Yeni Nesil LG Monitörler, Görüntüleme Deneyimini Bir Üst Seviyeye Taşıyor

LG Electronics (LG), önümüzdeki ay düzenlenecek CES 2018’de, Nano IPS teknolojisi sayesinde renk çoğaltma yeteneklerini bir üst seviyeye taşıyan popüler monitör ailesinin en yeni üyelerini tanıtacak. LG, tüketicilerinin taleplerini dikkate alarakHDR600 desteğine, dinamik aralığı genişletilmiş zirve parlaklığı ve Thunderbolt™ 3 uyumluluğuna sahip bağlantı seçeneği desteği ekledi.

Nano IPS ile daha yoğun renkler

Yeni 32 inçlik UHD 4K monitör 32UK950, LG’nin gelişmiş Nano IPS teknolojisine yer verdiği ilk ürün olarak öne çıkıyor. Nano IPS teknolojisi, daha fazla ışığı tutmak için LED ekrana nanometre boyutlu parçacıkların uygulanmasını sağlıyor. Bu özellik, ekrandaki renklerin yoğunluğunu ve saflığını daha canlı bir görüntüleme deneyimi için büyük ölçüde geliştiriyor. Monitör, DCI-P3 renk spektrumunun yüzde 98'ini görüntüleme imkanı sunuyor. Monitör, bu özelliği ile Hollywood film endüstrisinde kullanılan monitörler ile rahatlıkla kıyaslanabilir. Bunun yanı sıra, HDR 600 desteğiyle, mükemmel renk üretimi isteyenler tüketiciler için ideal bir kullanım sunuyor. LG 32UK950 kullanıcıları, 600 kandelaya kadar ulaşabilen dinamik zirve parlaklığını yüksek dinamik aralığında deneyimleme fırsatı yakalayacaklar.

Çift 4K monitör desteği

LG’nin CES 2018’te tanıtacağı bir diğer model olan 32UK950 ise, 4K zincirleme bağlantı özelliğini destekleyip, aynı anda iki adet 4K monitörün kurulumuna izin veren Thunderbolt™ 3 yerleştirme ekranına sahip. Thunderbolt™ notebook ile, Macbook Pro’da olduğu gibi tek bir aktif Thunderbolt™ kablo üzerinden bağlantı kurabilen monitör, şarj cihazı ya da USB kabloya ihtiyaç duymuyor. Herhangi bir çalışma ortamını basitleştirebilen yapısı ile dikkat çeken Thunderbolt™ 3 kablosu, 60W’lık bir dizüstü bilgisayara için yeterli şarj sağlayıp, 4K seviyesinde içerik ve ses iletebiliyor. Cihazın çarpıcı “Edge-ArcLine” standı ve dikkat çekici “4-Edge” sınırsız kenar tasarımı ile görüntüleri tam manası ile ortaya koyarken, bu sayede herhangi bir iş üzerinde sorunsuz bir şekilde kullanılabiliyor.

Gerçek üstü boyutlarda görüş açısı

CES 2018’in en dikkat çekici öğeleri arasında yer alan LG 34 inç UltraWide monitör (34WK95U) tüketicilere, geniş bir yelpazeye sahip hassas renk skalası ve 5K çözünürlükte (5120x2160 piksel) gerçeküstü boyutlarda görüş açısı sunuyor. LG’nin ilk 21:9 5K UltraWide monitörü sunduğu performansı, yüksek oranda geniş manzara ve göz alıcı renklerle beraber maksimum seviyeye yükseltiyor. 5K görüntüleme deneyimi, video editörleri, fotoğrafçılar, yazılım ve uygulama geliştiricileri gibi birden fazla iş ile uğraşmak zorunda olan tüketiciler için oldukça ideal bir çözüm olarak öne çıkıyor.

Nano IPS teknolojisi, fantastik boyutlara ulaşan renk üretim yetenekleri ve HDR600’ü destekleyen “Model 34WK95U” buna ek olarak, 60KHz'de 5K çözünürlüklü görüntülerin tek bir kabloyla iletilmesini sağlayan Thunderbolt ™ 3 bağlantı noktasına sahip. Zarif ve çarpıcı bir profile sahip olan monitör, “4-Side Edge” kenarsız tasarımı ve oldukça ince “Edge-ArcLine” standı ile kapalı olduğu zamanlarda bile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

“Çoğumuz her ay monitörler önünde saatler harcıyoruz. Bu noktada geliştirdiğimiz monitörler, daha fazla üretkenliğe ihtiyaç duyulduğunda bile güncellemeye gerek duymayan yapıya sahipler.” açıklamasını yapan LG IT Bölüm Başkanı Chang Ik-hwan, sözlerini şöyle sürdürüyor: “LG olarak geliştirdiğimiz bu üst seviye monitörler ile tüketicilere mümkün olan en iyi ekran çözünürlüğünü ve en üst seviye kullanıcı deneyimini, herhangi bir iş ortamında sunabileceğimizi garanti ediyoruz.”

IPS teknolojisi ve yüksek hızlı G-Sync teknolojisi ile üstün kaliteli görüntüler sunan LG'nin en yeni QHD oyun ekranı (model 34GK950G) ise LG’nin CES 2018’de tanıtacağı dikkat çekici ürünler arasında yer alacak.

Tüketiciler CES 2018 boyunca, bu yenilikleri ve daha fazlasını Las Vegas Convention Center-Central Hall’da yer alan LG Standı’nda (#11100) deneyimleyebilirler.