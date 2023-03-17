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LG, En Son Yeniliklerini "LG Showcase MEA 2023" Etkinliğinde Tanıtıyor
LG Showcase MEA 2023, LG Electronics'in sınırları zorlayan en yeni ürünlerini tanıtmak üzere dört yıl sonra ilk kez kapılarını açtı.
Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentindeki Habtoor City'de düzenlenen ve iki gün süren etkinlikte 400'den fazla konuk, bölgede kullanıma sunulacak en son yenilikleri görme fırsatı buldu. 2019'dan bu yana ilk kez düzenlenen LG Showcase, şimdiye kadarki en büyük katılımcı grubunu bir araya getirdi ve bir marka olarak LG'ye ve heyecan verici yeni ürün yelpazesine duyulan güveni ve beklentiyi gözler önüne serdi. Etkinlik, tüketicilerin genel deneyimini bir üst noktaya çıkaran yenilikçi ürünleri pazara sunmayı amaçlayan şirketin 'Life's Good' felsefesini bir kez daha vurguladı.
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LG’den Ev Eğlence Sistemlerine Yeni Bakış 17/03/2023
https://www.lg.com/content/lge/tr/tr/lg-hakkinda/basin-ve-medya/lg-showcase-mea-2023-lg-electronics--sinirleri-zorlayan-en-yeni--r-nlerini-tanitmak-uzere-d-rt-yil-sonra-ilk-kez-kapilarini-acti.html isCopied
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