LG 4K HDR özellikli OLED TV serisini CES 2016’da tanıttı

Picture on Glass tasarımı, gelişmiş HDR özelliği, kusursuz siyahları ve renkleri ile LG TV’ler tüm rakiplerinden ayrılıyor.

LG Electronics, içinde 77\65 inç G6 ve 65\55 inç E6 modellerinin de yer aldığı TV alanındaki en yeni ve en üstün 4K HDR özellikli OLED TV ürünlerini CES 2016’da sergiliyor. CES 2016 En İyi İnovasyon Ödülünü alan üstün kaliteli 77 inç G6’nın da bulunduğu yeni 2016 OLED TV ürün ailesi toplamda sekiz üründen oluşuyor. Fuara katılan tüm kullanıcılar G6 ve E6 modellerinde HDR Pro özelliği adı altında sunulan 4K çözünürlük ve yüksek dinamik aralığı gibi üstün LG teknolojilerini ilk elden deneyimleme şansı buluyorlar.

G6 ve E6, LG’nin, ultra ince 2.57mm’lik OLED paneli ile yarı saydam camdan arka ve ön cepheye dönük sound bar hoparlör sistemini içeren, Picture-on-Glass tasarımda sunduğu ilk ürünler olarak öne çıkıyor. Bu iki yeni ürün, OLED teknolojisine getirdikleri eşsiz biçimle herkesin dikkatini çekiyor. TV teknolojilerine ses ve görüntü kalitesi alanlarında odaklanarak inovasyonlar yaratan LG Electronics, G6 ve E6 modelleriyle ev eğlence sistemlerini tamamen yeni bir seviyeye taşıyor.

LG tarafından sergilenen tüm 2016 OLED TV modelleri, UHD Alliance tarafından belirlenen yüksek dinamik aralık, doruk ışıklılık, siyah seviyeleri, geniş renk skalası ve ses kalitesi gibi kriterlerdeki gereklilikleri sağladığını kanıtlayan Ultra HD Premium Kalite Belgesi’ne sahip. Yeni OLED TV ürün ailesi, aynı zamanda HDR10 ve Dolby Vision™ gibi dünyanın önde gelen yayıncıları, film stüdyoları ve tüketici elektroniği üreticileri tarafından sağlanan endüstri standartlarındaki HDR formatlarını da destekliyor.

OLED ve HDR teknolojilerinin muhteşem uyumu

HDR teknolojisi, OLED TV’lerde bulunan Pixel Dimming teknolojisiyle bir araya geldiğinde çok daha başarılı bir performans gösteriyor. LCD ekranlardaki LED arka ışıklandırmanın ekranın tüm bölümlerinde yaptığı bölgesel ışıklandırmanın aksine, OLED panellerdeki her bir piksel diğerlerinden bağımsız olarak yanıp sönebiliyor. Sonuç olarak parlak nesnelerin derin ve karanlık görüntülerin yanında olduğu durumlarda bile OLED TV’lerin işlediği görüntülerde oldukça canlı, dolgun renklerle birlikte detaylı gölgelendirmeler sağlanabiliyor. Bu özellik sayesinde ortaya çıkan kusursuz siyahlar ve dolgun renklere sahip görüntüler, OLED TV’leri HDR içerikleri görüntüleyecek en ideal araç haline getiriyor.

LG OLED TV’lerin sahip olduğu 10-bit panel ve 10-bit işlem gücü bir milyardan fazla renk olasılığını mümkün kılarken, ColorPrime Pro teknolojisi bu TV’lerde en iyi renk ve derecelendirme detaylarının elde edilmesini sağlıyor. Ayrıca G6 ve E6 modelleri gelecek nesil yayın ve dağıtım standardı olan BT.2020 desteği sayesinde geleceğin teknolojisiyle de uyumlu.

İnce tasarımlı TV’ler için inovatif hoparlör tasarımı

LG G6 ve E6’nın ön cepheye yöneltilmiş ses akışına sahip sound bar hoparlör sistemi ise üstün kaliteli ses sistemleri üreticisi Harman\Kardon ile olan iş ortaklığı çerçevesinde geliştirildi. Birçok ince tasarımlı TV’deki aşağı tarafa yöneltilen hoparlörlerin aksine ön tarafa bakan hoparlörlere sahip olan LG TV’ler sayesinde kullanıcılar sesleri herhangi bir bozulma olmadan detaylı ve temiz bir şekilde duyabiliyorlar. LG OLED TV’lerde bulunan Sound Bar sisteminin sahip olduğu ek alçak frekans hoparlörleri ses gücü anlamında LG OLED TV’leri diğer tüm ultra ince TV’lerden ayırıyor.

webOS 3.0 ile çok daha sezgisel bir TV deneyimi

2016 OLED TV ürün ailesi LG’nin içerik yönetim platformu webOS’un en yeni sürümüyle birlikte geliyor. LG webOS 3.0, LG SMART TV kullanıcılarının çok daha sezgisel bir şekilde TV özelliklerini kullanabilmesini sağlayarak olağan dışı bir kullanıcı deneyimi sağlıyor. 2015 yılında yapılan tanıtım çalışmalarından sonra webOS birçok yayın ve uzman tarafından en becerikli TV platformu olarak nitelendirildi. Geliştirilmiş mobil bağlantı özellikleri, uzaktan kumanda seçenekleri ve daha zengin içeriği ile LG webOS 3.0 kullanıcıların ihtiyaçlarına cevap verebilmek açısından bir önceki sürümlerinin çok daha ötesine geçiyor.

LG Electronics Ev Eğlence Sistemleri Başkanı ve CEO’su Brian Kwon ise konuyla ilgili şunları söyledi: “2016 OLED TV ürün ailemiz, G6ve E6 modellerinin ana özellikleri olan Picture-on-Glass tasarım ve HDR Pro özellikleri başta olmak üzere uzun bir listeyi dolduracak kadar çok yenilikle birlikte geliyor. OLED TV alanında oyunun kurallarını değiştirdiğimiz her aşamada kullanıcılarımızın bir OLED TV’ye sahip olmanın faydaları konusundaki çok daha büyük gelişmeler sunuyoruz. 2016’nın bu alandaki tüm kuralların değişeceği bir yıl olacağını tahmin ediyoruz” şeklinde konuştu.