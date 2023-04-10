Seçili LG OLED TV’ler OPET’ten 20.000 TL’ye Varan Yakıt Puan Hediyeli

LG OLED’in 10.yılı şerefine 7-30 Nisan 2023 tarihleri arasında seçili LG OLED TV modellerinden satın alan tüketiciler “OPET Kampanyası” kapsamında 20.000 TL’ye varan yakıt puan kazanıyor. LG Türkiye’nin OPET işbirliği ile düzenlediği kampanya kapsamında seçili LG OLED TV’ler, kullanıcılara hem kusursuz görüntü ve ses kalitesi sunuyor hem de yakıt masrafları için avantaj sağlıyor.

LG Electronics Türkiye, OPET işbirliği ile 7 – 30 Nisan 2023 tarihleri arasında düzenlediği kampanya kapsamında seçili LG OLED TV modellerinden satın alan tüketicilere, OPET’ten 20.000 TL’ye varan yakıt puan hediye ediyor. Kampanya kapsamında OLED97G29LA modeli 20.000 TL, OLED83G26LA modeli 10.000 TL, OLED83C24LA modeli 10.000 TL, OLED77G26LA modeli 8.000 TL, OLED77C24LA modeli 8.000 TL, OLED77CS6LA modeli 7.000 TL, OLED65G26LA modeli 6.000 TL, OLED65C24LA modeli 6.000 TL, OLED65CS6LA modeli 5.000 TL, OLED55G26LA modeli 4.000 TL, OLED55C24LA modeli 4.000 TL, OLED55CS6LA modeli 3.000 TL, 55LX1Q6LA modeli 4.000 TL, 48LX1Q6LA modeli 3.000 TL ve OLED48C24LA modeli 3.000 TL tutarında OPET yakıt puan hediyeli olacak.

Tüketicilerin kampanyadan yararlanabilmeleri için satın aldıkları ürünün kurulumunu LG yetkili servisine yaptırmaları ve ardından www.lgkampanya.com adresindeki ilgili kampanya katılım formunu doldurmaları gerekiyor.

OLED Pikselleri ile Benzersiz Bir TV Deneyimi

Kendi parlaklıklarını kontrol edebilen milyonlarca OLED pikselinin yarattığı kusursuz siyah ve kusursuz renklerle benzersiz bir TV deneyimi sunan LG OLED TV’ler üstün özellikleri ile sinemaseverlerden sporseverlere, hızlı oyunculardan tasarım tutkunlarına kadar herkesin beklentilerini en üst seviyede karşılayacak şekilde tasarlandı. Birçok ödülün sahibi olan LG OLED C1, dünyaca ünlü Time Dergisi tarafından “2021’in En İyi 100 Buluşu” arasında gösterildi.

LG Electronics Hakkında:

LG Electronics, Inc. dünya genelinde neredeyse her ülkedeki varlığı ve 70.000’den fazla çalışanıyla teknoloji ve üretim alanında küresel olarak faaliyet gösteren yenilikçi bir şirkettir. 2020 yılında dünya çapındaki satış rakamı 56 milyar dolar olan LG, Beyaz Eşya & İklimlendirme Çözümleri, Ev Eğlence Sistemleri, Otomotiv Malzemeleri ve Profesyonel Ürünler iş birimlerinden oluşmaktadır. Ayrıca üst sınıf LG SIGNATURE ürünleri ve yapay zekaya sahip ThinQ’in yanı sıra televizyon, beyaz eşya, iklimlendirme çözümleri, monitörler, servis robotları ve otomotiv bileşenleri alanında da dünyanın lider üreticisidir. LG Electronics hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.LGnewsroom.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.