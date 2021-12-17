LG, Yukarıya Doğru Ses Veren Merkezi Hoparlörlü Yeni Soundbarı S95QR’yi CES 2022’de Tanıtacak





LG, yeni Premium Soundbarı ile çevresel etkiyi en aza indirirken ses deneyimini en üst seviyeye çıkarıyor.

LG Electronics (LG), CES 2022'de birinci sınıf performans, benzersiz ve şık tasarımlarıyla, heyecan verici yeni ses deneyimleri sunan, aynı zamanda ev sineması, müzik ve oyun için net ve sürükleyici ses sağlayan farklı modellere sahip yeni bir ses ürünleri serisini tanıtacak.

LG'nin etkileyici ses serisine, üst düzey ses çözümü olarak 810W çıkış ve 9.1.5 kanal surround ses özelliğine sahip birinci sınıf LG Soundbar (model S95QR) öncülük ediyor. Dünyanın ilk yukarıya doğru ses veren merkezi hoparlörü ve beş çıkışlı kanalla - üçü soundbarda ve ikisi ayrı arka hoparlörlerde – S95QR, ses netliğini artırıyor ve gerçekçilikte en üst seviye için ses perdesini genişletiyor. Ev sineması deneyimlerini yükseltmek isteyen filmseverler için mükemmel bir seçim olan LG Soundbar'ın orta çıkışlı hoparlörü daha net diyaloglar sunuyor ve Dolby Atmos ile DTS:X içeriğini daha da sürükleyici hale getiriyor. Ve IMAX Enhanced ile kullanıcılar uyumlu içeriği izlerken çarpıcı üç boyutlu sesin keyfini çıkarabiliyorlar.

LG S95QR, yeni hoparlör sürücülerinin, hoparlör odalarının ve subwoofer'ın performansındaki artış başta olmak üzere birçok önemli iyileştirmeye sahip. Ürün, daha büyük woofer'lar, bir sinemanın sürükleyici ses sistemini taklit eden derin, rezonanslı bas ile daha üstün bir ses kalitesi sunuyor. LG, 2022 serisinde birinci sınıf soundbarın kablosuz arka hoparlörlerini dört kanaldan altıya yükseltiyor ve üründe iki güçlü sürücüye eşlik edecek dört ön/yan sürücüsü bulunuyor. LG Soundbar'ın arka hoparlörleri, sesi 135 derecelik geniş bir alana eşit olarak dağıtmak üzere tasarlandı. Bu da, tüketicilere, özellikle daha küçük odalar için önemli olan bir rahatlığı; daha fazla hoparlör yerleşimini ve açı esnekliğini sağlıyor.

Soundbar, ses kalitesinden ödün vermeden soundbar ile eşlik eden subwoofer ve arka hoparlörler arasında daha fazla mesafeye izin veren daha hassas bir alıcıya sahip. Böylelikle LG S95QR, daha stabil bir kablosuz bağlantıyla ses çıkışındaki düşmeleri veya gecikmeleri ortadan kaldırmasının yanı sıra, dikkat dağıtmayan görüntüye de kavuşuyor. Soundbar, Müzik Moduna Meridian Audio'nun Horizon teknolojisinin dahil edilmesi sayesinde, daha gerçekçi akustik surround ses için iki kanallı sesi 7.1 kanallara karıştırabiliyor.

Oyuncular ve müzik severler için mükemmel bir çözüm olan LG Soundbar'ın değişken yenileme hızı (VRR) ve otomatik düşük gecikme modu (ALLM) özellikleri, ürünü ekrandaki hareket ve sesin mükemmel bir senkronizasyon içinde olmasını isteyen konsol oyuncuları için olmazsa olmaz hale getiriyor.1 Yüksek kaliteli müzik akışı hizmetleri desteğiyle LG Soundbar, kullanıcının kişisel çalma listelerini ve favori sanatçılarını dinlemeyi daha da zevkli hale getiriyor.

Ayrıca LG S95QR, Google Assistant, Amazon Alexa ve diğer AI yardımcılarıyla çalışırken sezgisel bir kullanıcı deneyimi sunuyor. Akıllı cihazlar aracılığıyla, kullanıcılar yalnızca seslerini kullanarak müzik akışını zahmetsizce kontrol edebiliyor, ses seviyesini ayarlayabiliyor ve ses modlarını değiştirebiliyor. LG WOWCAST Wi-Fi ses donanım kilidi ile dinleyiciler, TV'ye hoş görünmeyen bir kablo takma zorunluluğu olmadan kayıpsız çok kanallı sesin keyfini çıkarabiliyorlar.2

Uyumlu bir LG TV'ye bağlandığında, LG Soundbar, tüm içeriğin daha net ve daha gerçekçi olmasını sağlamak için TV'nin gelişmiş AI Ses özelliğinden yararlanıyor. Çapraz uyumluluk, LG TV sahiplerinin hem TV'yi hem de soundbarı kontrol etmeleri için tek bir uzaktan kumanda kullanmalarına olanak tanıyor. Ve gelişmiş AI Oda Kalibrasyonu ile S95QR, maksimum doğruluk için kalibre edilmiş daha doğru düşük frekanslı ses sağlamak amacıyla odanın boyutlarını analiz ederek ses çıkışını bu bir alana göre ayarlayabiliyor.

2022 için, LG Soundbar serisi, yaşam döngüsü boyunca daha düşük karbon ayak izi ile çevre göz önünde bulundurularak tasarlandı. Yeni Soundbar modellerinde, yüzde 100 kağıt ambalaj içinde sevkiyata ve dış kasası için geri dönüştürülmüş plastik reçine kullanmaya ek olarak, nakliye ve nakliye sırasında karbon emisyonlarını azaltmak için daha hafif olan yeni bir kompozit fiber malzeme kullanıyor. Ayrıca, LG Soundbar ürünleri, nispeten düşük güç tüketimleri sayesinde kullanım sırasında da enerji tasarrufu sağlıyor.

4 Ocak'tan itibaren, LG'nin sanal CES standını (www.lg.com/ces2022) ziyaret edenler, günümüzün yaşam tarzları için en son ses yeniliklerini deneyimleyebilecekler. İnteraktif dijital sergide LG'nin 2022 Soundbar serisi, XBOOM 360, UltraGear Oyun Hoparlörü ve CES 2022 İnovasyon Ödüllü FP9, UVnano kılıf, Plug & Wireless, 3D Sound Stage ve TONE Free kablosuz kulaklıklar yer alacak. LG tüketicileri ve yenilikleri merak edenler, #LGCES2022'yi takip ederek LG'nin sosyal medyadaki en son duyurularını görebilirler.

1 Oyun için 4K 120Hz HDR geçişi desteklenmez.

2 LG WOWCAST ayrı satılır.