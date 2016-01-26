LG Electronics 2016’yı inovasyon yılı olarak duyurdu

LG Electronics tarafından her yıl düzenlenen “InnoFest” inovasyon festivali, şirketin tasarımları ve stil sahibi ürünlerinin akıllı teknolojilerle nasıl bütünleştiğini tüm sektör ile paylaşıyor.

Kullanıcılarına sunduğu ödüllü tasarımlar ve üstün teknolojiler ile küresel inovasyon konusunda öncü olan LG Electronics, açıklayacağı yeni ürünlerle bu alandaki liderliğini sürdürüyor. Yakın zaman önce düzenlenen CES 2016’da da başarısını sürdüren LG, kullanıcılara sunduğu inovatif ürünleriyle Consumer Technology Association (CTA®) tarafından 21 ödüle layık görüldü. LG, ayrıca büyük bir rekabetin yaşandığı 10 farklı alanda da CES 2016’nın en prestijli ödüllerinden olan “CES 2016 Inovasyon Ödülü” almaya hak kazandı.

Sergilenen bu başarıların doğrultusunda LG Electronics Ortadoğu ve Afrika Bölgesi (MEA) her yıl düzenlenen inovasyon festivali “LG Innofest 2016”yı duyurdu. LG InnoFest 2016, Şubat ayında 250’den fazla bölgesel partner, distribütör ve önemli müşterilerin katılımı ile gerçekleştirilecek.

LG InnoFest 2016 ile ilgili konuşan LG Electronics Orta Doğu ve Afrika Bölgesi (MEA) Başkanı Kevin Cha şunları söyledi: “LG tasarım ve araştırma konusunda yaptığı derin çalışmalarla çağımızın teknolojik üstünlüğünü sonuna kadar kullanıyor. Başarılı işletmeler sadece mevcut ihtiyaçlara cevap vermenin ötesinde gelecek trendlerini sezerek bunlara uygun fikirler, ürünler ve hizmetler geliştirmeliler. Bunu başarabilmek ve hep en önde olabilmek için en temel noktada inovasyon kavramı yer alıyor.”

LG Electronics devrimci OLED TV’lerinden çığır açan TWIN Wash™ çamaşır makinelerine kadar birçok ürünüyle kullanıcıların hayatlarını kolaylaştırmaya devam ediyor. LG’nin OLED TV ürün ailesi TV teknolojisini tamamen yeni bir seviyeye yükseltiyor. LG’nin devrimci OLED görüntü teknolojisi, HDR Premium performansı sayesinde en geniş izleme açılarında bile kusursuz siyahlar, inanılmaz renkler ve olağanüstü bir görüntü kalitesi sunuyor. LG OLED TV’lerin sahip olduğu kusursuz siyahlar, kontrast oranına LCD panellere oranla 200 kat daha fazla katkıda bulunuyor.

LG ayrıca ilk olarak duyurduğu SideKick™ bölmeli yeni TWIN Wash™ çamaşır makinesiyle, çamaşır yıkama deneyimini yeni bir seviyeye taşıyor. Bu özel bölme sayesinde kullanıcılar aynı anda iki farklı çamaşır çeşidini yıkayabiliyorlar. Ayrıca LG’nin ödüllü LG Styler kıyafet bakım sistemi, takım elbise, süveter, palto gibi özel bakım isteyen kıyafetleriniz için hem enerji tasarrufu hem de üstün bir ferahlık sağlayan çözümler sunuyor. LG’nin bu inovatif ürünü, kullanıcıların kuru temizlemecilere olan ziyaretlerinin sıklığını azaltarak hem vakitten hem de maliyetten tasarruf etmelerini sağlıyor.

LG Electronics’in Ortadoğu ve Afrika bölgesindeki ürün serilerini genişletmek ve geliştirmek üzerine hazırladığı planlar da LG InnoFest 2016’da tüm sektörle paylaşılacak. Yaklaşan InnoFest 2016 ile birlikte LG Electronics, seçkin pazarlara yönelik stratejilerini geliştirirken, tasarım, stil ve rahatlık sağlayacak yeni teknolojiler üretiminde kendini lider pozisyonda konumlamak için yeni fırsatlar yaratacak.