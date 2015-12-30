LG popüler Smart TV işletim sistemi webOS’un en yeni versiyonunu CES 2016’da görücüye çıkarıyor

webOS 3.0 gelişmiş mobil bağlantı ve uzaktan kumanda özellikleri ve çok daha geniş içerik seçenekleriyle kullanıcıların beğenisine sunuluyor.

LG Electronics Las Vegas’ta düzenlenecek olan Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2016 kapsamında en yeni akıllı TV işletim sistemi webOS 3.0’ı içeren yeni SMART TV ürün gamını kullanıcıların beğenisine sunacak. LG’nin yeni akıllı işletim sistemi webOS 3.0, TV özelliklerinin çok daha sezgisel bir şekilde kullanılmasını sağlayacak, eşsiz bir kullanıcı deneyimi sunma amacıyla tasarlandı. LG webOS, 2014 yılında ilk defa kullanıcılara tanıtılmasının ardından, endüstri profesyonelleri ve uzmanlar tarafından en işlevsel akıllı TV platformlarından birisi olarak gösteriliyor. Geliştirilmiş özellikleri ve sahip olduğu çok daha fazla sayıda yeni içerik sayesinde kullanıcıların webOS’u sevmesini sağlayan ana özellikleri devam ettiren webOS 3.0, bu sayede çok daha geniş bir kullanıcı kitlesine hitap edebiliyor.

Yeni LG webOS 3.0, Magic Zoom, Magic Mobile Connection ve Sihirli Kumandanın gelişmiş versiyonunu içeren ve kullanıcı deneyimini çok daha üst seviyeye taşıyan üç ‘sihirli’ özellik sunuyor. Magic Zoom, kullanıcıların görüntü kalitesinde kayıp yaşamadan istedikleri nesnelere, harflere ve metinlere yakınlaştırma yapabilmelerini sağlıyor. Magic Mobile Connection ise kullanıcıların mobil cihazlarındaki LG TV Plus uygulaması aracılığıyla oldukça kolay bir şekilde LG SMART TV’lerine telefonlarını bağlayabilmelerini ve mobil uygulamalarına TV ekranından erişebilmelerini sağlıyor. Geliştirilmiş Sihirli Kumanda ise setüstü kutuların (set-top boxes - STB) kontrolünü kolaylaştırmak ve uzaktan kumandaya yeni tuşların eklenebilmesini kolaylaştırmak amacıyla tasarlandı. Ekran kumandası özelliği ise kullanıcı deneyiminin çok daha düzenli ve rahat olmasını sağlıyor.

webOS 3.0 içeren LG SMART TV’ler sundukları sayısız içerikler ile evde TV izlemeyi eşi benzeri görülmemiş bir seviyeye taşıyor.

Multi-view özelliği kullanıcıların aynı zamanda iki farklı kanalı ya da TV kanalıyla birlikte Blu-ray filmi izleyebilmesini sağlıyor.

Müzk oynatıcı uygulaması ise webOS 3.0 üzerinden TV kapalı olsa bile müzik alınabilmesini sağlıyor.

Kanallarım ve Canlı Menü özellikleri ise kullanıcılara daha fazla rahatlık sağlayabilmek için yeni özelliklerle donatıldı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan LG Ev Eğlence Sistemleri Bölümü Başkanı ve CEO’su Brian Kwon konuyla ilgili şunları söyledi: “ 2014’te ilk kez tanıtılan gelişmiş TV platformu teknolojimizdeki büyük bir güncelleme olan webOS 3.0’ı kullanıcıların beğenisine sunduğumuz için oldukça gururlu ve heyecanlıyız. webOS’un Kolay Bağlantı, Kolay Değiştirme ve Kolay Keşif konusundaki geçmişi LG’nin inovasyon ve yaratıcılığıyla akıllı TV pazarındaki liderliğini pekiştirme amacına olan bağlılığını kanıtlıyor”.

LG webOS 3.0 Smart TV’ler Las Vegas Convention Center’da 6-9 Ocak tarihinde düzenlenecek CES 2016 etkinliğindeki LG standında sergilenecek.