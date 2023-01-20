Zafere Götüren LG UltraGear 27GQ50F-B ve 24GQ50F-B LG’den Karne Hediyesi





LG Electronics'in (LG), oyun alanında çığır açan monitörleri UltraGear’i, cazip bir sömestre kampanyasıyla sunuyor. 20.01.2023 – 19.02.2023 tarihleri arasında, “Sömestre Kampanyası” kapsamında LG UltraGear 24GQ50F oyun monitörü alanlara 3 aylık, LG UltraGear 27GQ50F alanlara ise, 6 Aylık GeForce NOW üyeliği armağan ediliyor. LG UltraGear serisinin yüksek performansı ve Nvidia’nın Türkiye’de Turkcell iş birliğiyle sunduğu bulut tabanlı oyun platformu GeForce NOW oyunseverlere eşsiz bir deneyim sağlıyor. LG Electronics'in (LG), oyun alanında çığır açan monitörleri UltraGear’i, cazip bir sömestre kampanyasıyla sunuyor. 20.01.2023 – 19.02.2023 tarihleri arasında, “Sömestre Kampanyası” kapsamında LG UltraGear 24GQ50F oyun monitörü alanlara 3 aylık, LG UltraGear 27GQ50F alanlara ise, 6 Aylık GeForce NOW üyeliği armağan ediliyor. LG UltraGear serisinin yüksek performansı ve Nvidia’nın Türkiye’de Turkcell iş birliğiyle sunduğu bulut tabanlı oyun platformu GeForce NOW oyunseverlere eşsiz bir deneyim sağlıyor.

Şampiyonların oyun monitörü olarak tanınan LG UltraGear, GQ serisiyle de ezber bozmaya devam ediyor. 27 ve 24 İnç Full HD (1920 x 1080) Paneli, 165 Hz MBR yenileme hızı, 1ms, AMD FreeSync™ Premium, OnScreen Kontrol, Gaming UI Özellikleri ve 3 taraflı neredeyse kenarlıksız tasarımı ile LG UltraGear 27GQ50F-B ve 24GQ50F-B oyuncuları şampiyonluğa taşıyor.

UltraGear Kalitesinde Oyun Deneyimi

LG UltraGear GQ serisinin 165 Hz'lik ultra yüksek hızı, oyuncuların sonraki kareyi hızlı bir şekilde görmelerini ve görüntünün sorunsuz görünmesini sağlıyor. Böylelikle oyuncular, rakiplerine hızlı tepki verebiliyor ve kolayca hedefe nişan alabiliyorlar. 1 ms MBR ise, akıcı bir oyun deneyimine yardımcı olarak bulanıklığı ve gölgelenmeyi azaltıyor. Aksiyonun ortasındaki dinamik ve hızlı tempolu nesneler, oyunculara rekabet üstünlüğü sunuyor. Ekran yırtılmasını ve takılmayı neredeyse ortadan kaldıran FreeSync™ Premium teknolojisi ile oyuncular, yüksek çözünürlüklü ve hızlı tempolu oyunlarda kesintisiz ve akıcı hareket deneyimi yaşayabiliyorlar.

Mükemmel Oyun Deneyimi İçin Düşünülmüş Şık ve İnce Tasarım

Yeni altıgen tasarımı ve 3 yanını saran ince çerçeve ile kullanıcıların oyun deneyimini geliştirmesine yardımcı olan LG UltraGear GQ serisinin ekranın eğimini değiştirmek için kullanılan ayarlanabilen tabanı, daha rahat oyun oynanmasına yardımcı oluyor.

Oyun tutkunları aynı zamanda, OnScreen Control özelliklerini kullanarak temel monitör seçeneklerinden kullanıcının kısayol olarak belirleyebileceği "Kullanıcı Tanımlı Anahtar"a kadar birçok ayarı kolaylıkla özelleştirebiliyorlar. Dinamik Hareket Senkronizasyonu ile giriş gecikmesini azaltabiliyor, böylelikle kritik anları gerçek zamanlı olarak yakalaybiliyorlar. En karanlık yerlerin bile görünmesini sağlayan “Siyah Dengeleyici”, Atış hassasiyetini artıran “Nişan İmleci”, Ayrı bir yazılım yüklemeden, oyunlarda saniye başına düşen kare sayısını (FPS) ekranın köşesinde gösteren “FPS Sayacı” serinin öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor.

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