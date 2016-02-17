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LG G5’in dokunmatik Quick Cover kılıfı fark yaratacak

Kurumsal 02/17/2016
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21 Şubat’ta tanıtılacak LG G5’ten önce duyurusu yapılan akıllı kılıf Quick Cover kullanım kolaylığı ile dikkat çekiyor.
 
LG Electronics çok yakında duyurulacak yeni nesil amiral gemisi LG G5 için özel olarak tasarlanmış Quick Cover kılıfının yeni modelinin tanıtımını da gerçekleştirecek. Zamanın ötesinde ürünler geliştiren bir şirket olarak bilinen LG, daha önce geliştirilen Quick Cover kılıflarda bulunan avantajlarının yanı sıra hayatı kolaylaştıran daha birçok özelliği de bu yeni üründe bir araya getiriyor.
 
Daha önce LG K10’un Quick Cover kılıfı ile tanıtımı gerçekleştirilen dokunma işlevi şimdi de LG G5 Quick Cover’ın yarı saydam kapağında bulunuyor. Bu özellik, kullanıcıların kapağı açmadan aramaları cevaplamasına ve alarm ayarlarını kontrol etmesine olanak tanıyor.
 
Kullanıcılar, henüz kimsenin görmediği LG G5’in Always-on Display’i üzerinde zamanı, tarihi ve hatırlatmaları kapak kapalıyken bile rahatlıkla kontrol edebilecek. Diğer yandan LG, kılıfın yüzeyinde metalik bir parlaklık sağlayarak LG G5’in pürüzsüz ve premium görünümüyle kılıfın dokusunu birbirine uyumlu hale getiriyor.
 
Ziyaretçiler, LG G5 Quick Cover’ı Barselona’da 22-25 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek Mobil Dünya Kongresi’nde (MWC) LG’nin 3. Holde bulunan fuar alanında deneyimleme fırsatı bulacak.
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