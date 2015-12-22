LG V10 ile yeni yılda da kendin ol!

LG Electronics, en yeni “Ultra” akıllı telefonu LG V10’u yepyeni Lüks Beyazı renk seçeneğiyle Türkiye’deki kullanıcıların beğenisine sunuyor. LG V10’un gelişmiş video kayıt ve düzenleme seçenekleriyle unutulmaz yılbaşı hatıraları sizleri bekliyor.

Yeni yıl yaklaştıkça yılbaşında sevdiklerini mutlu etmek isteyen herkes onlar için en özel olan hediyeyi bulmak istiyor. LG Electronics’in daha önce hiçbir mobil cihazda görülmemiş multimedya becerileriyle göz dolduran akıllı telefonu LG V10, yeni “Lüks Beyazı” renk seçeneğiyle mükemmel bir alternatif sunuyor. LG Electroncis, ister yeni yıl alışverişlerinde sevdiklerinizi mutlu etmeniz, isterseniz de akıllı telefonunuzu yenilemeniz için LG V10’u yeni “Lüks Beyazı” renk seçeneğiyle Türkiye’deki kullanıcıların beğenisine sunuyor.

LG V10’un sahip olduğu İkinci Ekran, Çift Ön Kamera ve Manuel Video Modu gibi yeni özellikler onu pazardaki diğer rakiplerinden ayırıyor. V Serisi telefonların ilki olan LG V10, sosyal ağları yoğun kullanan insanlara gerek kullanım gerekse de yaratıcılık açısından zengin bir multimedya deneyimi sağlamak için tasarlandı. LG’nin yeni “Ultra” telefonu “LG V10 ile kendin ol” sloganı ve üstün multimedya özellikleriyle kullanıcılara yaşadıkları anı ve kendi bakış açılarını yansıtabilecekleri eşsiz bir fırsat sunuyor.

4,5G’yi de destekleyen LG V10, yepyeni “Lüks Beyazı” renk seçeneğiyle birlikte 2699TL tavsiye edilen tüketici fiyatıyla kullanıcılarla buluşuyor.

Teknik Özellikler:

İşlemci: Qualcomm® Snapdragon™ 808

Ekran: Ana Ekran: 5.7-inç QHD IPS Quantum Ekran (2560 x 1440/513ppi) \ İkinci Ekran: 2.1-inç IPS Quantum Ekran (160 x 1040/513ppi)

Bellek: 4GB LPDDR3 RAM / 64GB eMMC ROM / microSD (2TB’a kadar)

Kamera: Arka: 16MP, F1.8 Diyafram/OIS 2.0 \ Ön: 5MP İkili Lens (80o Standart Açı/120oGeniş Açı)

Pil: 3,000mAh (çıkarılabilir)

İşletim Sistemi: Android 5.1.1 Lollipop

Boyut: 159.6 x 79.3 x 8.6mm

Ağırlık: 192g

Ağ: LTE-A Cat. 6

Bağlantı: Wi-Fi 802.11 a, b, g, n, ac / Bluetooth 4.1 / NFC / USB 2.0

Renk: Lüks Beyazı