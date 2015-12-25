Akıllı telefonla yönetilebilen yeni LG Cord Zero™ serisi kablosuz süpürgeler CES 2016’da tanıtılacak

LG Electronics, en son teknolojili LG Cord Zero™ kablosuz elektrik süpürgeleri ile kullanıcılara çok daha güçlü ve çok daha rahat bir temizlik deneyimi sunuyor.

LG Electronics, piyasanın ilk artırılmış gerçeklik özelliği taşıyan robot süpürgesi HOM-BOT Turbo+’ın başı çektiği yenilenen CordZero™ süpürge serisini, CES 2016’da tanıtacak. Yine kablosuz elektrikli süpürge koleksiyonunda bulunan, CordZero™ Yatay, ikisi bir arada özelliği taşıyan CordZero™ Dikey ve CordZero Bedding Cleaner da fuarda tanıtılacak ürünler arasında bulunuyor. CordZero™ koleksiyonu, kablo dağınıklığının yol açacağı problemleri yaşatmadan, kullanıcısına her zamankinden daha seçkin bir temizlik deneyimi sunuyor.

HOM-BOT Turbo+: Akıllı Teknoloji, Akıllı Temizlik

LG’nin robot süpürgesi HOM-BOT Turbo+, akıllı Home-Joy özelliği ile kullanıcılarına artırılmış gerçeklik teknolojisini sunuyor. Bu yeni ve heyecan verici kullanıcı arayüzü, akıllı telefon kamerasını kullanarak, sezgisel bir şekilde ekstra temizliğe ihtiyaç duyulan bölgelerin belirlenmesini ve kullanıcıların süpürgeye komut verebilmesini sağlıyor. Temizlemek istediğiniz bölgenin fotoğrafını çektikten sonra parmağınızın tek bir dokunuşu ile HOM-BOT Turbo+ bu seçtiğiniz bölgeyi temizlemeye başlıyor.

HOM-BOT Turbo+’ın ön kısmında bulunan Triple Eye™ teknolojisi sayesinde tavan dahil temizlenen tüm alanlar hafızaya alınıyor. HOM-BOT Turbo+’ın ön kısmında bulunan kamera aynı zamanda akıllı Home Wiev ve Home-Guard özelliklerinin de kullanılmasını sağlıyor. Home-View özelliği, kullanıcıların HOM-BOT Turbo+’ı istedikleri zaman istedikleri yerden, gerçek zamanlı olarak kontrol edebilmelerini sağlıyor. Ayrıca HOM-BOT Turbo+ sahip olduğu Home-Guard özelliği sayesinde, temizlik sırasında evin içinde fotoğraflar çekerek eşleştirdiğiniz akıllı telefonunuza gönderiyor. Bu sayede evinizin o andaki görünüşü ve durumu hakkında bilgi alarak güvende ve rahat hissedebiliyorsunuz.

HOM-BOT Turbo+’ın sahip olduğu çift CPU’yu kullanan akıllı Robonavi™ yazılım sistemi ise cihazın evin içinde karşılaştığı merdiven basamakları gibi engelleri aşabilmesi için yıldırım hızında kararlar almasını sağlıyor. LG’nin son model akıllı süpürgesi HOM-BOT Turbo+’nun güçlü, dayanıklı ve 10 yıl garantili Akıllı Inverter Motor’u ise kullanıcılarına uzun süren bir temizlik konforu sağlıyor.

CordZero™ Yatay: Kablosuz ve Çok Rahat

[2] LG CordZero™ Yatay, yeni lityum-iyon bataryası PowerPack™ sayesinde, 40 dakikaya kadar kesintisiz bir temizlik ve emiş gücü sunuyor. En üstün emiş gücü ve temizlik performansına sahip CordZero™ Yatay geleneksel 2000 watt’lık kablolu elektrikli süpürgelerden %10 daha etkili bir temizlik sunuyor. [1] Cihazın gücünü aldığı LG’nin Akıllı Inverter Motor’u ise geleneksel süpürge motorlarından %76 daha küçük, %65 daha hafif ve %24 daha etkili.

Uçak dümenlerinden ilham alınarak tasarlanan CordZero Yatayın yeni ergonomik sapı, bileğinize ve sırtınıza yük binmesini engelleyerek her yöne kolaylıkla hareket edebilmenizi sağlıyor. Sahip olduğu diğer gelişmiş özelliklerden biri de, türünün tek örneği olan RoboSense teknolojisi. Temizlik yaparken kullanıcıyı süpürgenin gövdesini hareket ettirmek zorunda bırakmayan bu özellik, Otomatik Yer Belirleme ve Otomatik Takip teknolojileri ile süpürgenin kullanıcıyı otomatik olarak belli bir uzaklıktan takip etmesini sağlayarak kullanımı bir hayli kolaylaştırıyor.

LG’nin kablosuz süpürge serisi, çok yönlü CordZero™ Dikey, uzun ömürlü Dual PowerPack™ batarya ve Dual Punch™ özellikli CordZero Bedding Cleaner ile sizi yatak tozları ile zararlı alerjenlerden korur.

LG Electronics Beyaz Eşya ve İklimlendirme Çözümleri Bölümü Başkanı ve CEO’su Jo Seong-jin konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “LG CordZero™ ‘nun sahip olduğu güçlü ve yeni teknolojilere sahip ürünler, LG’yi beyaz eşya sektöründe lider pozisyonuna getiriyor. LG Electronics, sunduğu bu ürün yelpazesi müşterilerine ile daha iyi ve konforlu bir yaşam olanağı sağlıyor”.

Teknik Özellikler:

HOM-BOT TURBO+

Home-Joy

Home-View

Home-Guard

Triple Eye™

Robonavi™

Akıllı Inverter Motor™

Corner Master

Digital Bumper

Kolay çıkarılabilir toz haznesi

Ses seviyesi: 60dB

HEPA 11 Filtresi

Akıllı Turbo

Öğrenme Fonksiyonu

Uzun ömürlü Lithium-Ion Battery

CORDZERO™ YATAY

CordZero™ Teknolojisi

Yeni Ergonomik Sap

Akıllı Inverter Motor™

PowerPack™ 80V Batarya

RoboSense™ : Otomatik Yer Belirleme ve Otomatik Takip Teknolojisi

KOMPRESSOR™ Teknolojisi

HEPA14 Filtre

SLG 5 Star & BAF Sertifikası

CORDZERO™ DİKEY

Ikili PowerPack™ Batarya

Dolaşıklık Önleyici Fırça (Anti-Tangle Brush™)

Akıllı Inverter Motor™

2’si 1 Arada (Dikey & El Süpürgesi)

Dahili Fırça

180 derece dönebilen başlık

Kolay tutulabilir sap

LED Işıklandırma

İnce ve hafif tasarım

CORDZERO™ BEDDING CLEANER