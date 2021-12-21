LG’den Bir İlk: UltraGear Oyun Laptopu





LG’nin Tam Donanımlı Oyun Dizüstü Bilgisayarı, Günümüz Oyuncularının Talep Ettiği Donanım, Performans ve Üstün Özellikleri Bir Arada Sunuyor.

LG Electronics (LG), birinci sınıf UltraGear™ serisini genişleterek tüm dünyadaki oyunseverlerde büyük bir heyecan yaratacak ilk oyun dizüstü bilgisayarını (model 17G90Q) tanıttı. Son derecede şık bir tasarıma sahip, yüksek güçlü bir performans sergileyen CES 2022 İnovasyon Ödüllü dizüstü bilgisayar, kullanıcıların üstün oyun deneyiminin keyfini diledikleri zaman, diledikleri yerde çıkarmalarını sağlıyor.

LG'nin kullanıcının dilediği her yere giden oyun donanımının, 11. Nesil Intel® Tiger Lake H işlemcisi, NVIDIA GeForceTM RTX 3080 Max-Q grafik kartı, çift kanallı belleği ve ultra hızlı çift SSD kurulumu bulunuyor. 1 milisaniye tepki süresine* ve 300 Hz yenileme hızına sahip 17 inç IPS panele ek olarak, LG UltraGear oyun dizüstü bilgisayarı, en yeni en üst düzey özellikler sayesinde grafiksel olarak en zorlu PC oyunları için bile sürükleyici, akıcı oyun deneyimi sağlıyor. Ayrıca LG'nin buhar hazneli soğutma sistemi, sınırlara kadar zorlandığında bile dizüstü bilgisayarın ısınma yapmamasına ve sorunsuz çalışmasına imkan tanıyor.

LG'nin hafif gram dizüstü bilgisayarlarıyla aynı DNA'yı paylaşan 17G90Q, modern ve kolaylıkla taşınabilir bir tasarıma sahip. Yeni, ince dizüstü bilgisayar, 21,4 milimetrenin altındaki kalınlığı ve 2,7 kilogramın altındaki ağırlığı koruyor. Ürünün aynı zamanda büyük bir ekranı ve etkileyici bir 93Wh pili bulunuyor. LG UltraGear oyun dizüstü bilgisayarı, stil ve dayanıklılık sunan alüminyum bir kasaya sahipken, dış yüzeyindeki kanatlı UltraGear rozeti, LG'nin üstün oyun markasının bilinen gücünü ve kalitesini açıkça yansıtıyor.

17G90Q, kullanıcıların oyunla ilgili seçenekleri özelleştirmesine ve CPU saati, GPU TDP ve saati ve bellek paylaşım hızı dahil olmak üzere çeşitli performans verilerini gerçek zamanlı olarak izlemesine olanak tanıyan LG'nin oyun yazılımı LG UltraGear Studio aracılığıyla oyun deneyimini daha da optimize ediyor. Tamamen benzersiz bir kurulum için kullanıcılar, dizüstü bilgisayarın çekici RGB klavyesinin her bir tuşuna farklı bir renk seçip uygulayabiliyorlar.

Bir üst seviye kişiselleştirmeyle, LG UltraGear oyun dizüstü bilgisayarı, hız ve üstün görüntü kalitesinin yanı sıra, yerleşik 2 yönlü hoparlör sistemiyle gerçekçi, üç boyutlu ses sunuyor. DTS:X Ultra'yı destekleyen hoparlörler, oyun ortamındaki seslerin yönünü ve konumunu doğru bir şekilde ileterek oyuncuların takım arkadaşlarını bulmalarına ve düşmanlarını daha kolay takip etmelerine yardımcı oluyor. Dahası, 17G90Q, gecikmesiz ve sorunsuz çevrimiçi oyun deneyimleri için hızlı, sabit bir ağ bağlantısının garanti edilmesine yardımcı olan Intel® Killer™ Wireless ile birlikte geliyor.

LG Kıdemli Başkan Yardımcısı ve LG İş Çözümleri Şirketi, BT İş Birimi Başkanı Seo Young-jae, şunları söyledi: “LG UltraGear oyun dizüstü bilgisayarı, tüm oyuncuların istediği akıcı, hızlı tepki veren oyun deneyimini sunarak en yeni yüksek özellikli oyunların üstesinden gelmek için gereken her şeye sahip. İlk oyun dizüstü bilgisayarımız 17G90Q, üstün donanımı, cömert, yüksek kaliteli ekranı ve rahatlığı ve taşınabilirliği en üst düzeye çıkaran şık, hafif tasarımıyla rakip ürünlerden ayrılıyor.”

LG'nin ilk oyun dizüstü bilgisayarı, 2022'nin ilk aylarında Amerika Birleşik Devletleri ve Güney Kore'de ve ardından diğer pazarlarda satışa sunulacak. LG UltraGear serisi hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.LG.com/CES2022'yi 4 Ocak’ta Türkiye saatiyle 19:00 itibari ile ziyaret edebilirsiniz.





Temel Özellikler:





17G90Q Ekran Boyutu 17.3-inç LCD FHD (1,920 x 1,080) IPS 1ms, 300Hz,

sRGB yüzde 99 En Boy Oranı 16:9 Ağırlık 2.64kg (5.82lbs) Boyut 400 x 271.6 x 20.9 ~ 21.4mm (15.75 x 10.69 x 0.82~0.84 iç) Pil 93Wh CPU 11th Gen Intel® Core™ Processor Intel Tiger Lake - H GPU NVIDIA GeForce RTX 3080 Max-Q Graphics Hafıza 16/32GB Dual Slots (DDR4) Depolama Up to 1TB M.2 Dual SSD slots (NVMeTM) Renk Morumsu Gri Klavye Per-key RGB arkadan aydınlatmalı oyun klavyesi I/O Port USB 4 Gen 3x2 Type C (x1, USB PD-out & TBT4), USB 3.2 Gen 2x1 Type C (x1, USB PD-out & DP),

USB 3.2 Gen 2x1 (x2), HP-Out (4-Pole Headset, US type), HDMI, RJ45, DC-In, microSD/UFS USP IPS 1ms yanıt süresi & 300Hz yenileme süresi,

açma tuşunda parmak izi okuyucu,

çift mikrofonlu FHD webcam, IR Camera,

Wi-Fi 6E & Intel® Killer™ Wireless,

2 Way speaker (2.0W x 4) with DTS X Ultra,

Buharlı soğutma sistemi,

gaming UI (UltraGear Studio)

*300Hz yenileme hızında 1ms GtG yanıt süresi.