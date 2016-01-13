LG’nin K Serisi akıllı telefonları CES 2016’da tanıtıldı

LG’nin önceki L serisinin takipçisi olan en yeni K Serisi akıllı telefonlar, üst segment telefonlardan aldığı eşsiz özellikleriyle herkese hitap ediyor.

LG Electronics, gelişmiş kamera teknolojisi ve UX arayüzüne sahip olan yeni seri akıllı telefonları CES 2016’da tanıtıldı. Serinin ilk iki cihazı olan K10 ve K7, CES 2016 Las Vegas’ta ilk kez görücüye çıkarak kullanıcıların beğenisini topladı.

K serisi akıllı telefonlar, kavisli, şık ve çağdaş bir görünüme sahip olmasının yanı sıra, glossy pebble tasarım dilini sunan ilk telefonlar olarak daha genç bir kitleye hitap edecek. Glossy Pebble tasarımı, LG’nin yeni kusursuz 2.5D Ark Cam özelliği ile tamamlanıyor. Doğadan ilham alınarak tasarlanan K10 ve K7, gerçekte olduğundan çok daha pahalı ve seçkin bir görünüme sahip.

Arka kapağın sahip olduğu dokuma deseni, sürekli hareket halinde olan kullanıcılar için güvenli ve ideal bir kavrayış imkânı sunuyor. K serisi akıllı telefonlar, sınıfının en gelişmişi olan 13 megapiksel arka ve 8 megapiksel ön kamera özellikleri ile destekleniyor.

LG’nin popüler Hareketle Çekim ve Aralıklı Hareketle Çekim özellikleri ile selfie çekmek artık çok kolay ve zahmetsiz. Hareketle Çekim özelliği, kullanıcıların boştaki ellerini kameraya karşı kaldırıp yumruk yaptıkları anda fotoğraf çekebilmelerini sağlıyor. Kullanıcılar ellerini iki kere açıp kapadığında ise Aralıklı Hareketle Çekim özelliği devreye giriyor ve üst üste 4 fotoğraf karesi çekebilmenizi sağlıyor. Bu iki özellik de selfie çekerken, telefonun ön kısmında bulunan flaşı kullanabilmenizi ve istediğiniz zaman istediğiniz yerde mükemmel anlar yakalayabilmenizi sağlıyor.

LG Electronics Mobil İletişim Bölümü Başkanı ve CEO’su Juno Cho konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “2016 K serisi telefonlar, LG’nin sahip olduğu en iyi cep telefonu teknolojisi ve seçkin tasarım felsefesinin son örneği olarak, birçok akıllı telefon kategorisinde ön plana çıkıyor. Müşterilerimiz, LG ismini en iyi akıllı telefon teknolojisi ile birlikte anıyor. Biz de bu onur verici beklentileri karşılıksız bırakmayacağız”.

K10’un Teknik Özellikleri:

●Ekran: 5.3-inch HD In-cell Touch

●Chipset:

LTE: 1.2GHz veya 1.3GHz Quad-Core / 1.14GHz Octa-Core

3G: 1.3GHz Quad-Core

●Kamera:

LTE: Arka 13MP / Ön 8MP veya 5MP

3G: Rear 8MP / Ön 8MP veya 5MP

●Hafıza:

RAM: 2GB / 1.5GB / 1GB

ROM: 16GB / 8GB

●Pil: 2,300mAh

●İşletim Sitemi: Android 5.1 Lollipop

●Boyut: 146.6 x 74.8 x 8.8mm

●Bağlantı / Ağ: LTE / 3G

●Renk Seçenekleri: Beyaz / Indigo / Altın Sarısı

●Diğer Özellikler: 2.5D Ark Cam / Hareketle Çekim / Tap and Shot / Aralıklı Hareketle Çekim*

K7’nin Başlıca Özellikleri:

●Ekran: 5.0-inch FWVGA In-cell Touch (LTE) / On-cell Touch (3G)

●Chipset:

LTE: 1.0GHz Quad-Core

3G: 1.3GHz Quad-Core

●Kamera: Arka 8MP veya 5MP / Ön 5MP

●Hafıza:

RAM: 1.5GB / 1GB

ROM: 16GB / 8GB

●Pil: 2,125mAh

●İşletim Sistemi: Android 5.1 Lollipop

●Boyut:

LTE: 143.6 x 72.5 x 8.9mm

3G: 143.6 x 72.5 x 9.05mm

●Bağlantı / Ağ: LTE / 3G

●Renk Seçenekleri:

LTE: Titan

3G: Beyaz / Siyah / Altın Sarısı

●Diğer Özellikler: 2.5D Ark Cam / Hareketle Çekim / Aralıklı Hareketle Çekim / Tap and Shot

*Özellikler ülkeye göre farklılık gösterebilir.