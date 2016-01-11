LG yeni bulaşık makinesini CES 2016'da tanıttı

Truesteam™ ve MultiMotion özellikleri, güçlü ve verimli bir temizlik ile

daha az su lekesini garanti ediyor.

LG Electronics, bugüne kadarki en gelişmiş bulaşık makinesi olan LDT8786ST modelini CES 2016’da tanıttı. LDT8786ST, TrueSteam ve MultiMotion özellikleri sayesinde, bulaşığı her zamankinden daha ayrıntılı temizliyor ve can sıkıcı su lekelerini tarihe gömüyor.

LG’nin sahip olduğu TrueSteam teknolojisi, daha az su lekesi ve daha üstün bir temizlik performansı için bulaşıkları yüksek ısılı buhar bulutları ile temizliyor. TrueSteam gerçekte, yanmış peynir, kurumuş yumurta sarısı, pastırma yağı gibi yemek artıklarını yok etmek için tasarlanmasının yanında, bardaklardaki ruj ve inatçı parmak izleri de bu buhar karşısında çaresiz kalıyor.

LDT8786ST modelinde bulunan diğer bir özellik olan MultiMotion'ın çığır açan yıkama kolu sayesinde daha güçlü ve daha hızlı yıkama programları sunuluyor. Bu robotik yıkama kolu, suyu her yöne ileten güçlü, çift yönlü ve dairesel süpürme özelliğine sahip. Bu sayede yerleştirildiği yer neresi olursa olsun, tüm bulaşıklar her zamankinden daha temiz bir hale geliyor. MultiMotion, tam program döngüsünü 59 dakikada tamamlayarak zamandan da tasarruf sağlıyor.

LG’de bulunan güçlü Inverter Direct Drive Motor ise, kullanıcılara arzu ettikleri etkili temizliği 10 yıl garantili olarak sunuyor. Inverter Direct Drive Motor’un, suyun tüm raflara ulaşmasını sağlayan benzersiz Dual Zone özelliği ile kırılgan cam ürünler üst rafta nazik bir şekilde yıkanıyor. Bunu gerçekleşirken de, kirli olan tencere ve tavaların alt rafta çok daha yüksek bir yıkama gücü ile temizlenmesine olanak sağlıyor.

LG'nin yeni bulaşık makinesi aynı zamanda kullanıcılara müthiş bir esneklik olanağı sunan EasyRack™ Plus teknolojisine sahip. EasyRack Plus makinedeki kullanılabilir alanı maksimuma çıkartarak, geniş ve asimetrik tasarım kâse, tava ve benzeri parçalar için uygun hale getiriyor. Makinenin üç katı da farklı şekillerdeki sofra eşyaları için tasarlandı: Alt raf tabaklar, tencereler ve tavalar için; üst raf bardaklar ve fincanlar için; üçüncü raf ise mutfak aletleri için tasarlandı. Tek bir dokunuşla kolayca ayarlanabilen üst raf, spatula, çırpma aletleri, salata maşası gibi mutfak aletlerinin sorunsuz bir şekilde yerleştirilmesine olanak sağlıyor.

LG'nin web sitesinden indirilen programlar sayesinde LDT8786ST bulaşık makinesinin ne zaman temizlenmesi gerektiği konusunda kullanıcılara haber veriyor. Aynı zamanda Akıllı Teşhis™ özelliği ile servis yetkililerinin, mekanik problemleri uzak bağlantı aracılığıyla çözebilmelerine olanak tanıyor. Bu sayede teknik servis için ayrılacak zaman ve maliyetten de tasarruf sağlıyor.

Geleneksel paslanmaz çelik görünümüne ek olarak siyah renkte de üretilen LG'nin yeni bulaşık makinesi LDT8786ST, mutfağınızın şık ve modern bir görünüme sahip olmasına katkıda bulunuyor. Makine kapandığında, Mikro LED ekran ise minimalistik tasarıma bir övgü niteliğinde ortadan kayboluyor.

LG Elektronik Beyaz Eşya ve İklimlendirme Sistemleri Başkanı ve CEO'su Seong-jin Jo, konuyla ilgili olarak, "Müşterilerimizin gönül rahatlığıyla kullanabilecekleri bir bulaşık makinesi geliştirme yolunda çok büyük bir yol kat ettik. LDT8786ST ile ev sahipleri en sevdikleri sofra takımlarını LG'nin eline güvenle teslim edebilecekler. Biz sorumluluklarımızı ciddiye alıyoruz. LG'nin beyaz eşya sektöründe lider marka olmasının sebeplerinden biri de bu." dedi.