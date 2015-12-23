En sevdiğin şarkıyı oyla, LG V10 ile çekilecek müzik videosuna katkıda bulun!

LG Electronics Türkiye tüm müzikseverleri sevindirecek bir projeyle geliyor. Projede yer alan grupların sevdiğin şarkılarının LG V10 ile çekilmiş harika bir müzik klibine kavuşması için oyunu kullan. Sonra telefonunun kamerasını aç ve hayalini videoya kaydet. Çekilecek müzik klibinin bir parçası ol!

LG Electronics Türkiye muhteşem bir projeyle tüm müzikseverleri sevindiriyor. Bu yeni projeyle LG’nin en yeni “Ultra” akıllı telefonu LG V10 kullanılarak sevilen müzik grupları Adamlar, Neyse, Nilipek ve Son Feci Bisiklet’in kullanıcı oylarıyla belirlenecek şarkılarına profesyonel müzik klipleri çekilecek. LG V10’un eşsiz multimedya özelliklerini en ince ayrıntısına kadar sergileyecek olan bu projeye, sevdiği şarkıyı oylarıyla destekleyen ve şarkıyla ilgili kendi çektikleri videoları #V10suzOlmaz etiketiyle sosyal medya üzerinden paylaşan kullanıcılar da dahil olma şansını yakalayabilecekler. Ayrıca kullanıcıların kendi çektikleri bu videolar müzik kliplerinin sürpriz bölümlerinde kullanılabilecek.

LG Electronics’in daha önce hiçbir mobil cihazda görülmemiş multimedya becerileriyle göz dolduran akıllı telefonu LG V10, sahip olduğu İkinci Ekran, Çift Ön Kamera ve Manuel Video Modu gibi yeni özellikleriyle pazardaki diğer rakiplerinden ayrılıyor. V Serisi telefonların ilki olan LG V10, sosyal ağları yoğun kullanan insanlara gerek kullanım gerekse de yaratıcılık açısından zengin bir multimedya deneyimi sağlamak için tasarlandı.

Sevdiğiniz şarkının LG V10 ile çekilmiş muhteşem bir müzik klibine kavuşması için hemen aşağıdaki bağlantıyı kullanarak oy verin!