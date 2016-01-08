LG, yeni LG SIGNATURE markasını CES 2016’da tanıttı

LG’nin yeni tasarım harikası Premium Serisi LG SIGNATURE’da, 4K OLED TV, gelişmiş Çamaşır Makinesi, ileri teknoloji Buzdolabı ve çok daha fazlası yer alıyor.

LG Electronics, sahip olduğu en iyi teknolojiyi ve tasarımları tek bir isim altında toplayacak olan yeni LG SIGNATURE ürün serisini CES 2016’da resmi olarak tanıttı. LG SIGNATURE serisinin vizyonu, sadelik, gelişmişlik ve her ürünün özüne sadık kalınması olarak nitelendiriliyor. LG SIGNATURE serisinin sunulacak ilk ürünleri arasında, harika bir 4K HDR OLED TV, geliştirilmiş TWIN Wash™ çamaşır makinesi, tasarım harikası pratik kapı Door-in-Door™ buzdolabı, gelecek teknolojisine sahip hibrit hava temizleyici, çok özellikli bir son teknoloji ürünü olan çift kapılı fırın ve teknoloji harikası Turbosteam™ bulaşık makinesi bulunuyor. LG SIGNATURE ürün yelpazesi ise marka yayıldıkça genişlemeye devam edecek.

En iyi seyir için en iyi teknoloji OLED TV

CES 2016’da "En İyi Inovasyon" ödülünü kazanan LG SIGNATURE OLED TV, izleyicinin dikkatini dağıtabilecek tüm gereksiz unsurları yok ederek sağladığı sadelik ve zarafet ile ön plana çıkıyor. LG SIGNATURE OLED TV, sound bar ince tasarım ses sistemi ve arkası yarı saydam 2.57mm ultra ince OLED paneline sahip olan LG'nin Picture-on-Glass tasarımı doğrultusunda üretildi. Tasarımcılar, tüm iç mekânlara kolayca uyum sağlayabilen bu son derece modern çizgiye ulaşmak için, tüm gereksiz özelliklerden kurtularak hoparlörleri TV sehpasının içinde olacak şekilde tasarladılar.

LG SIGNATURE OLED TV, UHD Alliance tarafından belirlenen yüksek dinamik aralık, doruk ışıklılık, siyah seviyeleri, geniş renk skalası ve ses kalitesi gibi kriterlerdeki gereklilikleri sağladığını kanıtlayan Ultra HD Premium Kalite Belgesi’ne sahip. HDR kapasitesi, Pixel Dimming özelliği, 10-bit panel/10bit işlem gücü, Color Prime Pro özelliği ve yeni webOS 3.0 işletim sistemi ile LG SIGNATURE OLED TV, TV teknolojisindeki en yüksek noktayı temsil ediyor.

Benzersiz bir çamaşır makinesi

Özgün görünümüyle LG SIGNATURE çamaşır makinesi, ilk kez CES 2015'te tanıtılan LG TWIN Wash™'ın gelişmiş versiyonu olarak ön plana çıkıyor. LG SIGNATURE 24 inç'lik çamaşır makinesi, daha dayanıklı, daha kullanışlı ve daha ileri bir teknoloji ile üretildi. Ayrıca ana ünitenin altındaki özgün bir tasarıma sahip olan bölme sayesinde MINI Wash özelliği de mevcut.

LG SIGNATURE çamaşır makinesinin minimalistik tasarımı, ayaktayken de kolayca görülebilmesi için 17 derecelik bir açı ile cam kapağa yerleştirilmiş olan dokunmatik Quick Circle Kullanıcı Arayüzü ile ön plana çıkıyor. Çamaşır makinesinin kapağı, elleriniz dolu olsa bile, hafifçe ittiğinizde hemen açılacak kolaylıkta tasarlandı. Daha gelişmiş ve şık bir görünüme sahip olmasını sağlayan emaye kaplama, aynı zamanda paslanmanın ve el izi kalmasının önüne geçiyor.

LG SIGNATURE çamaşır makinesi, makinenin dayanıklılığını ve enerji verimini arttıran tescilli Centum System™ teknolojisine sahip. Makine çalışırken çıkan ses de, titreşimleri en aza indirgeyen Centum System™ sayesinde minimum düzeyde kalıyor. LG SIGNATURE çamaşır makinesinin Amerika’da piyasaya çıkacak modelleri ise, 30 inç’lik geniş kapasitesi ile farklı bir tasarıma sahip.

Yepyeni özellikler sunan buzdolabı

LG SIGNATURE buzdolabı, hem sezgisel hem de evrimsel özelliklere sahip bir görselliği temsil ediyor. Ödüllü pratik kapı Door-in-Door™ tasarımına, Knock-on Door-in-Door özelliğini de ekleyerek, tasarım kalitesini bir adım ileriye taşıyor. Bu özellik, mat renkteki Door-in-Door™ bölmesini saydam bir görünüme sokuyor. Kapağı açmadan da buzdolabının içinin görülebilmesini sağlayan bu saydam yüzey, soğuk hava kaybı yaşatmadığı için de büyük bir enerji tasarrufu sağlıyor.

Daha da gelişmiş olan Auto Door Open özelliği ile buzdolabı kapağı otomatik olarak açılabiliyor ve elleriniz dolu olsa bile buzdolabının içine kolay bir erişim sağlayabiliyorsunuz.

Yük durumuna göre, soğutma kapasitesini otomatik olarak ayarlayan Inverter Linear Compressor özelliğine sahip LG SIGNATURE buzdolabı, özgün tasarımı ile de iç sürtünmeyi en aza indirgiyor ve müşterisine 10 yıl garanti sunuyor.

Havayı gözlerinizin önünde temizleyen hava temizleyici

LG için temiz bir havadan daha önemli bir şey yok. LG SIGNATURE hava temizleyicinin zarif tasarımı, saydam paneli sayesinde hava temizleme sürecini görsel bir deneyim haline de getiriyor. Gelişmiş Aqua-Cyclone özelliği ile odadaki nem oranını ideal seviyede tutup, suyun gücünü de kullanarak, makineyi zararlı atık ve kimyasal maddelerden arındırıyor. LG’nin Semi-Permanent Filter System özelliği ile filtre çıkartılıp kolaylıkla temizlenebiliyor ve böylelikle kullanıcılar, 10 yıla varan bir süre boyunca hem zaman hem de maddi açıdan tasarruf etmiş oluyorlar.

İnce toz zerreleri çıplak gözle görülememesine rağmen, LG’nin Smart PM1.0 göstergesi sayesinde kullanıcılar, bulundukları ortamdaki havanın temizliğini ve kalitesini görebiliyorlar. Kontrol panelinin etrafında konumlandırılan gösterge, dört farklı ışık rengi kullanarak toz zerrelerinin yoğunluğunu gösteriyor.

LG Electronics Genel Müdür Yardımcısı ve Küresel Pazarlama Yöneticisi Brian Na konuyla ilgili şunları söyledi: “Şu anki prensibimiz, son kullanıcı deneyimini merkeze alarak ürettiğimiz fikirlerle ürünlerimizin niteliğini korumak. LG SIGNATURE, LG için önemli olan her şeyin somutlaştırılmış hali. Bu felsefeyi, güçlü markaların yarattığı müthiş ürünlere ilgi duyan tüm kullanıcılara ulaştırmayı umuyoruz”.