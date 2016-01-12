LG’nin popüler kulaklığı LG TONE INFINIM™ 2016 için güncellendi

Dünyanın en sevilen boyuna asılabilen kablosuz ses cihazı, mükemmel bir ses kalitesi ve incecik tasarımıyla yeni yıla hazır.

LG Electronics, CES 2016’da modern tasarıma, rakipsiz ses kalitesine ve gelişmiş bir kullanım rahatlığına sahip en yeni LG Tone Infinim™ (HBS-910) kulaklıklarını tanıttı. İlk olarak Şubat ayında ABD’li kullanıcılarla buluşacak olan yeni ürün, sonrasında Asya ve Avrupa pazarında da kullanıcıların beğenisine sunulacak.

Popüler HBS-900 modelinin geliştirilmiş bir versiyonu olan yeni Tone Infinim, toplanabilen kablolar ve üstün Harmon/Kardon® ses kalitesi gibi bir önceki modelin bütün güçlü özelliklerini bünyesinde barındırıyor. Tone Infinim, rekabet ettiği diğer kulaklıklarda bulunmayan metal gövde ve uzun ömürlü batarya gibi özellikleri de kullanıcılara sunuyor. Geliştirilmiş Quad-Layer Speaker Technology™’si sayesinde tüm ses seviyelerinde daha dengeli olmanın yanında frekans karşılama oranını geliştirerek çok daha zengin baslar ve yumuşak tizlerle kusursuz bir ses deneyimi sunuyor.

Kalabalık metro tünelleri ya da şehir sokakları gibi yüksek gürültülü mekanlarda müzik dinlemek Tone Infinim sayesinde bir zorluk olmaktan çıkıyor. Dual Cancelling özellikli mikrofonları sayesinde kullanıcılar istedikleri ortamda telefon görüşmesi yapabiliyorlar. LG, yeni HBS910 ile ücretsiz Tone&Talk Android uygulamasını da iki yeni özellikle güncelliyor. Yeni Voice Memo ve Find Me özellikleri Tone Infinim’in yapılan konuşmaları kaydedilebilmesini ve kaybedilen akıllı telefonların yerinin tespit edilebilmesini sağlıyor.

LG Electroncis Inovatif Kişisel Cihazlar Bölümü Kıdemli Başkan Yardımcısı Chung Sue-hyun ise konuyla ilgili şunları söyledi: “Orijinal Tone Infinim ile kablosuz kulaklıklar için yeni standartlar belirledik. Günlerce sürecek pil ömrü, boyundan düşmeyen insan bedenine çok daha uyumlu bir tasarım ve en önemlisi eşi benzeri olmayan ses kalitesine sahip bir ses çözümü sunuyoruz. LG Tone Infinim ürün gamının kendi alanında en fazla taklit edilen cihaz olmasına şaşırmamak gerekiyor”.