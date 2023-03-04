LIFE'S GOOD ÖDÜLÜ KAZANANLARI DAHA İYİ BİR GELECEK İÇİN SICAK KALPLİ TEKNOLOJİ ÇÖZÜMLERİ SUNUYOR

Finale Kalan Takımların Yer Aldığı Güney Kore'deki LIFE'S GOOD AWARD Konferansı’na Ünlü ESG Akademisyenleri ve LG Yöneticileri Katıldı.

LG Electronics (LG), Herkes için Daha İyi Bir Yaşam yaratmaya yardımcı olmak için zorluklara karşı küresel çözüm üreten yenilikçileri destekleyen LIFE'S GOOD AWARD'ın son kazananını açıkladı. Büyük Ödül, Güney Kore'den Dot Inc.'e verildi.

Jüri, 16 Ocak'ta, Kore'nin Seul kentindeki LG Sciencepark'ta düzenlenen LIFE'S GOOD AWARD Konferansı sırasında, ödülün son turunu düzenledi. Her bir takımın yenilikçi çözümlerini sunmasının ardından finale kalan son dört takım açıklandı. Etkinlikte, LG'nin ESG yönetimine liderlik eden yöneticileri, CSO Lee Sam-soo ve CTO Dr. Kim Byoung-hoon da hazır bulundu.

Ödül, LG'nin gezegen ve insanlar için daha parlak bir geleceği teşvik etmeyi amaçlayan Herkes İçin Daha İyi Bir Yaşam'a yönelik ESG vizyonunu somutlaştırıyor. LG, yarışmayla aynı zamanda, uzun vadeli ESG girişimi Better Life Plan 2030'un iki temel odağı olan çevresel sürdürülebilirlik ve erişilebilirlik için fikir toplamayı da amaçlıyor. Dört kazanan tarafından sunulan dahiyane çözümler, iyilik için teknolojinin dünya üzerinde olumlu bir etki yaratma gücünü ve potansiyelini gösteriyor.

LIFE’S GOOD AWARD’da ödül alan takımlar ve ödülleri şöyle: Dot Inc. of South Korea (Grand Prix/700.000 USD para ödülü); İsrail'in SOLUTUM'u (Altın/200.000 USD); Güney Kore Day1Lab (Gümüş/100.000 USD); ve Amerika Birleşik Devletleri'nden NONA Technologies (Bronz/50.000 USD).

Takımların projeleri ise:

Dot Inc.: görme engelliler için yukarı ve aşağı hareket eden 2.400 braille iğnesinden veya 'noktadan' oluşan yardımcı bir bilgi görüntüleme cihazı geliştirdi. Yeni cihaz, bilgisayar ve cep telefonu gibi bağlı cihazlardan gelen görüntüleri, haritaları ve diğer çeşitli dijital bilgileri görme engelli kullanıcıların anlayabileceği bir ekrana dönüştürüyor.

SOLUTUM: ortam sıcaklığında suda çözünen ve daha sonra mikroplastik veya toksin kalıntısı bırakmadan biyolojik olarak parçalanan yeni bir plastik malzeme geliştirdi.

Day1Lab: tatlı suda yaklaşık iki hafta sonra ve toprakta yaklaşık iki ay sonra tamamen biyolojik olarak çözünen bir organik polimer plastik yarattı.

NONA Technologies: sudan virüsleri, bakterileri, tuzu ve kalıntıları gidermek için İyon Konsantrasyon Polarizasyonundan (ICP) yararlanan bir tuzdan arındırma çözümü geliştirdi.

LIFE'S GOOD AWARD Konferansı, son dört takımın yanı sıra, şirket yöneticileri ve sorumlu iş yönetimi alanında saygın akademisyenlerden oluşan ödül jürisinin değerli üyeleri olan, aralarında London Business School'da Profesör olan Alex Edmans, Cambridge Judge Business School'da Profesör olan Christopher Marquis ve Hanyang Business School'da Profesör ve Hanyang Üniversitesi'nde Kolektif Etki Merkezi Direktörü Hyun S. Shin’in bulunduğu LG's Life's Good Committee tarafından onurlandırıldı.

Konferansta halk, yerel üniversite öğrencileri, LG çalışanları ve iş ortakları da dahil olmak üzere farklı katılımcılar yer aldı. Konferans, dünyanın dört bir yanından izleyicilerin toplantıları izleyebilmesi için canlı olarak yayınlandı. Sabah seasında, dört ekip de son bir sunum yaptı ve bir soru-cevap oturumuna katıldı. Jüri ise, her bir çözümün etkisi, yenilikçiliği ve sürdürülebilirliğine dayalı geri bildirimde bulundu. Öğleden sonra ise, dört takımı onurlandıran ve son sıralamalarını açıklayan bir ödül töreninin yanı sıra Profesör Edmans, Profesör Marquis ve Profesör Shin tarafından verilen özel dersler vardı.

LIFE’S GOOD Grand Prix galibi Dot Inc.'den Ahrum Choi “Görme engellilere yardımcı olan çözümler aramaya devam edeceğiz ve LG'nin desteği sayesinde, bunu normalde sahip olabileceğimizden daha büyük ölçekte ve daha kısa sürede başarabileceğiz. Bu deneyim için çok minnettarız ve dünyayı daha iyi bir yer haline getirme arzumuzu gerçekten paylaşan bir şirket olan LG ile gelecekte işbirliği yapmayı dört gözle bekliyoruz” dedi.

LG Electronics Baş Strateji Sorumlusu Lee Sam-soo ise, "Şirketin Life's Good vizyonunu benimseyerek, herkes için sürdürülebilir bir gelecek yaratmaya yönelik ortak bir yolculukta ilerlerken, benzer fikirlere sahip yenilikçilerle işbirliği yapmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Bu arada LG, Better Life Plan 2030'un öncülüğünü yaptığı ESG çalışmalarını yürütecek ve şirketin sürdürülebilir iş uygulamalarını desteklemek için inisiyatifi dahili çalışanlar ve harici paydaşlarla paylaşmaya devam edecek.

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LG Electronics Hakkında:

LG Electronics, Inc. dünya genelinde neredeyse her ülkedeki varlığı ve 75.000’den fazla çalışanıyla teknoloji ve üretim alanında küresel olarak faaliyet gösteren yenilikçi bir şirkettir. 2020 yılında dünya çapındaki satış rakamı 56 milyar dolar olan LG, Beyaz Eşya & İklimlendirme Çözümleri, Ev Eğlence Sistemleri, Otomotiv Malzemeleri ve Profesyonel Ürünler iş birimlerinden oluşmaktadır. Ayrıca üst sınıf LG SIGNATURE ürünleri ve yapay zekaya sahip ThinQ’in yanı sıra televizyon, beyaz eşya, iklimlendirme çözümleri, monitörler, servis robotları ve otomotiv bileşenleri alanında da dünyanın lider üreticisidir. LG Electronics hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.LGnewsroom.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.