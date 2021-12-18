LG Ultrafine OLED Pro Monitörler Görüntü Kalitesinde Yeni Standartlar Sunuyor





LG’nin Doğru Renk Üretimi ve Olağanüstü HDR Performansıyla Öne Çıkan En Yeni Ekranları, Yüksek Çözünürlüklü Görüntüleri ve Videoları Düzenlemek İçin En İdeal Ürün Olarak Gösteriliyor.

LG Electronics (LG), 2022 LG UltraFineTM OLED Pro monitörlerinin (32BP95E, 27BP95E modelleri) duyurusu ile profesyonel düzeyde ekran çözümleri için bir kez daha yüksek standartlar belirliyor. OLED'in kendinden aydınlatmalı piksellerinin avantajlarını masaüstüne sunan monitörler, profesyonel görsel efekt sanatçılarının, video editörlerinin ve diğer yaratıcı endüstri rol modellerinin talep ettiği doğru renk üretimini ve üstün HDR ve SDR performansını sağlıyor.

LG'nin en yeni 32 ve 27 inç OLED Pro modellerinin, 1.000.000:1 kontrast oranına ve DCI-P3 renk alanının yüzde 99'una sahip 4K UHD çözünürlüklü (3.840 x 2.160) ekranları, onları en ayrıntılı dijital projeler için bile uygun hale getiriyor. Her iki yeni ekran da etkileyici renk doğruluğu ve kontrast için bağımsız piksel kontrolü sunuyor ve OLED ekranlar arkadan aydınlatma gerektirmediğinden, bu UltraFine monitörlerde birçok LCD ekranda yaygın olan dikkat dağıtıcı hale etkisi veya dalgalanma bulunmuyor.

Monitörlerin üretkenlik için en uygun koşullarda canlı renkler göstermesini sağlamak amacıyla, her iki OLED Pro monitör de çıkarılabilir, kendi kendini kalibre eden sensörler ve monitör kapakları ile birlikte geliyor. Kalibrasyon sensörü, ücretsiz olarak indirilebilen LG Calibration Studio yazılımıyla birlikte kullanıldığında, kullanıcı tarafından önceden belirlenen zamanlarda ekrandan yayılan ışığı ölçüyor ve yüksek derecede renk doğruluğu ve tutarlılığı sağlamak için gerekli ayarlamaları otomatik olarak yapıyor. Daha da fazla renk ve görüntü doğruluğu için, dış ışık kaynaklarından gelen rahatsız edici yansımaları ve parlamayı önlemek için başlık takılabiliyor.

UltraFine OLED Pro cihazlarının her ikisi de ince, zarif form faktörleri sunuyor ve farklı odalara ve masalara kolayca taşınması için oldukça hafifler. Birlikte verilen stand, basit bir tek tıklama mekanizmasıyla ekranın arkasına güvenli bir şekilde takılıyor ve stabilite veya stilden ödün vermeden yükseklik, döndürme ve eğme için ayarlanabilirlik sunuyor.

LG Electronics Kıdemli Başkan Yardımcısı ve İş Çözümleri Şirketi, BT İş Birimi Başkanı Seo Young-jae şunları söylüyor; “Yaratıcı profesyoneller düşünülerek tasarlanan yeni UltraFine OLED Pro monitörlerimiz, kendinden aydınlatmalı çarpıcı görüntü kalitesi ve güvenilir kalibrasyon ile saf görsel hassasiyet sunuyor. İnanılmaz doğruluk, geniş renk gamı ​​ve hem HDR hem de SDR içeriğini aslına uygun şekilde yeniden üretme yeteneği, bu birinci sınıf görüntüleme çözümlerini film ve dijital medya endüstrilerinde çalışan profesyonel kullanıcılar için ideal hale getiriyor.”

Yeni LG UltraFine OLED Pro monitörler, önümüzdeki aydan itibaren dünya çapındaki önemli pazarlarda satışa sunulacak.





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