cyclone™ teknolojilerinin yanında, yüksek emiş gücü ve ergonomik tasarımlarıyla kullanıcıların beğenisini topluyor.

LG Electronics(LG), yeni nesil CordZero™ premium kablosuz bataryalı süpürge serisini, Las Vegas’ta gerçekleşecek olan CES® 2017’de sergileyecek. LG CordZero Handstick ve LG CordZero Canister kablosuz süpürgeler, AERO SCIENCE vakum teknolojisini de içeren geliştirilmiş özellikleriyle kullanıcılara çok daha üst seviye bir süpürge deneyimi sunuyorlar.

LG CordZero Handstick: Kuvvetli Emiş Gücü ve Ergonomik Kullanım

Yeni CordZero Handstick, bir uçak motorundan 16 kat daha hızlı dönebilen[1] Akıllı Inverter Motor™ sayesinde, 3D turbo fanının çok güçlü bir hava akımı yaratmasını sağlıyor. 10 yıl garantili olarak sunulan Akıllı Inverter Motor, Power Drive Nozzle™ özelliği ile doğrudan temizleme bölümüne güç aktararak, üstün bir performans ve dayanıklılığı kompakt bir tasarımla bir arada sunuyor. Ayrıca Akıllı Inverter Motor tarafından üretilen Axial Turbo Cyclone™ ise güçlü hava akımları oluşturarak ince tozların daha etkili biçimde temizlenmesini sağlıyor. LG Kablosuz Süpürgenin gelişmiş 5 Kademeli Filtreleme Sistemi ise sahip olduğu HEPA 13 Filtre sayesinde süpürme işlemi sırasında havaya karışabilecek tozların büyük bir çoğunluğunu ortadan kaldırıyor. Buna ek olarak, iki adet çıkarılabilir Dual Power Pack™ lityum iyon bataryanın sağladığı ekstra güç ise uzun süre şarj edilmeden kullanılabilmesini sağlıyor.

2017 yılı için yeniden ergonomik şekilde tasarlanan LG CordZero Handstick’in, adeta bir teleskop gibi iç içe geçerek katlanabilen sapı sayesinde kolaylıkla yapılabilen yükseklik ayarı, kullanıcıların yüksek tavan köşelerine bile rahat bir şekilde ulaşabilmelerini sağlıyor. Bununla birlikte dolaşıklık önleyici teknolojisi sayesinde kıl veya hayvan tüylerinin fırçaya sıkışması engelleniyor. Tüm bu özellikler duvara monte edilen ve kendi başına dengede duran şarj aleti ile birleşerek ev işlerinin her zamankinden daha kolay hale getirilmesini sağlıyor.

LG CordZero Canister: Güçlü ve Zahmetsiz

Yeni CordZero Canister, kullanıcılara modern bir temizlik deneyimi sunmak için tasarlanan birçok teknoloji harikası özelliğe sahip. Sahip olduğu Akıllı Inverter Motor, Axial Turbo Cyclone ile hava akışını arttırarak PowerPack™ 72V lityum iyon pil ile kuvvetli bir emiş gücü sağlıyor. LG'nin gelişmiş RoboSense™ 2,0 teknolojisi ise, kablosuz süpürgenin kullanıcıyı otomatik olarak takip etmesini sağlıyor. Bu sayede kullanıcıların cihazı çekmesine ya da itmesine gerek kalmıyor. CordZero Canister’ın çarpışma tespit sistemi, engelleri zekice belirliyor ve ön kısma monte edilmiş sensörler sayesinde çarpışmaları önlüyor. LG CordZero Canister, ayrıca kullanıcının bilek ve dirseğindeki basıncı düşürüp, kontrolü ve kullanım kolaylığını artırmak için tasarlanan Power Drive Nozzle ve US Ergonomics onaylı Opti-balanced Handle™ özellikleriyle donatıldı. Üstelik LG CordZero Canister'in 7- kademeli filtre sistemi kullandığı HEPA 14 Filtre ile diğer süpürgelerden farklı olarak ultra-ince tozları ve allerjenleri de temizleyebiliyor.

LG Electronics Beyaz Eşya ve İklimlendirme Çözümleri Bölümü Başkanı Song Dae-hyun konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “LG'nin en gelişmiş süpürge teknolojilerini bütünleştiren yeni CordZero™ ürünleri, temizlik deneyimini kökünden değiştirecek. LG olarak ortaya koyduğumuz yeni CordZero serisi ile en becerikli ev aletlerini geliştirmeye ve kullanıcılara daha kaliteli bir hayat için ihtiyaç duydukları rahatlığı sağlamaya devam edeceğiz.”

[1] Boeing 747’nin üzerindeki dakikada 7,000 kez dönen Rolls-Royce RB211 motor ile dakikada 115,000 kez dönen Akıllı Inverter Motor’un karşılaştırılmasıdır.