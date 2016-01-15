LG Electronics, CES 2016’da 50’den fazla ödül kazandı

LG Electronics “Hayatı Güzelleştiren Yenilikler” kapsamındaki vizyonu ve endüstri lideri tasarımları ile CES 2016’da birçok farklı kategoride En iyi İnovasyon Ödülü ve diğer onur ödüllerini de almaya hak kazandı. LG Electronics CES 2016’nın en iyisi onur ödüllerine layık görülen LG SIGNATURE G6 OLED 4K TV’ler ve LG SIGNATURE Buzdolabı başta olmak üzere toplamda 55 ödül kazandı. Beyaz Eşya, Mobil İletişim ve Ev Eğlence sistemleri alanlarında, aralarında LG USA Today’s, Reviewed.com, Engadget, HD Guru, Techlicious ve TechRadar başta olmak üzere birçok yayın ve Consumer Technology Association (CTA®)’nın da bulunduğu kuruluşlar tarafından iki adet Mükemmelik Ödülü’yle beraber 20 adet CES İnovasyon Ödüllü’ne layık görüldü. LG Electronics USA Başkanı ve CEO’su William Cho ise konuyla ilgili olarak: “Hayatı güzelleştiren yenilikler sunabilmek LG’nin 2016’daki ürün stratejisinin temelinde yatıyor. Bu prensip dahilinde yaptığımız çalışmalar sayesinde CES 2016’da sergilediğimiz tüm LG ürünleri fuarda yıldızlaştı. Bu durum çok daha yüksek seviyede rahatlık, tasarruf, kolaylık, güvenlik ve eğlence sağlayan yeni teknolojiler geliştirme konusunda bizi çok daha fazla motive ediyor” şeklinde konuştu. LG, fuarda ilk defa tanıttığı LG SIGNATURE ultra-premium ürünleri ile birçok kullanıcının ve profesyonelin övgüsünü kazandı. HDR özelliğine ve bir cam tabakası inceliğindeki tasarıma sahip LG G6 OLED 4K TV, kazandığı 17 ödülle zirvede yer alırken, kullanıcılar yaklaştığında otomatik olarak kapısının açılmasını sağlayan Yeni Auto Door Open özellikli inovatif buzdolabı da en çok dikkat çeken LG ürünleri arasında yer aldı. LG’nin CES 2016’da kazandığı ödüller ise şu şekilde: Engadget tarafından verilen “Resmi CES®’in En İyisi Ödülleri” En İyi TV Ürünü: LG SIGNATURE G6 OLED 4K TV Reviewed.com CES Editörün Seçimi Ödülleri Televizyonlar: LG SIGNATURE G6 OLED 4K TV Beyaz Eşyalar: LG SIGNATURE Buzdolabı Beyaz Eşyalar: LG CordZero Kablosuz Yatay Süpürge Mashable CES 2016’nın En İyisi TV’ler: LG 98 inç 8K TV Ubergizmo CES’in En İyisi Ödülü LG SIGNATURE G6 OLED 4K TV HD Guru Fuarın En İyisi LG SIGNATURE G6 OLED 4K TV Techlicious CES 2016’nın En İyileri Ödülleri LG 4K OLED TV (65G6) LG gram15 dizüstü bilgisayar TechRadar CES 2016 Editörün Seçimi Ödülleri En İyi In-Home Gizmo: LG SIGNATURE Buzdolabı En İyi Mobil Cihaz Aksesuarı: LG TONE INFINIM WIRED CES 2016’nın En İyisi LG SIGNATURE G6 OLED 4K TV Men’s Journal CES 2016’nın En İyisi LG SIGNATURE Buzdolabı LG SIGNATURE OLED 4K TV Tom’s Guide CES 2016 Ödülleri: En İyi Yeni Teknoloji En İyi TV: LG SIGNATURE G6 OLED 4K TV PC Mag: The CES 2016’nın En İyisi En İyi Televizyon: LG SIGNATURE G6 OLED 4K TV Men’s Health Editors Choice 2016 LG SIGNATURE OLED 4K TV iPhone Life Magazine CES 2016’nın En İyisi LG Rolly Klavye Pocket-Lint CES 2016’nın En İyi TV’leri LG SIGNATURE G6 OLED 4K TV LG OLED E6 OLED 4K TV LG UH9500 SUHD TV LG UH8500 SUHD TV LG UH7700 SUHD TV LG UH9800 SUHD 8K TV Digital Entertainment CES 2016 Grup Ödülleri En İyi 4K Ultra HD TV’ler: LG Düz ve Kavisli OLED 4K TV’ler Videomaker Fuarın En İyisi LG V10 Akıllı Telefon TechnoBuffalo CES’in En İyisi LG webOS 3.0 Smart TV Platformu Tech 50+ CES’in En İyisi CES 2016’nın En İyi TV’si: LG SIGNATURE OLED 4K TV Computer Bild CES En İyi Ürün Ödülü LG SIGNATURE G6 OLED 4K TV Envisioneering CES’in En İyisi (Teknoloji, İnovasyon ve Tasarım) LG SIGNATURE G6 OLED 4K TV LG SIGNATURE Hava Temizleyici 4K UHD HDR’den LG OLED 4K TV’ye canlı ATSC 3.0 yayını Consumer Technology Association™ CES 2016 En İyi of Innovasyon Ödülü: LG SIGNATURE OLED 4K TV Consumer Technology Association™ CES 2016 İnovasyon Ödülleri: Video Ekranları – LG OLED 4K HDR TV (7G6) Video Ekranları – LG Minibeam Ultra Short Throw Projector (model PF100U) Video Ekranları – LG Twin TV Video Ekranları – LG Flat 65 inç OLED 4K TV (65E6) Akıllı Ev – webOS ile birleştirilmiş Akıllı Ev Platformu Bilgisayar Donanımı ve Bileşenleri – LG gram15 dizüstü bilgisayar Erişilebilir Teknoloji – Erişilebilir Teknolojilerle birlikte LG 65- inç 4K LED TV Ev Ses/Video Bileşenleri ve Aksesuarlar – LG Music Flow Kablosuz Sound Bar (model LAS760M) Bilgisayar Ekipmanları – LG Kavisli UltraWide® Monitör (model 34UC98) Beyaz Eşyalar – LG TWIN Wash Çamaşır Makinesi Beyaz Eşyalar – LG 4-Door French Door Buzdolabı Beyaz Eşyalar – LG CordZero kablosuz Yatay Süpürge Beyaz Eşyalar – LG Styler Kıyafet Bakım Sistemi Beyaz Eşyalar – Signature Gas Slide-In Range Beyaz Eşyalar – Signature 3-Door Counter-Depth French Door Buzdolabı Beyaz Eşyalar – Signature Double Wall Fırın Beyaz Eşyalar – Signature Tam Entegre Edilmiş Bulaşık Makinesi Kablosuz Kulaklıklar – LG V10 Akıllı Telefon Kulaklıklar – LG TONE Active kablosuz Kulaklık Consumer Technology Association™ Mükemmellik Ödülü: Yılın Video Ekranı – LG 65 inç Düz OLED 4K TV (model 65EF9500) Yılın Enerji Tasarrufu Ürünü – LG EcoHybrid™ Isı Pompalı Kurutucu