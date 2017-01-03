LG TONE STUDIO ve LG TONE FREE giyilebilir ses cihazlarına seviye atlatıyor

LG’nin en yeni TONE serisi giyilebilir cihazları, tamamen kişiselleştirilmiş bir ses deneyimi ve kablosuz şarj özellikleri sunuyor.

Bluetooth kulaklık teknolojilerinin lider markası olan LG, CES 2017’de kablosuz ve giyilebilir teknolojiye sahip birçok yeni ses ürününü tanıtacak. LG’nin bu eşsiz ürün ailesine ise mükemmel bir 3D surround ses sistemine sahip olan LG TONE Studio ve Neckband kulaklık içine yerleştirilerek şarj edilebilen bir kablosuz kulaklık olan LG TONE Free öncülük edecek.

LG TONE Studio (HBS-W120) kişisel giyilebilir hoparlör, üst bölümde iki adet “full range” ve alt bölümde de iki adet titreşimli olmak üzere toplamda dört adet hoparlöre sahip. Bu hoparlörler tüm kullanıcılara film izlerken, oyun oynarken ya da müzik dinlerken kişisel ve eşsiz bir surround ses deneyimi yaşatıyor. DTS’deki surround ses uzmanlarının işbirliğiyle geliştirilen LG TONE Studio, bulunduğunuz her ortamda size gerçekçi ve sinema standartlarında bir ses tecrübesi sunuyor. LG TONE Studio’da aynı zamanda ses içeriğini birebir kopyalayarak ses kalitesini yükselten bir Hi-Fi DAC da (Dijital-Analog çevirici) bulunuyor. Dual Play özelliği sayesinde ise iki adet LG TONE Studio giyilebilir hoparlörü bağlayarak film ya da oynatma listeleri de dahil olmak üzere dilediğiniz sesi paylaşabiliyorsunuz.

Neckband kulaklık içine yerleştirilerek şarj edilebilen LG TONE Free (HBS-F110), LG’nin ilk kablosuz stereo ürünü olarak öne çıkıyor. Böylece ürünü taşımak ve şarj etmek oldukça kolay bir hale geliyor. Ayrıca gelen arama ve mesajlarda titreşim özelliğine sahip olan LG TONE Free, kulaklıklar kulağınızda değilken bile güvenli bir bölmede taşınmalarına imkân verdiği için herhangi bir kaybolma ihtimalinin de önüne geçilmesini sağlıyor. Bunun yanında neckband kulaklık özelliği uygun olmadığı durumlarda ise şarj işlemini isteğe bağlı olarak, bir şarj yuvası yardımıyla da gerçekleştirebiliyorsunuz. LG TONE Free, gelen aramaların sadece ses komutu ile cevaplanmasına olanak sağlayarak, sizi kablo kullanma zahmetinden de kurtarıyor.

LG Electronics İnovatif Kişisel Ürünler Bölümü Başkan Yardımcısı Michael Park konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “LG, giyilebilir ses teknolojisi piyasasında hem zengin, hem de yenilikçi bir birikime sahip. Bu konudaki uzmanlığımız ve ortaya koyduğumuz inovasyon sayesinde diğer kulaklıklar üretilirken bile LG ürünleri standart olarak kabul ediliyor. Çok hızlı bir şekilde gelişen ve büyüyen bu piyasa içerisinde heyecan verici yeni ürünler geliştirerek sektöre öncülük etmeye ve müzik dinlemeyi seven bireylere rahatlık ve kalite sunmaya kararlıyız.”

TONE Studio ve TONE Free, CES 2017’de tanıtılacak olan LG Bluetooth serisi ürünlerinden sadece ikisi. LG Metal Layer Hoparlör Teknolojisi sayesinde temiz ve canlı bir ses performansı sağlayan TONE Infinim (HBS–920), JBL ses uzmanlarının işbirliği ile geliştirilen ve çarpıcı ses kalitesine sahip çift MEMS mikrofonlu TONE Ultra (HBS–820), TONE Platinum, TONE Active+, TONE Pro ve LG FORCE’un da içinde bulunduğu tüm giyilebilir ses ürünleri serisi, 5-8 Ocak arasında CES 2017’nin düzenleneceği Las Vegas Kongre Merkezi’nde sergilenecek.