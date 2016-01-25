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Mobil fotoğrafçılığın tüm ipuçları LG Insta Academy’de
Kurumsal 01/25/2016
LG, instagram uygulamasında fenomen olmak isteyenler için internet üzerinden eğitime başladı.
LG Electronics, instagram kullanıcılarının sosyal medyada etkileyici fotoğraflar paylaşabilmeleri için LG Insta Academy’yi kurdu.
Instagram fenomenleri Barkın Özdemir, Maneki Neko, Nil Ertürk ve Nihat Kayın bu online akademide tecrübelerini paylaşacak ve fotoğraf sanatının inceliklerini anlatacak. Bu akademiye katılmak isteyenler lginstaacademy.com sitesinden kayıt olabilecekler. Ücretsiz olan bu akademide, verilecek dersleri devamlı takip edenler sonunda sertifika almaya hak kazanacaklar. Bu sertifikayı almak için tek yapmaları gereken şehir, yemek, lifestyle veya portre başlıklarından birini seçerek en az 20 ders almak. Ardından çektikleri güzel fotoğrafları hesaplarından paylaşarak internette takipçi sayılarını hızla artırmaları hedefleniyor.
Özellikle akıllı telefonlar ve uygulamaların gelişmesiyle fotoğraf paylaşımları dünya üzerinde hızla gerçekleşiyor. En popüler fotoğraf paylaşım platformu olan instagram’ı dünya üzerinde 400 milyon kişi aktif olarak kullanıyor. Her gün instagram üzerinde 75 milyon fotoğraf paylaşılıyor.
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https://www.lg.com/content/lge/tr/tr/lg-hakkinda/basin-ve-medya/mobil-fotorafln-tm-ipular-lg-insta-academyde.html isCopied
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