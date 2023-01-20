Skip to Content Skip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

Zafere Götüren LG UltraGear 27GQ50F-B ve 24GQ50F-B LG’den Karne Hediyesi

Monitör 01/20/2023
Print


LG Electronics'in (LG), oyun alanında çığır açan monitörleri UltraGear’i, cazip bir sömestre kampanyasıyla sunuyor. 20.01.2023 – 19.02.2023 tarihleri arasında, “Sömestre Kampanyası” kapsamında LG UltraGear 24GQ50F oyun monitörü alanlara 3 aylık, LG UltraGear 27GQ50F alanlara ise, 6 Aylık GeForce NOW üyeliği armağan ediliyor. LG UltraGear serisinin yüksek performansı ve Nvidia’nın Türkiye’de Turkcell iş birliğiyle sunduğu bulut tabanlı oyun platformu GeForce NOW oyunseverlere eşsiz bir deneyim sağlıyor.
 
Şampiyonların oyun monitörü olarak tanınan LG UltraGear, GQ serisiyle de ezber bozmaya devam ediyor. 27 ve 24 İnç Full HD (1920 x 1080) Paneli, 165 Hz MBR yenileme hızı, 1ms, AMD FreeSync™ Premium, OnScreen Kontrol, Gaming UI Özellikleri ve 3 taraflı neredeyse kenarlıksız tasarımı ile LG UltraGear 27GQ50F-B ve 24GQ50F-B oyuncuları şampiyonluğa taşıyor.
 
UltraGear Kalitesinde Oyun Deneyimi
LG UltraGear GQ serisinin 165 Hz'lik ultra yüksek hızı, oyuncuların sonraki kareyi hızlı bir şekilde görmelerini ve görüntünün sorunsuz görünmesini sağlıyor. Böylelikle oyuncular, rakiplerine hızlı tepki verebiliyor ve kolayca hedefe nişan alabiliyorlar. 1 ms MBR ise, akıcı bir oyun deneyimine yardımcı olarak bulanıklığı ve gölgelenmeyi azaltıyor. Aksiyonun ortasındaki dinamik ve hızlı tempolu nesneler, oyunculara rekabet üstünlüğü sunuyor. Ekran yırtılmasını ve takılmayı neredeyse ortadan kaldıran FreeSync™ Premium teknolojisi ile oyuncular, yüksek çözünürlüklü ve hızlı tempolu oyunlarda kesintisiz ve akıcı hareket deneyimi yaşayabiliyorlar.  
 
 Mükemmel Oyun Deneyimi İçin Düşünülmüş Şık ve İnce Tasarım
Yeni altıgen tasarımı ve 3 yanını saran ince çerçeve ile kullanıcıların oyun deneyimini geliştirmesine yardımcı olan LG UltraGear GQ serisinin ekranın eğimini değiştirmek için kullanılan ayarlanabilen tabanı, daha rahat oyun oynanmasına yardımcı oluyor.
 
Oyun tutkunları aynı zamanda, OnScreen Control özelliklerini kullanarak temel monitör seçeneklerinden kullanıcının kısayol olarak belirleyebileceği "Kullanıcı Tanımlı Anahtar"a kadar birçok ayarı kolaylıkla özelleştirebiliyorlar. Dinamik Hareket Senkronizasyonu ile giriş gecikmesini azaltabiliyor, böylelikle kritik anları gerçek zamanlı olarak yakalaybiliyorlar. En karanlık yerlerin bile görünmesini sağlayan “Siyah Dengeleyici”, Atış hassasiyetini artıran “Nişan İmleci”, Ayrı bir yazılım yüklemeden, oyunlarda saniye başına düşen kare sayısını (FPS) ekranın köşesinde gösteren “FPS Sayacı” serinin öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor.
 
Ürünleri daha yakından incelemek için:
 
Kampanya ile ilgili bilgi almak için:
Listeye Geri Dön