LG ThinQ Uyumlu Klima Modelleri Konforlu bir Yaşam Sunarken Enerji Tasarrufu Sağlıyor





LG iklimlendirme ürünlerindeki iddiasını ThinQ uyumlu klima modelleriyle bir üst düzeye taşıyor. Değişken hava sıcaklıkları karşında hem yaşam alanlarının sıcaklığını dengede tutmak hem de rahatlıktan ödün vermeden enerji tasarrufu sağlamak isteyenler ThinQ uyumlu klimaları tercih ediyor. Dual Inverter Kompresörü ile hızlı soğutma ve ısınma sağlayan LG klimalar, klasik kompresöre sahip klimalara oranla enerji tüketimini yüzde 70 oranında azaltıyor. Üstelik kullanıcılar, ThinQ uygulaması ile evde olmadıkları sırada bile klimalarını çalıştırıp kapatmalarını, evlerini diledikleri sıcaklığa getirmelerini sağlıyor. Ayrıca, uygulama üzerinden enerji tüketim durumunu bile izleyebiliyorlar. LG iklimlendirme ürünlerindeki iddiasını ThinQ uyumlu klima modelleriyle bir üst düzeye taşıyor. Değişken hava sıcaklıkları karşında hem yaşam alanlarının sıcaklığını dengede tutmak hem de rahatlıktan ödün vermeden enerji tasarrufu sağlamak isteyenler ThinQ uyumlu klimaları tercih ediyor. Dual Inverter Kompresörü ile hızlı soğutma ve ısınma sağlayan LG klimalar, klasik kompresöre sahip klimalara oranla enerji tüketimini yüzde 70 oranında azaltıyor. Üstelik kullanıcılar, ThinQ uygulaması ile evde olmadıkları sırada bile klimalarını çalıştırıp kapatmalarını, evlerini diledikleri sıcaklığa getirmelerini sağlıyor. Ayrıca, uygulama üzerinden enerji tüketim durumunu bile izleyebiliyorlar.

Sağlıklı, hijyenik ve ferah hava da sunan LG’nin ThinQ uyumlu LG klimalar, özellikle doğal gaz erişimi olmayan noktalarda kış aylarını konforlu bir şekilde geçirmek isteyenlerin tercihi oluyor. Klimalarda yer alan UVNano teknolojisi ve 4 aşamalı filtre sistemi sayesinde fandaki bakteri, küf, zararlı partikül ve kokuları yok ederek %99,99 oranında sterilizasyon sağlanıyor ve her zamankinden daha temiz ve ferah havaya sahip olunuyor.

LG ThinQ ile Kolay Takip

LG ThinQ uygulaması, kullanıcıların klimalarını sürekli olarak takip edebilmelerini sağlıyor. Tüketiciler ister günlük bakımlarını ister daha kapsamlı bakım ihtiyaçlarını uygulama aracılığı ile görebiliyor, enerji tüketim oranlarını yine uygulama üzerinden izleyebiliyorlar. LG ThinQ uyumlu klimalarda bulunan yeni ekran paneli ise, uzaktan kumandanın tek tuşuna basıldığı anda kullanılan enerji seviyesini gösteriyor. Böylelikle kullanıcılar konforlu bir iç ortamın tadını çıkartırken, enerji tüketimlerini de kontrol ederek diledikleri seviyede tutabiliyorlar.

4 Aşamalı Aktif Enerji Kontrolü

LG’nin ThinQ uyumlu klimalarının sunduğu enerji kontrolü bununla da sınırlı kalmıyor. LG klimalarda bulunan “Aktif Enerji Kontrolü” özelliği sayesinde, odadaki kişi sayısı ve aktivite seviyesine göre 4 kademeli enerji kontrolü yapılabiliyor. Böylelikle, yüzde 57’ye varan enerji verimliliği sağlanabiliyor.

Bir çok kişi bulunan ve aktivite seviyesi yüksek bir alanda, normal modda yüzde 100 enerji kullanımı ile çalışan klima, daha az sayıda insan ve ortalama aktivite seviyesinde 1. kademede yani yüzde 80 enerji ile çalışıyor. Hem az kişi hem de düşük aktivite seviyesi olan bir alanda ise, 2. kademede yüzde 60 enerji kullanımı ile çalışıyor. Hem çok az kişi bulunan hem de aktivitesiz bir alanda ise 3. kademede yüzde 40 enerji kullanımı yeterli oluyor.