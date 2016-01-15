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LG Electronics, CES 2016’da 50’den fazla ödül kazandı

Kurumsal 01/15/2016
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LG Electronics “Hayatı Güzelleştiren Yenilikler” kapsamındaki vizyonu ve endüstri lideri tasarımları ile CES 2016’da birçok farklı kategoride En iyi İnovasyon Ödülü ve diğer onur ödüllerini de almaya hak kazandı.

 

LG Electronics CES 2016’nın en iyisi onur ödüllerine layık görülen LG SIGNATURE G6 OLED 4K TV’ler ve LG SIGNATURE Buzdolabı başta olmak üzere toplamda 55 ödül kazandı. Beyaz Eşya, Mobil İletişim ve Ev Eğlence sistemleri alanlarında, aralarında LG USA Today’s, Reviewed.com, Engadget, HD Guru, Techlicious ve TechRadar başta olmak üzere birçok yayın ve Consumer Technology Association (CTA®)’nın da bulunduğu kuruluşlar tarafından iki adet Mükemmelik Ödülü’yle beraber 20 adet CES İnovasyon Ödüllü’ne layık görüldü.

 

LG Electronics USA Başkanı ve CEO’su William Cho ise konuyla ilgili olarak: “Hayatı güzelleştiren yenilikler sunabilmek LG’nin 2016’daki ürün stratejisinin temelinde yatıyor. Bu prensip dahilinde yaptığımız çalışmalar sayesinde CES 2016’da sergilediğimiz tüm LG ürünleri fuarda yıldızlaştı. Bu durum çok daha yüksek seviyede rahatlık, tasarruf, kolaylık, güvenlik ve eğlence sağlayan yeni teknolojiler geliştirme konusunda bizi çok daha fazla motive ediyor” şeklinde konuştu.

 

LG, fuarda ilk defa tanıttığı LG SIGNATURE ultra-premium ürünleri ile birçok kullanıcının ve profesyonelin övgüsünü kazandı. HDR özelliğine ve bir cam tabakası inceliğindeki tasarıma sahip LG G6 OLED 4K TV, kazandığı 17 ödülle zirvede yer alırken, kullanıcılar yaklaştığında otomatik olarak kapısının açılmasını sağlayan Yeni Auto Door Open özellikli inovatif buzdolabı da en çok dikkat çeken LG ürünleri arasında yer aldı.

 

LG’nin CES 2016’da kazandığı ödüller ise şu şekilde:

 

Engadget tarafından verilen “Resmi CES®’in En İyisi Ödülleri”

En İyi TV Ürünü: LG SIGNATURE G6 OLED 4K TV

Reviewed.com CES Editörün Seçimi Ödülleri

Televizyonlar: LG SIGNATURE G6 OLED 4K TV

Beyaz Eşyalar: LG SIGNATURE Buzdolabı

Beyaz Eşyalar: LG CordZero Kablosuz Yatay Süpürge

Mashable CES 2016’nın En İyisi

TV’ler: LG 98 inç 8K TV

Ubergizmo CES’in En İyisi Ödülü

LG SIGNATURE G6 OLED 4K TV

HD Guru Fuarın En İyisi

LG SIGNATURE G6 OLED 4K TV

Techlicious CES 2016’nın En İyileri Ödülleri

LG 4K OLED TV (65G6)

LG gram15 dizüstü bilgisayar

TechRadar CES 2016 Editörün Seçimi Ödülleri

En İyi In-Home Gizmo: LG SIGNATURE Buzdolabı

En İyi Mobil Cihaz Aksesuarı: LG TONE INFINIM

WIRED CES 2016’nın En İyisi

LG SIGNATURE G6 OLED 4K TV

Men’s Journal CES 2016’nın En İyisi

LG SIGNATURE Buzdolabı

LG SIGNATURE OLED 4K TV

Tom’s Guide CES 2016 Ödülleri: En İyi Yeni Teknoloji

En İyi TV: LG SIGNATURE G6 OLED 4K TV

PC Mag: The CES 2016’nın En İyisi

En İyi Televizyon: LG SIGNATURE G6 OLED 4K TV

Men’s Health Editors Choice 2016

LG SIGNATURE OLED 4K TV

iPhone Life Magazine CES 2016’nın En İyisi

LG Rolly Klavye

Pocket-Lint CES 2016’nın En İyi TV’leri

LG SIGNATURE G6 OLED 4K TV

LG OLED E6 OLED 4K TV

LG UH9500 SUHD TV

LG UH8500 SUHD TV

LG UH7700 SUHD TV

LG UH9800 SUHD 8K TV

Digital Entertainment CES 2016 Grup Ödülleri

En İyi 4K Ultra HD TV’ler: LG Düz ve Kavisli OLED 4K TV’ler

Videomaker Fuarın En İyisi

LG V10 Akıllı Telefon

TechnoBuffalo CES’in En İyisi

LG webOS 3.0 Smart TV Platformu

Tech 50+ CES’in En İyisi

CES 2016’nın En İyi TV’si: LG SIGNATURE OLED 4K TV

Computer Bild CES En İyi Ürün Ödülü

LG SIGNATURE G6 OLED 4K TV

Envisioneering CES’in En İyisi (Teknoloji, İnovasyon ve Tasarım)

LG SIGNATURE G6 OLED 4K TV

LG SIGNATURE Hava Temizleyici

4K UHD HDR’den LG OLED 4K TV’ye canlı ATSC 3.0 yayını

Consumer Technology Association™ CES 2016 En İyi of Innovasyon Ödülü:

LG SIGNATURE OLED 4K TV

Consumer Technology Association™ CES 2016 İnovasyon Ödülleri:

Video Ekranları – LG OLED 4K HDR TV (7G6)

Video Ekranları – LG Minibeam Ultra Short Throw Projector (model PF100U)

Video Ekranları – LG Twin TV

Video Ekranları – LG Flat 65 inç OLED 4K TV (65E6)

Akıllı Ev – webOS ile birleştirilmiş Akıllı Ev Platformu

Bilgisayar Donanımı ve Bileşenleri – LG gram15 dizüstü bilgisayar

Erişilebilir Teknoloji – Erişilebilir Teknolojilerle birlikte LG 65- inç 4K LED TV

Ev Ses/Video Bileşenleri ve Aksesuarlar – LG Music Flow Kablosuz Sound Bar (model LAS760M)

Bilgisayar Ekipmanları – LG Kavisli UltraWide® Monitör (model 34UC98)

Beyaz Eşyalar – LG TWIN Wash Çamaşır Makinesi

Beyaz Eşyalar – LG 4-Door French Door Buzdolabı

Beyaz Eşyalar – LG CordZero kablosuz Yatay Süpürge

Beyaz Eşyalar – LG Styler Kıyafet Bakım Sistemi

Beyaz Eşyalar – Signature Gas Slide-In Range

Beyaz Eşyalar – Signature 3-Door Counter-Depth French Door Buzdolabı

Beyaz Eşyalar – Signature Double Wall Fırın

Beyaz Eşyalar – Signature Tam Entegre Edilmiş Bulaşık Makinesi

Kablosuz Kulaklıklar – LG V10 Akıllı Telefon

Kulaklıklar – LG TONE Active kablosuz Kulaklık

Consumer Technology Association™ Mükemmellik Ödülü:

Yılın Video Ekranı – LG 65 inç Düz OLED 4K TV (model 65EF9500)

Yılın Enerji Tasarrufu Ürünü – LG EcoHybrid™ Isı Pompalı Kurutucu

 
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