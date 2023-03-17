LG’den Ev Eğlence Sistemlerine Yeni Bakış

LG Ev Eğlence Sistemleri’nin Yeni Ürünleri LG Showcase MEA 2023 Etkinliğinde Açıklandı.









LG, LG Showcase MEA 2023'ün açılış etkinliği için iş ortakları ile bir araya geldi. Etkinlik, LG'nin en son yeniliklerini ve çözümlerini sergilemesi için bir platform görevi görürken aynı zamanda ziyaretçilere her bir ürünü deneyimleme şansı sağladı. Habtoor City Dubai'de düzenlenen etkinlik boyunca 400'den fazla konuk, MEA bölgesine girecek en son teknolojik yenilikleri yakından inceledi. Etkinlikte ayrıca, LG’nin daha iyi bir yaşam için tüketici odaklı yenilikler yaratma yaklaşımını vurgulayan en son ürünlerini ve çözümlerini sergileyen özel bir alana da yer verildi. Etkinliğin odak noktası, LG'nin televizyonlardan ses ve oyun ürünlerine kadar uzanan ev eğlence ürünleri serisi oldu. 2023 ürün portföyüne LG'nin ultra premium LG SIGNATURE serisi de katıldı.

Etkinlikle ilgili bilgi veren LG Türkiye Ev Eğlencesi Elektroniği ve Beyaz Eşya Ürün Grupları Satış Başkanı “LG Showcase MEA 2023'te sunulan ürünlerimiz, müşterilerimizin hayatlarını iyileştirmek için tasarlandı. Her bir ev eğlence ürünü, müşterilerimizin hayatlarını merkeze alan pratik yenilikler getiriyor. Bu, herkesin eğlence deneyimini ve evlerinin içini yükselterek daha iyi bir yaşam yaratma hedefimizin bir parçası” şeklinde konuştu.

Etkinlik sırasında LG, OLED teknolojisindeki en son yeniliklerini de sunarak 10 yıllık OLED liderliğini sergiliyor. Bu ürün serisinin başında, gerçek zamanlı 4K 120Hz video ve sesin kablosuz iletimini sağlayan Zero Connect teknolojisine sahip dünyanın ilk tüketici TV'si olan 97 inç LG SIGNATURE OLED M (model M3) yer alıyor. CES 2023 İnovasyon Ödüllerinin sahibi olan bu devrim niteliğindeki OLED TV, çarpıcı görsel-işitsel kalite ve kurulum esnekliği sunarak televizyon inovasyonunun zirvesi olarak kabul ediliyor.

LG ayrıca, daha iyi netlik ve gelişmiş dinamik ton eşleme için gelişmiş yükseltme için gelişmiş yapay zeka destekli Derin Öğrenme kullanan yeni α9 AI İşlemci Gen6 sayesinde yüksek kaliteli ses-video çıkışları sağlayan OLED evo serisini de sergiliyor. LG OLED Object Collection Easel ve LG OLED Object Collection Posé dahil olmak üzere LG'nin yeni Lifestyle TV serisi de etkinlikteki ürünler arasında yer alıyor. Bu birinci sınıf TV'ler, teknolojik olarak gelişmiş olmakla birlikte, kullanıcının oturma odalarına stil ve işlev katan ve ona özel bir görünüm kazandıran bir estetik sunuyor.

LG'nin Ev Eğlencesi serisi, aralarında etkinlik sırasında LG TONE Free ® gerçek kablosuz kulaklıkların da sergilendiği ses çözümlerini de içeriyor. LG, etkinlik sırasında TONE Free ® ve yeni tanıtılan TONE Free ® Fit serisini sergileyerek hareket halindeyken sese olan bağlılığını vurguluyor. Kulaklık başlıkları, daha rahat bir uyumla eşleştirilmiş gelişmiş ses teknolojileri sayesinde en üst düzeyde ses deneyimi sağlıyor. T90, tüm içerik ve cihazlarda Dolby Head Tracking özelliğine sahip dünyanın İlk Dolby Atmos kablosuz kulakiçi kulaklığı olarak tanımlanıyor. TONE Free kulaklıklar, aktif gürültü engelleme özelliğine sahip olmasının yanı sıra, şarj sırasında kulaklıkların hijyenik olarak temiz kalmasına yardımcı olmak için ultraviyole ışıklı bir UVnano™ şarj kutusuyla birlikte satılıyor. LG ayrıca evde veya etkinliklerde yüksek kaliteli ses sağlayan XBOOM Go ve XBOOM 360 dahil olmak üzere XBOOM hoparlör serisini de sergiliyor.

Seri, ev içi eğlencenin en üst noktası olan LG Cinebeam 4K lazer projektörle devam ediyor. Cinebeam, duvardan sadece 5,6 santimetre uzağa yerleştirildiğinde 90 inçte çarpıcı ve keskin görüntüler ya da yalnızca 18,3 santimetre mesafede 120 inçlik devasa bir resim üretebiliyor. Projektör, LG'nin sezgisel webOS akıllı platformuyla birlikte geliyor ve kullanıcıların Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, YouTube ve Apple TV gibi akış hizmetlerinden tüm favori programlarını ek bir cihaz olmadan izlemelerine olanak tanıyor. Ayrıca Screen Mirroring, Apple AirPlay 2 ve Bluetooth aracılığıyla kablosuz olarak içerik akışı gerçekleştirebiliyor. Ses için, aynı anda iki LG Bluetooth hoparlöre bağlanma kapasitesine sahip yerleşik 2,2 Kanal ve 40 W hoparlör sistemi ile birlikte geliyor.

LG, hem güç hem de taşınabilirlik sağlayan yeni gram Ultraslim ve gram Style ile ünlü LG Gram serisinin yeni modelleri ile PC dünyasındaki en son modelini de sergiliyor. LGE serisinin şimdiye kadarki en ince modellerinden biri olan LG gram Ultraslim, yalnızca 998 gram ağırlığında ve kapalıyken 10,99 mm. Ürün, Yansıma Önleyici Düşük Yansıma (AGLR) kaplamalı 15,6 inç OLED ekran ve 13. Nesil Intel® Core™ İşlemci ile etkileyici görüntü kalitesi ve işlem gücü sağlamaya devam ediyor. Daha fazla estetik sunan LG gram Style’da, hem 16 hem de 14 inç bulunuyor ve 13. Nesil Intel® Core™ İşlemci ve Gen4 NVMe™ katı hal sürücüye (SSD) sahip.

LG tarafından özel olarak üretilen dünyanın ilk 240Hz OLED paneliyle tamamlanan en yeni premium UltraGear™ OLED oyun monitörleri serisinin yeni 27 inç ve 45 inç modelleri, Griden Griye 0,03 milisaniyelik bir yanıt süresi sunuyor. 27 inç OLED monitör QHD çözünürlük sunar ve DCI-P3 renk gamının yüzde 98,5'ini kaplayarak canlı grafikler ve renkler sağlıyor. Daha büyük ekran olarak ise, LG'nin 21:9 en boy oranına, WQHD (3.440 x 1.440) çözünürlüklü ekrana ve 1.500.000:1 kontrast oranı ve yüzde 98,5 DCI-P3 kapsamı sunan 800R eğrisine sahip ilk 45 inç kavisli OLED oyun monitörü gösteriliyor. Bu monitör, parlak renkler, derin siyahlar ve net görüntüler üreterek herhangi bir oyun kurulumuna üst seviyede katkı sağlıyor.