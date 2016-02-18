LG, X Serisi akıllı telefonlarını MWC 2016’da tanıtacak

LG’nin X Serisi yeni akıllı telefonlarını X cam ve X screen tüm kullanıcılar için oldukça uygun bir fiyatla seçkin özellikler sunuyor.

LG Electronics, eşsiz bir kullanıcı deneyimi sunmak için geliştirdiği ve diğer rakip orta seviye telefonlara göre oldukça uygun fiyata sahip yeni akıllı telefon serisini Mobil Dünya Kongresi 2016’da (MWC) görücüye çıkaracak. X Serisi akıllı telefonların X cam ve X screen isimli ilk iki modeli 22 Şubat’ta Barselona’da düzenlenecek olan MWC 2016’da sergilenecek. X cam ve X screen, günümüzdeki akıllı telefonlarda yer alan birçok farklı özelliğe ihtiyaç duymamasına rağmen muhteşem bir kamera ve gelişmiş bir ekrana sahip olmaktan vazgeçemeyen kullanıcılar için tasarlandı.

X cam modeli arka kısmında yer alan çift kamera ile her seviye akıllı telefonlar arasında en gelişmiş kamera deneyimini sunuyor. X cam, LG’nin eşi görülmemiş 3D Bending Glass teknolojisi sayesinde ön tarafında zarif kavisli tasarımı ve sadece 5.2 mm’lik kalınlığıyla oldukça rahat bir kavrayış sunuyor. Köşeli tasarıma sahip ve ağır olan alışılmış orta seviye akıllı telefonlara göre de oldukça hafif olan X cam sadece 118 gram ağırlığında.

Diğer model olan X screen ise her zaman açık olan ikinci ekranı ile bugüne kadar sadece LG V10’da bulunan eşsiz özelliği de yanında getiriyor. Çoklu görev seçeneklerini oldukça kolay hale getiren ikinci ekran, 4.93 inçlik HD In-cell Touch teknolojili ana ekranın üst kısmında yer alıyor. 1,76 inç boyutundaki ikinci ekran ile kullanıcılar sık kullanılan uygulamalara ulaşabiliyor, mevcut uygulamayı bölmeden aramaları cevaplayabiliyor ya da kolayca müzik dinleyebiliyorlar. İkinci ekran aynı zamanda kullanıcıların saat, tarih, pil durumu ve diğer bildirimleri telefonu açmaya gerek kalmadan görebilmelerini sağlıyor. Bunlara ek olarak X screen, crystal-clear olarak tanımlanan cam dış tasarımıyla stil sahibi bir görünüme de sahip.

LG Electronics Mobil İletişim Şirketi Başkanı ve CEO’su Juno Cho ise konuyla ilgili olarak: “Akıllı telefonlarda mutlaka herkesin sevdiği bir özellik var. LG olarak kullanıcısının ihtiyacı olmayan özellikler için harcama yapmasını gerektirmeyen ama sahip olduğu özelliği de en iyi şekilde yerine getiren akıllı telefonlara piyasada her zaman yer olduğunu düşünüyoruz. Her zaman kullanıcılarımıza çok daha fazla seçenek sunmak için çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

LG’nin X Serisi telefonları önümüzdeki aydan itibaren Asya, Avrupa ve Latin Amerika’da kullanıcılarla buluşacak.

Ziyaretçiler, LG’nin X Serisi yeni akıllı telefonlarını Barselona’da 22-25 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek Mobil Dünya Kongresi’nde (MWC) LG’nin Fira Gran Via 3. Holde bulunan fuar alanında deneyimleme fırsatı bulacak.

LG X cam teknik özellikler:*

Ekran: 5.2-inç FHD In-cell Touch

İşlemci: 1.14GHz Octa-Core

Kamera: Arka 13MP ve 5MP / Ön 8MP

Hafıza: 2GB RAM / 16GB ROM

Batarya: 2,520mAh

İşletim Sistemi: Android 6.0 Marshmallow

Boyut: 147.5 x 73.6 x 5.2mm~6.9mm

Ağ: LTE

Renk Seçenekleri: Titan Gümüşü / Beyaz / Altın / Pembe Altın

LG X screen teknik özellikler:*

Ekran:Ana Ekran: 4.93-inç HD In-cell Touch

İkinci Ekran: 1.76-inç LCD (520 x 80)

İşlemci: 1.2GHz Quad-Core

Kamera: Arka 13MP / Ön 8MP

Hafıza: 2GB RAM / 16GB ROM

Batarya: 2,300mAh

İşletim Sistemi: Android 6.0 Marshmallow

Boyut: 142.6 x 71.8 x 7.1mm

Ağ: LTE

Renk Seçenekleri: Siyah / Beyaz / Pembe Altın

* Özellikler ülkeye göre farklılık gösterebilir.