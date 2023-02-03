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Dustin Lee, LG Electronics Türkiye Başkanı Olarak Atandı

Kurumsal 02/03/2023
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LG Electronics Türkiye’nin Operasyonları Dustin Lee’ye Emanet




LG Electronics (LG), Türkiye’deki operasyonlarının başına Dustin Lee (Dong Eun Lee)’yi getirdi. 20 yılı aşkın süredir sektörde, global alanda satış ve pazarlama tecrübesi bulunan Lee, ABD ve Asya pazarına hakimiyeti ile tanınıyor. Hem kurum içi hem kurum dışında güçlü ve yakın ilişki kurmayı iş yapış tarzının bir parçası olarak benimseyen Dustin Lee, özellikle sektör eğilimleri ve gelecek trendlerinin analizi konusunda çalışıyor.


Türkiye pazarına duyduğu güveni ve gelecekteki yoğun büyüme potansiyelini belirten Lee, “Kullanıcılara ‘daha iyi bir yaşam’ sunmayı amaçlayan tüketici deneyimi odaklı ürünlerimizi, yatırımcılarımız ve satış kanallarımız aracılığı ile Türkiye’deki tüketicilerle buluşturmaya devam edeceğiz. Başta beyaz eşya, iklimlendirme, TV ve ev eğlence sistemleri alanındaki ürünlerimizle, Türk pazarına en yeni teknolojilerimizi sunacağız” şeklinde konuştu. Zengin Türk kültüründen etkilendiğinin de altını çizen Lee sözlerine şöyle devam etti “Köklü tarihe ve zengin kültüre sahip modern Türk toplumunu daha yakından tanımak ve bir parçası olmaktan mutluluk duyuyorum. LG Electronics’in Türkiye’deki tüketicilerine markamıza bağlılıklarından dolayı teşekkür ediyorum. İş ortaklarımızla birlikte gerçekleştireceğimiz çalışmalar tüketicilerimizle aramızdaki bağı daha da sağlamlaştıracak.”

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