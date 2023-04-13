Isıtma ve Soğutma Çözümleri için LG Therma V Isı Pompasını Tercih Etmek İçin 5 Neden

LG, tüketicilerin yüksek verimli, düşük maliyetli ve çevre dostu ısınma ve soğutma çözümü arayışına neden LG Therma V Isı Pompası’nı tercih etmelerini özetleyen sorulara yanıt veriyor.

Isı pompaları, evinize ısıtma, soğutma ve kullanım sıcak suyu sağlamak için ortamdan doğal ısıyı alan ve sonrasında bu ısıyı kullanılabileceği daha yüksek bir sıcaklık ve basınca dönüştüren ve pompalayan cihazlardır. Doğalgaz ulaşımı olmayan ya da ısıtma ve soğutma çözümleri için sürdürülebilir enerji kaynakları tercih eden tüketicilerin arasında günden güne yaygınlaşan ısı pompası ürününü hala araştıranlar ve karar veremeyen tüketiciler için, LG Therma V Isı Pompası’nı tercih etmeleri için beş önemli maddeyi sizler için sıraladık.

1.Her Türlü Binaya Sorunsuz Uyum

Betonarme ya da kerpiç, kent ya da kırsal fark etmeksizin her yerde her tür yapıya uygun olan Therma V, çevre dostu ısınma ve sıcak su sağlamanın yanı sıra, yaz aylarında da soğutma ihtiyacını karşılayarak yine enerji tasarrufuna katkıda bulunuyor. LG’nin yenilikçi ve çevre dostu R32 soğutucuya sahip ısıtma sistemi Therma V, en çevre dostu ürünler arasında gösteriliyor.

2.En Zorlu İklimlerde Bile Yüksek Performans

Kullanıcıların hayatlarını önemli ölçüde kolaylaştıran Therma V, en soğuk iklimlerde bile performansı ile kendini kanıtlıyor. - 25 ºC gibi düşük bir ortam sıcaklığında dahi çalıştırılabilirken, soğuk dış ortam havasında bile 65 ºC'ye kadar sıcak su sağlayabiliyor. THERMA V, yerden ısıtma veya radyatöre kadar birçok ısıtma çözümleri ile kullanılabiliyor. LG Therma V, kullanıcıların sıcak su ihtiyacının yanı sıra, yazları soğutma ihtiyacını da karşılıyor.

3.Yüksek Enerji Verimliliği

Therma V, LG Inverter teknolojisi sayesinde, optimum enerji verimliliği ile, en yüksek kapasitede çalışıyor. Klasik boylerlere göre 4 kat daha etkili olan Therma V’in uzun süreli kullanımı ısıtma maliyetlerinden daha fazla tasarruf sağlıyor. Therma V BLDC fan, düşük hızlarda yüzde 40'a, yüksek hızlarda yüzde 20'ye varan enerji tasarrufu sağlıyor. Dış havadan emilen doğal enerjinin yüzde 75'ini kullanan Therma V, geri kalan yüzde 25'lik kısmı ise elektrikten alıyor.

4.Doğaya Saygılı, Sürdürülebilir ve Çevre Dostu İklimlendirme Çözümü

THERMA V, enerji tasarrufunun yanı sıra, yağ veya gaz boylerlerine kıyasla CO2 emisyonunu önemli ölçüde azaltıyor. Bu özelliği ile LG Therma V, tüketicilere konfor sunarken sürdürülebilir bir gelecek için de katkıda bulunuyor.

5.Wi-Fi ile Uzaktan Yönetim ve Enerji Kontrolü

Geleneksel bir kazan sisteminin yerini alan ve doğrudan su tesisatına bağlanan THERMA V, Wi-Fi üzerinden kolayca kontrol edilmesi gibi ileri teknoloji özellikleriyle öne çıkıyor. Ayrıca LG’nin devrim niteliğindeki R1 kompresörü ile rakipsiz bir verimlilik ve güvenilirlik sunuyor. Ayrıca bu yeni teknoloji, geleneksel bir kompresörde bulunan salınım hareketini ortadan kaldırarak, daha düşük enerji tüketimi sağlıyor.

LG Electronics Hakkında:



LG Electronics, Inc. dünya genelinde neredeyse her ülkedeki varlığı ve 74.000’den fazla çalışanıyla teknoloji ve üretim alanında küresel olarak faaliyet gösteren yenilikçi bir şirkettir. 2022 yılında dünya çapındaki satış rakamı 80 Trilyon KRW olan LG, Beyaz Eşya & İklimlendirme Çözümleri, Ev Eğlence Sistemleri, Otomotiv Malzemeleri ve Profesyonel Ürünler iş birimlerinden oluşmaktadır. Ayrıca üst sınıf LG SIGNATURE ürünleri ve yapay zekaya sahip ThinQ’in yanı sıra televizyon, beyaz eşya, iklimlendirme çözümleri, monitörler, servis robotları ve otomotiv bileşenleri alanında da dünyanın lider üreticisidir. LG Electronics hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.LGnewsroom.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.