LG MEA, Benzersiz Ev Aletleri’nin Yenilikçi Ürünlerini Bölgeye Tanıtıyor

LG Showcase MEA 2023'te tanıtılan bu ürün serisi her evde bulunmalı.

LG MEA, LG'nin üst düzey yöneticilerini, misafirlerini ve iş ortaklarını, yenilikleri, ürünleri ve çözümleriyle eksiksiz özel bir platformda ağırlayan LG Showcase MEA 2023'e ev sahipliği yaptı. Ziyaretçiler etkinlikte, LG'nin en son ürünlerini, her bir ürünün yapabileceklerinin altını çizen üç boyutlu bir ortamda ilk elden deneyimleme fırsatı elde etti. Habtoor City Dubai'de düzenlenen etkinlikte, 400'den fazla konuk MEA bölgesinde piyasaya çıkacak en son teknolojik yenilikleri öncelikli olarak görme fırsatı buldu. Etkinlikte ayrıca, sadece işlevsel olmakla kalmayıp aynı zamanda benzersiz geliştirilebilirlik ve kişiselleştirme sunan gelişkin yeni ev aletleri kategorisinin ziyaretçilerin beğenisine, en son ürünleri ve çözümleriyle sunulduğu özel bir alan da yer aldı.

Fuarın ana odak noktalarından biri LG'nin buzdolabı, çamaşır makinesi, elektrikli süpürge, iklimlendirme çözümleri ve daha fazlasını içeren ev aletleri oldu. Bu ürünlere, LG'nin lüks ve teknoloji arasındaki boşluğu doldurma konusundaki kararlılığının bir kanıtı olan ultra üst sınıf LG SIGNATURE serisi de katıldı.

LG Showcase MEA 2023’ün en büyük etkinliklerinden olduğunu ve en son yeniliklerin sergilendiği böyle bir platforma sahip olmaktan gurur duyduklarını söyleyen LG Türkiye Ev Eğlencesi Elektroniği ve Beyaz Eşya Ürün Grupları Satış Başkanı Bülent Bülbül “Buradaki her ürün müşterilerimizin belirli bir ihtiyacını hedefliyor. Sadece bu ihtiyacı da karşılamakla kalmıyoruz. Güvenilir ev aletlerine devrim niteliğinde özellikler getirerek müşterilerimize yeni ve benzersiz bir deneyim yaşatıyoruz. Bu ürünlerin her biriyle müşterilerimiz evlerine farklı bir görünüm kazandırırken günlük yaşamlarının kalitesini de artırabilirler" şeklinde konuştu.

Etkinlik sırasında LG, ikinci nesil LG SIGNATURE ev aletleri serisini de tanıttı. Devrim niteliğindeki üst sınıf ürünlerden oluşan bu seri, evlere rahatlık ve tarz getiren zamansız tasarım ve yenilikler sunuyor. Seride Dual InstaView™ özellikli LG SIGNATURE 4 Kapılı Fransız Kapı buzdolabı, 7 inç LCD dokunmatik panelli çamaşır ve kurutma makinesi ikilisi, akıllı InstaView™ özellikli Ocak Üstü Mikrodalga Fırın ve otomatik zaman ve sıcaklık ayarlama işlevine sahip çift Kızaklı Ocaklı fırın yer alıyor.

Etkinlik aynı zamanda MoodUP™ özellikli LG buzdolabının da bölgeye tanıtıldığı bir platform oldu. LG'nin MoodUP™ özelliği, her evin mutfağına renk katan heyecan verici ve benzersiz renk seçenekleriyle öne çıkıyor. Bu kez LG, dünyaca ünlü Pantone Renk Kuruluşu ile iş birliği yaparak, güçlü bir kızıl olan Viva Magenta'yı renklerine ekledi. Buzdolabı, mutfağın tasarımına göre kolayca renkler arasında geçiş yapabilen LED renk değiştirebilir kapı panellerine sahip. 4 Kapılı Fransız Kapı modelini alanlar, 190 binden fazla olası renk kombinasyonu ile üst panelde 23 ve alt panelde 19 rengi karıştırarak eşleştirebiliyorlar. Tüm bunlar, sezgisel LG ThinQ ® uygulaması aracılığıyla herhangi bir parçayı fiziksel olarak değiştirmek zorunda kalmadan ve ücretsiz kontrol edilebiliyor.

