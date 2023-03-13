LG, ALTI YILDIR ÜST ÜSTE AHRI PERFORMANS ÖDÜLÜNÜN SAHİBİ OLDU

LG’nin Yedi Farklı Ürün Kategorisinde HVAC Çözümleri, Sektörün En Kapsamlı Performans Sertifikasyon Programını Yine Başarıyla Geçmeyi Başardı









LG Electronics (LG), üst üste altıncı kez İklimlendirme, Isıtma ve Soğutma Enstitüsü (AHRI) Performans Ödülü'nü kazandı. AHRI tarafından test edilmek üzere seçilen her modelin, ödülün verilebilmesi için üst üste üç yıl boyunca tüm değerlendirmeleri geçmesi gerektiğinden, elde edilmesi zor olan bu ödül, LG'nin HVAC (ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme) çözümlerinin sürekli olarak yüksek kalitesine işaret ediyor.

AHRI, dünyanın HVAC, soğutma ve su ısıtma çözümü üreticilerini temsil eden, dünya çapında saygın bir ticaret birliğidir. 1953 yılında kurulan AHRI, şu anda 350'den fazla üye şirkete sahip.

En yüksek test standardını sağlamak için, AHRI Performans Ödülü değerlendirmelerinin çoğu, dünyanın en güvenilir üçüncü taraf standart, belgelendirme ve test kuruluşlarından biri olan Intertek tarafından yürütülüyor. Intertek, gerçek performansın üretici tarafından listelenen özelliklerle tutarlı olup olmadığını belirlemek için seçilen ürünler üzerinde kapsamlı bir değerlendirme dizisi yürütür.

İlk kez Enerji Geri Kazanım Vantilatörleri (ERV) de dahil olmak üzere yedi ürün kategorisini temsil eden 67 LG HVAC çözümünün tümü, AHRI'nin zorlu değerlendirmelerini arka arkaya üçüncü kez (2020 - 2022) geçti. LG'nin ERV'sine ek olarak, değerlendirilen modeller aşağıdaki HVAC kategorilerine aittir: Değişken Soğutucu Akışı (VRF), Üniter Küçük Isı Pompası (USHP), Su Soğutmalı Soğutma Grupları (WCLL), Hava Soğutmalı Soğutma Grupları (ACCL), Oda Fan Coil (RFC) klimalar ve Paket Terminal Isı Pompaları (PTHP).

AHRI Performans Ödülü için değerlendirilen LG ürünlerinden biri olan LG Multi V yüksek kapasiteli dış ünite, güçlü, enerji açısından verimli bir performans sunmak için şirketin tescilli Ultimate Inverter Compressor'unu kullanır. Dünya çapındaki müşteriler arasında, özellikle de kışların özellikle soğuk olabildiği Kuzey Yarımküre ülkelerindeki müşteriler arasında popüler olan LG'nin amiral gemisi VRF sistemi, -30 santigrat dereceye (negatif-22 Fahrenhayt derece) kadar düşük sıcaklıklarda bile güvenilir ısıtma işlemi sağlayabilir.

Ayrıca, yüksek düzeyde operasyonel verimlilik elde etmek için LG'nin gelişmiş inverter teknolojisinden yararlanan hava soğutmalı Inverter Scroll Chiller de test edildi. Etkileyici performansına ek olarak bu soğutma grubu, sınıfındaki diğer modellere göre daha az yer kaplayan ve müşterilere daha fazla kurulum esnekliği sağlayan kompakt bir tasarıma sahip.

İlk kez ödül alan, sıcak hava kaybını önemli ölçüde azaltan ve aynı zamanda ısıtma ve soğutma maliyetlerini düşürmeye yardımcı olan bir ısı eşanjörü ile donatılmış LG'nin ERV çözümü, durgun ve durgun iç ortam havasını dışarıdan temiz filtrelenmiş hava ile değiştiriyor. Ayrıca, bir sistem klimasına bağlandığında, optimum konfor ve verimli çalışma sağlamak için enerji tüketimini ve iç hava kalitesini yönetebiliyor.

LG Electronics Ev Aletleri ve Hava Hava Çözümleri İş Birimi Başkanı James Lee, "LG, AHRI tarafından altı yıl üst üste ödüllendirildi - LG HVAC çözümlerinin kalitesini, performansını ve güvenilirliğini yansıtan önemli bir başarı. Ticari ve konut kullanımı için son derece etkili ve enerji açısından verimli çözümler sunarak küresel HVAC pazarındaki konumumuzu güçlendirmeye devam edeceğiz." diye açıklama yaptı.