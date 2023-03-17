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LG, En Son Yeniliklerini "LG Showcase MEA 2023" Etkinliğinde Tanıtıyor

Kurumsal 03/17/2023
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LG Showcase MEA 2023, LG Electronics'in sınırları zorlayan en yeni ürünlerini tanıtmak üzere dört yıl sonra ilk kez kapılarını açtı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentindeki Habtoor City'de düzenlenen ve iki gün süren etkinlikte 400'den fazla konuk, bölgede kullanıma sunulacak en son yenilikleri görme fırsatı buldu. 2019'dan bu yana ilk kez düzenlenen LG Showcase, şimdiye kadarki en büyük katılımcı grubunu bir araya getirdi ve bir marka olarak LG'ye ve heyecan verici yeni ürün yelpazesine duyulan güveni ve beklentiyi gözler önüne serdi. Etkinlik, tüketicilerin genel deneyimini bir üst noktaya çıkaran yenilikçi ürünleri pazara sunmayı amaçlayan şirketin 'Life's Good' felsefesini bir kez daha vurguladı.

 
LG MEA Bölgesi CEO'su Il Hwan Lee şunları söyledi: "LG Showcase MEA'nın pandemi sonrası dönemde Dubai'de yeniden düzenlenmesinden büyük mutluluk duyuyoruz. Bu etkinlik geçmişte ziyaretçilere LG'nin geliştirdiği en yenilikçi teknolojiyi ilk elden sunarak onlara 'İlk, Eşsiz ve Yeni' deneyimler yaşatmasıyla ün kazanmıştı ve bu yılki etkinlik şu ana kadar gerçekleşen etkinliklerden çok daha iyi. Sektörün son birkaç yıldır karşılaştığı zorluklara rağmen bugün bu kadar çok davetlimizi ve iş ortağımızı etkinlikte görmek harika."
 
Ziyaretçiler, LG SIGNATURE ikinci nesil serisi, 10. yıl dönümü sürümleri de dahil olmak üzere Kablosuz OLED TV'ler ve MoodUP™ özellikli buzdolabı gibi LG'nin en yeni üst düzey premium ürünlerini deneyimleme fırsatı buldu. Ayrıca şirket, QNED TV, Vivace çamaşır makinesi ve DualCool klima gibi stratejik ürünlerini de sergiledi. Konuklar ayrıca LG'nin bulaşık makineleri, kurutucular, ses sistemleri, oyun monitörleri, PC'ler, elektrikli süpürgeler, şekillendiriciler ve daha fazlasını içeren yeni gelişmekte olan ürün yelpazesini de deneyimledi. Bu yıl öne çıkan özellikler arasında yaşam tarzı TV'ler ve WashTower™ ile İlk, Benzersiz ve Yeni deneyimler yer alıyor. Özellikle LG'nin pazardaki varlığını ve konumunu daha da güçlendiren LG'nin ankastre ev aletleri ürün yelpazesine odaklanılıyor.
 
LG Türkiye Başkanı Dustin Lee ise şunları söyledi: "LG'deki herkes LG Showcase 2023 MEA'nın gerçekleşmesi için heyecan duyuyor. Ziyaretçilerin kullanması ve deneyimlemesi için sergilenen bir dizi inovatif yeni ürünümüz ve cihazımız var. Yaklaşık 400 konuğun katılacağı kesinleşen etkinliğimizde, ziyaretçilerden LG'nin önümüzdeki yıllarda teknolojinin geleceğini nasıl gördüğüne dair yoğun bir ilgi bekliyoruz. Bu etkinlik aynı zamanda LG'nin yerel ortaklarıyla iş ilişkilerini daha da geliştirmesi için harika bir fırsat. Şirket olarak, yerel müşterilerimizin ve ortaklarımızın ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra 'Life's Good' ile temsil ettiğimiz değerleri paylaşarak onları desteklemeye kararlıyız."
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