LG ayrıca buhar özelliğine sahip CordZero A9 Kompressor™ ürününü de tanıtma fırsatı buldu. CES'te sergilenen LG'nin Steam Power Mop başlığına sahip ilk dikey süpürgesi, tamamen kablosuz olmasının yanı sıra ıslak ve buharlı paspas özelliği de sunuyor. Ayrıca All-in-One kule, yer tasarrufu sağlayan ve hızlı şarj olan bir kenetlenme istasyonu görevi de gören otomatikleştirilmiş toz boşaltma sistemi, değiştirilebilir toz torbası ve gerçek zamanlı durum güncellemeleri sağlayan sezgisel bir ekran özelliklerini birlikte sunuyor. Buharlı paspaslama sırasında, paspaslar kolay ve tam bir temizlik için 60 dereceye kadar ısınırken, çift sensör aşırı ısınmaya karşı koruma sağlıyor. Paspaslar, gelişmiş otomatik su tedarik sistemi sayesinde paspaslama sırasında ıslak kalıyor.

İklimlendirme üniteleri her zaman en çekici ev aletleri olarak gösterilmiyor. Ama LG ARTCOOL Gallery Klima bu durumu değiştiriyor. Sade ve çok yönlü bir çerçevesi olan 27 inçlik parlak LCD ekranlı bu yeni klima, gelişmiş bir LG klimadan ziyade çerçeveli bir sanat eserine benziyor. LG'nin DUAL Inverter Compressor™ ve 3 yönlü dolaylı hava akışı ile enerji tasarruflu soğutma ve ısıtma sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda LG ThinQ ® uygulaması aracılığıyla sabit ve animasyonlu görüntü ya da favori aile fotoğraflarıyla özelleştirilebiliyor. AI Dry™ ile daha hijyenik bir performans sağlIyor ve 20 desibele kadar düşük ses seviyesinde çalışıyor. Ayrıca kullanım sırasında rahatsız etmemek için uyku modunda 'gizli' alt kanadını kapatıyor.

LG ayrıca LG WashTower™ Compact çamaşır yıkama çözümü ile gösterdiği gibi yıkama ve kurutmaya ilginç bir yaklaşım sergiliyor. Alan verimliliğini göz önünde bulunduran bu beyaz eşya, hem çamaşır makinesini hem de kurutucuyu hepsi bir arada kontrol paneli ve gelişmiş yapay zeka ile tek ve az yer kaplayan bir ünitede bir araya getiriyor. Çamaşır makinesi 13 kilogramlık, kurutucu ise 10 kilogramlık geniş kapasiteleriyle aynı çamaşır kapasitesine sahip ortalama bir çamaşır makinesi ve kurutucu çiftinden daha az kurulum alanı gerektiriyor. Ayrıca, en etkili çamaşır yıkama deneyimi sağlayan ve ustaca yapılmış ve minimalist bir estetik sunan düz, yekpare bir tasarıma sahip. WashTower™ ayrıca kumaş hasarını azaltarak giysilerin daha uzun süre dayanmasına yardımcı olmak için her çeşit çamaşıra en uygun yıkama biçimini (tambur hareketleri, su sıcaklığı ve yıkama programı süresi) belirleyecek Artificial Intelligence Direct Drive™ (AI DD™) gibi gelişmiş çamaşır yıkama teknolojilerini kullanıyor[1]. Smart Pairing™ özelliği, kurutma makinesini çamaşır makinesi ile senkronize ederek kullanıcılara zaman kazandırır ve zahmetsizce işlerini halletmelerini sağlıyor. Ayrıca çamaşır makinesinin ayarlarına göre en iyi kurutma programını otomatik seçerek çok yönlü mükemmel bir performans sunuyor.

LG'nin ev aletleri ürünleri arasında LG'nin ileri teknolojilerle aktif olarak birleştirdiği hava temizleyicileri de bulunuyor. Gerçek HEPA ve UVnano™ LED'li LG PuriCare™ AeroTower™ Hava Temizleme Fanı, evdeki havanın tamamen temizlenmesi için güçlü 3 aşamalı Filtreleme Sistemi ile ince toz ve alerjenlerin yüzde 99,97'sini yakalıyor[2]. Bu arada, Koku Giderme filtresi daha kolay nefes almak ve daha konforlu bir iç ortam için kokuları ve havadaki kimyasalları ortadan kaldırıyor[3]. Fan kanatlarındaki bakterilerin yüzde 99,9'unu öldüren özel LG UVnano™ LED Teknolojisi ile de tamamlanıyor[4]. Kişiselleştirilen hava akışıyla küçük veya büyük odalara uyum sağlamakla kalmıyo, aynı zamanda tümü üstündeki basit kontrollerden veya uzaktan kumandadan ya da LG ThinQ® uygulaması aracılığıyla kontrol edilebilen salınım ayarlarına sahip 10 fan hızı sunuyor.